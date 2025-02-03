В Італії білорус напав із ножем на далекобійників через український акцент: його затримали, - ЗМІ
Поліція міста Комо в італійському регіоні Ломбардія затримала 54-річного громадянина Білорусі, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї та у погрозах вбити українських далекобійників.
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу поліції Комо, передає Цензор.НЕТ.
За даними поліції, в ніч з 1 на 2 лютого 54-річний водій вантажівки, громадянин Білорусі без попередніх судимостей, напав із ножем на інших водіїв вантажівок на парковці Lario Tir.
О 1:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку водіїв вантажівок, один із яких був озброєний.
На місце події відправили патрульний автомобіль. Працівники міліції обеззброїли 54-річного білоруса та затримали його.
Повідомляється, що у чоловіка був ніж із лезом довжиною майже 10 сантиметрів.
Офіцери негайно зібрали різні свідчення про інцидент, які підтверджують, що білорус навмисно напав на групу інших присутніх водіїв вантажівок і погрожував їх вбити лише тому, що почув, як вони розмовляють з українським акцентом", - йдеться в повідомленні поліції.
Інші подробиці та обставини події не повідомляються.
Білоруса доставили до відділку поліції. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтями про погрозу зброєю та незаконне зберігання зброї. Зараз чоловік на волі.
У повідомленні поліції також зазначено, що білорус прибув до Італії наприкінці січня на своїй вантажівці.
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Пам'ятаю як рвало місцеву вату коли Лука після зустрічі з Порохом заявив - "Білорусі незалежність дуже легко дісталась а он братська Україна зараз воює за свою незалежність! "
І це на фоні "нєвінних дєтєй данбаса казньонних каратєлямі"
А ще були обнімашкі з Кровавим Пастером...
"Народ не вінуватий - винуватий виключно Путін"...
Це прям вау. Чувак кидавсь із пером на людей - і вже на волі. Ну, забрали ж? Де ж він інше візьме? Так шо хай гуляє, небезпеки нема. А потім ******* посполиті голосують за трампів. Шо це за КПК такий? За підозрою у насильницьких злочинах - до СІЗО без застави. Збільшити строки. І відбування - на "критій", із відповідним режимом, окремо від решти арештантів.
В Італії взагалі казна що коїться із вуличним криміналом. Мелоні дограється, шо поміняють на якесь фашистське чмо.
Якщо у Німеччині, в Баварії наші біженці скаржаться, що ввечері поліцаїв не докличешся, в райони, де мешкають мігранти-сирійці і т.д. вони взагалі НЕ заїжджають.
І це брутальні Ганси ,а що ж тоді глямурні італійці)