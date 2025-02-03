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РФ не змінює свого завдання знищити українську енергетику. Постачання ППО не має припинятися, - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна має бути забезпечена ППО від атак РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог не змінює свого завдання знищити енергетику нашої держави, тому потрібно збільшити постачання ППО для прикриття енергооб'єктів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності нашого захисту – щоб складніше було відбивати", - сказав він.

Президент подякував силам ППО, мобільним вогневим групам, силам і розробникам РЕБ.

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"Це постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній значно швидшими. Були сьогодні відповідні доповіді й щодо системи захисту, і щодо прикриття енергооб’єктів, і щодо відбудови після ударів", - зауважив він.

Зеленський зазначив, що є нові завдання для нашої дипломатії, для Міністерства оборони України та для роботи з партнерами.

"Постачання для ППО України – це критично й не має припинятися. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії в наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) ППО (3277) енергетика (2615)


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Та пропади ти пропадом,хрипатий.
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03.02.2025 21:45 Відповісти
а чєбурєк в мо не має припиняти красти.
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03.02.2025 21:45 Відповісти
Скільки систем ППО за 6 років виробив ЗЄ-шапітолій?

А да. Шапітолій не виробляв ППО. Шапітолій знімав з систем ППО клістрони.
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03.02.2025 21:46 Відповісти
Бо ти, гундоса імбециліна, 4 рік війни не роздуплився бити по аеродромах зі стратавіа, складам та заводам паРаші, а просираєш дрони на нафтобази!
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03.02.2025 22:06 Відповісти
Так ти ж теж не припинив красти та знищувати Україну з середини.
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03.02.2025 22:06 Відповісти
Вовочка,на яку трясцю тобі ППО?Ти асфальтом небо закрий,асфальтом.А супермену Татарову віддай шампури,хай ними збиває дрони і ракети.
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03.02.2025 22:07 Відповісти
Мівіною по чєчєнцах?
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03.02.2025 22:45 Відповісти
Скільки спіЗЕділі?
Де захист енерноблоків?
За ці мільярди можно було закупити силу силенну генераторів та/або набудувати маленьких станцій по всій країні, на ******** технологіях.
І всі села на кордоні з'єднати з сусідніми державами ( меньше навантаження на Центр і Південь) і проплатити їм за договори
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03.02.2025 22:44 Відповісти
 
 