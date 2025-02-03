Словаччина призупинила процедуру видворення українця, звинуваченого в "підготовці перевороту"

Українець, якого звинувачують у підготовці держперевороту в Словаччині, подав заяву на отримання притулку, тому процедуру його видворення зупинили.

Про це пише Denník N, передає Цензор.НЕТ.

Так словацька поліція повідомила у понеділок, 3 лютого, що українець подав прохання про притулок, тому процес його видворення призупинено до ухвалення подальшого рішення.

Там додали, що громадянин України був затриманий.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця та готують його депортацію через нібито "загрозу державного перевороту".

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