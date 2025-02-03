РФ не змінює свого завдання знищити українську енергетику. Постачання ППО не має припинятися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог не змінює свого завдання знищити енергетику нашої держави, тому потрібно збільшити постачання ППО для прикриття енергооб'єктів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності нашого захисту – щоб складніше було відбивати", - сказав він.

Президент подякував силам ППО, мобільним вогневим групам, силам і розробникам РЕБ.

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"Це постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній значно швидшими. Були сьогодні відповідні доповіді й щодо системи захисту, і щодо прикриття енергооб’єктів, і щодо відбудови після ударів", - зауважив він.

Зеленський зазначив, що є нові завдання для нашої дипломатії, для Міністерства оборони України та для роботи з партнерами.

"Постачання для ППО України – це критично й не має припинятися. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії в наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України", - наголосив президент.

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