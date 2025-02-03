РФ не змінює свого завдання знищити українську енергетику. Постачання ППО не має припинятися, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог не змінює свого завдання знищити енергетику нашої держави, тому потрібно збільшити постачання ППО для прикриття енергооб'єктів.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності нашого захисту – щоб складніше було відбивати", - сказав він.
Президент подякував силам ППО, мобільним вогневим групам, силам і розробникам РЕБ.
"Це постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній значно швидшими. Були сьогодні відповідні доповіді й щодо системи захисту, і щодо прикриття енергооб’єктів, і щодо відбудови після ударів", - зауважив він.
Зеленський зазначив, що є нові завдання для нашої дипломатії, для Міністерства оборони України та для роботи з партнерами.
"Постачання для ППО України – це критично й не має припинятися. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії в наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України", - наголосив президент.
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А да. Шапітолій не виробляв ППО. Шапітолій знімав з систем ППО клістрони.
Де захист енерноблоків?
За ці мільярди можно було закупити силу силенну генераторів та/або набудувати маленьких станцій по всій країні, на ******** технологіях.
І всі села на кордоні з'єднати з сусідніми державами ( меньше навантаження на Центр і Південь) і проплатити їм за договори