В Італії білорус напав із ножем на далекобійників через український акцент: його затримали, - ЗМІ

Поліція міста Комо в італійському регіоні Ломбардія затримала 54-річного громадянина Білорусі, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї та у погрозах вбити українських далекобійників.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу поліції Комо, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, в ніч з 1 на 2 лютого 54-річний водій вантажівки, громадянин Білорусі без попередніх судимостей, напав із ножем на інших водіїв вантажівок на парковці Lario Tir.

О 1:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку водіїв вантажівок, один із яких був озброєний.

На місце події відправили патрульний автомобіль. Працівники міліції обеззброїли 54-річного білоруса та затримали його.

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Повідомляється, що у чоловіка був ніж із лезом довжиною майже 10 сантиметрів.

Офіцери негайно зібрали різні свідчення про інцидент, які підтверджують, що білорус навмисно напав на групу інших присутніх водіїв вантажівок і погрожував їх вбити лише тому, що почув, як вони розмовляють з українським акцентом", - йдеться в повідомленні поліції.

Інші подробиці та обставини події не повідомляються.

Білоруса доставили до відділку поліції. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтями про погрозу зброєю та незаконне зберігання зброї. Зараз чоловік на волі.

У повідомленні поліції також зазначено, що білорус прибув до Італії наприкінці січня на своїй вантажівці.

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