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В Італії білорус напав із ножем на далекобійників через український акцент: його затримали, - ЗМІ

У Італії затримали громадянина Білорусі за напад на водіїв через український акцент

Поліція міста Комо в італійському регіоні Ломбардія затримала 54-річного громадянина Білорусі, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї та у погрозах вбити українських далекобійників.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу поліції Комо, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, в ніч з 1 на 2 лютого 54-річний водій вантажівки, громадянин Білорусі без попередніх судимостей, напав із ножем на інших водіїв вантажівок на парковці Lario Tir.

О 1:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку водіїв вантажівок, один із яких був озброєний.

На місце події відправили патрульний автомобіль. Працівники міліції обеззброїли 54-річного білоруса та затримали його.

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Повідомляється, що у чоловіка був ніж із лезом довжиною майже 10 сантиметрів.

Офіцери негайно зібрали різні свідчення про інцидент, які підтверджують, що білорус навмисно напав на групу інших присутніх водіїв вантажівок і погрожував їх вбити лише тому, що почув, як вони розмовляють з українським акцентом", - йдеться в повідомленні поліції.

Інші подробиці та обставини події не повідомляються.

Білоруса доставили до відділку поліції. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтями про погрозу зброєю та незаконне зберігання зброї. Зараз чоловік на волі.

У повідомленні поліції також зазначено, що білорус прибув до Італії наприкінці січня на своїй вантажівці.

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Автор: 

Білорусь (7969) Італія (1587) напад (1139) українська мова (836) українці (2548)


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Топ коментарі
+23
Він такий же білорус,як бойко українець.
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03.02.2025 19:51 Відповісти
+19
********* то такі самі кацапи, тільки більш сцикливі. Нежить і позор Роду Людського. Біосміття.
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03.02.2025 19:51 Відповісти
+19
І не дивно... У білорусів, віком після 45-ти, "совок" стирчить з усіх дірок... А, враховуючи, що все "хороше", про що вони пам"ятають, пов"язане з "совком", а їм з "каждого утюга" трублять, що саме "хахлы развалили СРСР", то дивуваться нема чому...
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03.02.2025 19:54 Відповісти
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Він такий же білорус,як бойко українець.
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03.02.2025 19:51 Відповісти
То був москаль з паспортом Білорусі.
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03.02.2025 20:28 Відповісти
Мразота!!!
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03.02.2025 19:51 Відповісти
********* то такі самі кацапи, тільки більш сцикливі. Нежить і позор Роду Людського. Біосміття.
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03.02.2025 19:51 Відповісти
можно ще з росії пускати водіїв . Буде ще веселіше.
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03.02.2025 19:53 Відповісти
Усіх кацапів та їхніх членососів потрібно ізолювати від цивілізованого світу шляхом депортації в радную ґовєнь. Нехай там живуть між собою долго і счастліво
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03.02.2025 21:52 Відповісти
усіх не вийде. У цивілізованих країнах живе десятки тисяч кара-мурз, які вже там вкорінились і вже навіть дали потомство. Тому ті країни так і будуть з тим жити. Це як лишай. Живуть же люди з лишаєм, буває що і досить довго живуть.
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03.02.2025 21:59 Відповісти
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03.02.2025 19:54 Відповісти
Уничтожать бульбожопых!
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03.02.2025 19:54 Відповісти
І не дивно... У білорусів, віком після 45-ти, "совок" стирчить з усіх дірок... А, враховуючи, що все "хороше", про що вони пам"ятають, пов"язане з "совком", а їм з "каждого утюга" трублять, що саме "хахлы развалили СРСР", то дивуваться нема чому...
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03.02.2025 19:54 Відповісти
А молодші народились вже при бацькє лукаше, при ньому мабуть і помруть, бо той сосе кров і живе вічно...
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03.02.2025 20:12 Відповісти
А ти думаєш, ЧОГО я пишу "БРСР"? Бо ця "республіка" так і залишилася "совком"... У товариша дружина - з Гродненщини. До 2014-го кожного року туди їздили... Так вони казали, що наче до СРСР поверталися...
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03.02.2025 20:29 Відповісти
Так і є. А з "кожної праски" про це почали волати саме після "недореволюції" 20-го року, організованої саме ФСБ. До цього Лука доволі вдало на двох стільцях сидів....
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03.02.2025 20:38 Відповісти
Та там і раніше таке було... Дочка в 2013-му, їздила на Гомельщину - до рідні чоловіка. Так казала - як тільки по телевізору починалась передача білоруською - господарі з матюками канал переключали. А я сам, на "Красній кручі" (острів посеред Дніпра), на "день рибака", чув від "сябрів" про "бандер"... Так товариш, Толя, ще тоді їм сказав: "Палезете с кацапами к нам - картечи всем хватить!...".
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03.02.2025 20:48 Відповісти
Звичайно і раніше вати вистачало, але риторика офіційних ЗМІ різко змінилась саме після подій 20-го року.
Пам'ятаю як рвало місцеву вату коли Лука після зустрічі з Порохом заявив - "Білорусі незалежність дуже легко дісталась а он братська Україна зараз воює за свою незалежність! "
І це на фоні "нєвінних дєтєй данбаса казньонних каратєлямі"
А ще були обнімашкі з Кровавим Пастером...
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03.02.2025 21:03 Відповісти
Тут обов'язково потрібні коментарі рашистської "опозиції" про:
"Народ не вінуватий - винуватий виключно Путін"...
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03.02.2025 19:57 Відповісти
Опозиція добре знак що населення кацапії повністю інертне.
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03.02.2025 20:31 Відповісти
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03.02.2025 19:57 Відповісти
Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтями про погрозу зброєю та незаконне зберігання зброї. Зараз чоловік на волі.
Це прям вау. Чувак кидавсь із пером на людей - і вже на волі. Ну, забрали ж? Де ж він інше візьме? Так шо хай гуляє, небезпеки нема. А потім ******* посполиті голосують за трампів. Шо це за КПК такий? За підозрою у насильницьких злочинах - до СІЗО без застави. Збільшити строки. І відбування - на "критій", із відповідним режимом, окремо від решти арештантів.
В Італії взагалі казна що коїться із вуличним криміналом. Мелоні дограється, шо поміняють на якесь фашистське чмо.
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03.02.2025 20:08 Відповісти
Ви про що?
Якщо у Німеччині, в Баварії наші біженці скаржаться, що ввечері поліцаїв не докличешся, в райони, де мешкають мігранти-сирійці і т.д. вони взагалі НЕ заїжджають.
І це брутальні Ганси ,а що ж тоді глямурні італійці)
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03.02.2025 20:18 Відповісти
Еспресо, у вас помилка в заголовку: замість "його затримали" має бути "його відпустили".
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03.02.2025 20:15 Відповісти
ваш комент найкращій у цьому треді, але це не еспресо, це цензор.нет.
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03.02.2025 22:08 Відповісти
Він БЕЛО РУССКІЙ!
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03.02.2025 20:17 Відповісти
Напав через акцент, паскуднійше ************* акцента тільки кацапоудмутський !!!!
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03.02.2025 20:18 Відповісти
Приїдь у Чернігів і спробуй щось ляпнуть стосовно "*************" - морду наб"ють... Бо половина жителів говорить "палеским говарком"... Думай хоч, що пишеш...
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03.02.2025 20:33 Відповісти
Ти мабуть добряче відгріб по хлібалу, маєш образу !
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03.02.2025 20:53 Відповісти
Дурний ти, як сінешні двері... Я там живу давно... Я те, що я не пишу "палеским суржиком" - так я з Середнього Подніпров"я, і пишу своїм діалектом, який найбільш близький до "української літературної"... І мої сусіди цілком нормально сприймають мою мову - бо я (на відміну від тебе), не насміхаюся над їхньою...
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03.02.2025 21:07 Відповісти
Ти дурний , Середньо Подніпровський ! Я писав про АКЦЕНТ , а ти про палеский суржик! Дуже радий за тебе що ти та живеш, і твої сусіди !
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03.02.2025 21:25 Відповісти
Пню дурний! Все північне українське порубіжжя (десь по Грем"яч), говорить саме з "білоруським акцентом"... Поїдь у Ріпкинський район Чернігівщини - там "па-бяларуску" говорять краще, ніж їх сусіди - гомельчани...
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03.02.2025 21:31 Відповісти
І що,? Там всі з ножами кидаються на водіїв ?!
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03.02.2025 21:35 Відповісти
Ні... Там б"ють морди хамам, які з них насміхаються...
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03.02.2025 21:40 Відповісти
Може йому ще в Донецьк змотатися та про собачий говорок щось ляпнути? Білоруси пропідорські черті, і якщо в Чернігові є хтось, хто морду за це буде бити, то нехай піздує к бульбашам.
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03.02.2025 21:00 Відповісти
Мова не винна, що нею розмовляють погані люди... Німецький поет єврейського походження, Генріх Гейне, писав вірші тією ж мовою, якою була написана "Майн кампф"...
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03.02.2025 21:17 Відповісти
,, Чомусь завжди бьють по морде, а не по паспорту !" ( М.М. Жванецький. )
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03.02.2025 21:32 Відповісти
Тобі точно будуть бить не "по паспорту"...
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03.02.2025 21:34 Відповісти
Так бульбаши не знають рідної мови. Там всі по кацапськи толдичать, на білоруській розмовляють меньше 3%. Це пізда.
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04.02.2025 21:31 Відповісти
Заспокойся... Це "свіжозареганий" кацапський провокатор...
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03.02.2025 22:44 Відповісти
Їздив би до Москви, але їх усіх чомусь до ГЕЙРОПИ тягне!
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03.02.2025 20:18 Відповісти
Нынешние белорусы это такая же зомбированная быдлота, как и рашисты, поэтому нужно гнать их в шею отовсюду, чтобы духу их не было!
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03.02.2025 20:23 Відповісти
Автору цієї статті:Валерiя Сушкова, що ви мали на увазі під "українським акцентом"?
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03.02.2025 20:36 Відповісти
Браття і сестри спілкуйтеся українською по усьому саітові , гуртуйтеся в обʼєднання, а коли метастаза почне реагувати бийте і затримуйте для поліціі , звужуйте їх простір усіма способоми, маленьких способів не існує всі хороші , крок за кроком рік за роком , метастази зникнуть ... московія повинна бути зруйнована !
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03.02.2025 20:46 Відповісти
Що означає "український акцент"?
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03.02.2025 20:54 Відповісти
 
 