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Новини
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Словаччина призупинила процедуру видворення українця, звинуваченого в "підготовці перевороту"

Словаччина призупинила процедуру видворення українця

Українець, якого звинувачують у підготовці держперевороту в Словаччині, подав заяву на отримання притулку, тому процедуру його видворення зупинили.

Про це пише Denník N, передає Цензор.НЕТ.

Так словацька поліція повідомила у понеділок, 3 лютого, що українець подав прохання про притулок, тому процес його видворення призупинено до ухвалення подальшого рішення.

Там додали, що громадянин України був затриманий.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця та готують його депортацію через нібито "загрозу державного перевороту".

Читайте: МЗС вимагає розслідування смерті українця після побиття в Словаччині

Автор: 

переворот (214) Словаччина (1116) українці (2548)


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молодець !
впертий козак.
розпочату справу треба довести до перемоги !

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показати весь коментар
03.02.2025 22:14 Відповісти
👏
показати весь коментар
04.02.2025 01:14 Відповісти
 
 