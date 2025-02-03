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Новини Допомога Україні
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США призупиняли поставки зброї Україні, та відновили їх на вихідних, - ЗМІ

Пауза у поставці озброєння Україні зі США

Сполучені Штати ненадовго зупинили поставки зброї до України, однак на вихідних військову допомогу відновили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

"Поставки американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, а потім відновилися на вихідних, коли адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києва, за словами чотирьох осіб, поінформованих з цього питання. Поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з співрозмовників, американського чиновника, в адміністрації існують фракції, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів.

Білий дім поки не коментував цю інформацію.

Також читайте: Україна може надати нам свої цінні рідкісноземельні ресурси в обмін на допомогу США, - Трамп

Автор: 

зброя (7535) допомога (8449) США (23410)


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Топ коментарі
+12
Як би Байден 3 роки не жував соплі, а реально допоміг щоб кацапів викинули з України,то ситуація б не дійшла до стану, що найкраще що може бути, то зупинка по лінії боєзіткнення,іе ще дуже оптимістичний сценарій
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03.02.2025 22:39 Відповісти
+7
ну де ви там, трампісти? коментуйте. чи зараз знову скажете, що то лівацькі змі все перекрутили і нагнітають тут. )
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03.02.2025 22:28 Відповісти
+5
Це ви думаєто, що вони жували соплі. Бо вам так сказали наші ЗМІ. А американці офіційно кажуть, що в них навіть планів не було давати зброю стільки, щоб повернути тот. Тобто американці з самого початку планували, що десь буде та "38 паралель" по якій почнуться перемовини.
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03.02.2025 22:43 Відповісти
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03.02.2025 22:26 Відповісти
ну де ви там, трампісти? коментуйте. чи зараз знову скажете, що то лівацькі змі все перекрутили і нагнітають тут. )
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03.02.2025 22:28 Відповісти
Ну ну .Не надо всех республиканцев под одну гребенку .В демократической партии если помнишь тоже коллективное прошение против помощи Украине байдену 30 если не ошибаюсь челов подавали .Дураки есть везде как среди леваков так и правых
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03.02.2025 22:37 Відповісти
так, було таке. тільки це було зі сторони конгресменів, а в даній ситуації - це сталося вже у Білому домі. хоча, що там, що там персонажів таких вистачає.
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03.02.2025 22:53 Відповісти
Без пляшки нет зрозумієш.
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03.02.2025 22:38 Відповісти
Як би Байден 3 роки не жував соплі, а реально допоміг щоб кацапів викинули з України,то ситуація б не дійшла до стану, що найкраще що може бути, то зупинка по лінії боєзіткнення,іе ще дуже оптимістичний сценарій
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03.02.2025 22:39 Відповісти
Це ви думаєто, що вони жували соплі. Бо вам так сказали наші ЗМІ. А американці офіційно кажуть, що в них навіть планів не було давати зброю стільки, щоб повернути тот. Тобто американці з самого початку планували, що десь буде та "38 паралель" по якій почнуться перемовини.
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03.02.2025 22:43 Відповісти
ну так зараз Трамп може продемонструвати свою прить і не жувати соплі, а піддати так, щоб московити забралися із окупованих земель. тільки от одне діло коли ти не президент пистіти, що по кремлю ***** би і зовсім інше діло вже коли ти президент.
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03.02.2025 22:56 Відповісти
Він давав такі обіцянки і розказував про перемогу?
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03.02.2025 23:25 Відповісти
такі обіцянки тут давали упороті трампісти, зокерма Mod Dom, Second First та інша *******, яка тут топила за Рудого і змішувала Байдена з гімном. здається і ти також у цьому був замішаний. хіба ні?
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03.02.2025 23:33 Відповісти
Якби ще не наші соплежуї-членограї, то може війни б взагалі не було!
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04.02.2025 00:48 Відповісти
Не може а точно не було б. А якби навіть і була повномаштабна то зовсім з іншими для нас наслідками.
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04.02.2025 11:14 Відповісти
То не Байден жував соплі, то ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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04.02.2025 04:55 Відповісти
По мир, замовчуючи на яких умовах, заговорив вже навіть Зеля саме після приходу Трампа бо такий прикрий збіг.
А а там заморозка на лінії зіткнення далко не саме ганебне...
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04.02.2025 11:11 Відповісти
Військова допомога Україні була суттєво зменшена ще при Байдені в 2024 році. Але не поспішайте вслід за кремлівськими та ОПешними пропагандонами винуватити у всьому "плахой запад", зокрема США. Дайте відповідь - у нас президент Байден чи Трамп з Шольцем? Хто давав клятву в 2019 бути гарантом цілосності держави та гарантом Конституції? Байден, Шольц, Трамп? Чи зеленський? Хто крав мільярдами на асфальті, замість робити власну зброю? Трамп чи Шольц? Хто в передвоєнному 2021 році витратив на асфальт в 10 разів більше ніж на армію (350 МІЛЬЯРДІВ ГРН на дороги, проти 30 МІЛЬЯРДІВ НА ЗСУ) https://espreso.tv/u-2021-rotsi-na-dorogi-v-ukraini-vitratili-v-10-raziv-bilshe-nizh-na-zabezpechennya-armii-nashi-groshi ? Може Байден чи Шольц з Трампом? Коли ви вже подорослішаєте та почнете думати головою та питати з української влади? Так само, як ви це робили в 2014-2019, коли Порошенко відповідав у вас за все, від поламаних ліфтів з розбитими лампочками в під"їздах, до поганої погоди на вихідні... А зараз чомусь ваш ЗЕлідор "ні в чьом нє вінават, нічєво нікаму нє должен, зато найвеличніший", а от Байден з Трампом ****** стараються...
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03.02.2025 22:52 Відповісти
неправильно кидатись у крайнощі... бо всі винні. і наша влада, і Захід, що викормив такого монстра, і підписанти Будапешта морально мають на собі нести найбільший хрест за цю війну. тож не потрібно тут кидатись у крайнощі, типу хтось винен, а хтось не винен. винні тут усі.
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03.02.2025 22:59 Відповісти
"винні усі" це значить що ніхто не винен, такого не буває. В непідготовці до великої війни 24.02.2022. винні конкретні посадові особи, чиї ПІБ всім відомі, бо ці особи прийшли до влади на гаслах швидкого завершення війни, мовляв треба лише "пєрєстать стрєлять" та "заглянуть в очко путіна" і війна б давно вже закінчилася... Хочеться спитати - це Порошенко, Байден чи Шольц заважеють з 2019 по сьогодні найвеличнішому Боневтіку завершити війну? Бо ЗЕлупа вже й саботував нашу оборонку і скорочував армію і розміновував Чонгар з Азовським морем і призначав агентів фсб на керівні посади своїми указами, а війна, курва, все ніяк не закінчується... Треба було не реготати, як тупорилі ідіоти, а ще на один строк обрати справжнього президента-фахівця, державника, а не кремлівського скомороха холуя і тоді ніхто б не розмінував Чонгар, не відвів би 4 бригаду НГУ з Гостомеля і ніхто б не зупинив наші ракетні програми...
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03.02.2025 23:14 Відповісти
винні усі - це значить, що винні усі. от тільки частки вини у кожного різні. і питання тут не в прізвищах, а в країнах. війни зовсім могло би і не бути, якби підписанти Будапешту в 14-му році проявили свою волю і відданість тим зобов'язанням під якими вони підписувались.
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03.02.2025 23:30 Відповісти
про що ви кажете? волю та відданість треба було проявляти українському керівництву в 90-х роках та не віддавати принаймні тактичну ЯЗ. А у нас як в тій приказці - чому дурні? Бо бідні. Чому бідні, бо дурні. І, курва, вже стільки років пройшло, а нічого не міняється, ніхто не умнішає... Тоді проміняли власну ЯЗ на меморандум (почитайте значення - це наміри, ні до чого не зобов"язуючі сторони підписанти) і комуняки яких наобирав мудрий нарід, замість "бандери" Чорновола, про це добре знали. А в 2019 проміняли майбутнє України на дешевий серіал та фейкового Голобородька... І будьте впевнені, на наступних виборах, якщо такі взагалі тепер колись будуть, наш мудрий піпл знов ****** все та проміняє своє майбутнє на брязкальця. А винні будуть американці, марсіанє та, звісно ж Порошенко, куди ж без нього ...
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03.02.2025 23:41 Відповісти
я ж кажу, винні тут усі.
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03.02.2025 23:45 Відповісти
"винні тут усі"? ви теж винні?
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03.02.2025 23:50 Відповісти
ніт. за Кучму я не голосував. за зека не голосував. за зелю теж не голосував. тому на мені вини немає. якщо брати українців, то тут найбільше винні ті, хто голосував за яника, за зелю. найбільше винні ті падлюки, які після розстрілу Майдану сотнями і навіть тисячами виходили і розмахували триколорами під гаслами "путєн ввєді" ось хто найбільше винен. це якщо брати нас. а з західних - то винен найбільше Обама, який дозволив кацапам віджати Крим та й фрау Штазі і Саркозі не менш винна теж. хоча тут у них є поправка - вони не є підписантами Будапешту. я вже тут взагалі мовчу про Кравчука і Кучму, які віддали ядерну зброю кацапам просто за безцінь, обмінявши на той довбаний папірець, а не на справжні гарантії безпеки. ось що каже поважна і мудра людина про той папірець: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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04.02.2025 00:36 Відповісти
коні невинні!
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04.02.2025 05:40 Відповісти
Не там шукаєте ухилянтів від зобовязань перед народом України.
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03.02.2025 22:38 Відповісти
Субʼєкти з "фракцій в адміністрації", які думками і діями допомагають кремлю обеззброїти Україну, позбавити ЗСУ військової допомоги США, відомі нашому дипкорпусу у США?
Потрібна ефективна протидія агентам впливу путіна з боку наших закордонних друзів, громадських організацій, ЗМІ, депутатів ВРУ, нашої амбасади, призначення НіПП, про якого давно є запит республіканців у Конгресі.
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03.02.2025 22:52 Відповісти
👍🤝☹️😠
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03.02.2025 23:52 Відповісти
Це у нас на Україні називають по простому,морочити сраку
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03.02.2025 22:42 Відповісти
А можна відсторонено прослідкувати події - США- Україна .
1. Поки Трамп давив на Гренландію , Мексику та Канаду. Маск знищував премє"ра Британії друга України ... Розкопував у своєму Х по-аутистськи вперто під нього тему для відходу у відставку ,трамп мовчить
2 . Трамп продовжує торпедувати тему тарифів та Гренландії але включається до підтримки й завіряння у дружбі премєра Британії. Маск замовкає на цьому полі свого нападу.
3. Трамп вкотре нагадує Європі - або тарифи або піднімайте витрати на НАТО
4. Маск звільняє офісних й закриває сам офіс в USAID й три дні волає Х про його знищення.
,5 Рубіо оголошую про взяття цієї розтратної бюджетом узаконеної структури під себе .
6. Стармер оголошує про збільшення війскової допомоги Україні.
7, Трамп обіцяє допомагати й надалі Україні за її цінні ресурси.
8. Зе оголосило про близький візит Келлога до Києва -сьогодні його посаду стверджує Трамп.
9. Й вишенька
10. постачання зброї було затримано на короткий термін
Ну що це як не підготовка візиту до Хйла на перемовини не з найгіршими успіхами США - й з Мексикою, й Канадою, й Данієюпо Гренландії?
А тепер від мене запитання - це справді Трамп хоче слабкою позицією здати Україну ? А Путіну лиш поманив обіцянкою переобрати ЗЕ в разі хоча б початого припинення для початку перемовин...
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03.02.2025 22:53 Відповісти
Не буде Трамп нічого здавати. Він недавно замкнувся про українські запаси рідко земельних металів.
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03.02.2025 23:00 Відповісти
"3. Трамп вкотре нагадує Європі - або тарифи або піднімайте витрати на НАТО"

Це погано?
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03.02.2025 23:21 Відповісти
Трамп у серпні 2019 р. вже припиняв ВІЙСЬКОВУ допомогу Україні. У жовтні 2023 р. ініціював піврічний цикл затримки з військовою допомогою, яку розблокував у квітні 2024 р. лише після того як побачив можливий програш у Пенсильванії та Мічигані. Під час виборчої кампанії неодноразово наголошував, що Україні припинить допомогу, а на Росію "натисне". Зараз робить те, що обіцяв головному спонсору власної виборчої кампанії - вдові Адельсона, неформального лідера однієї етнорелігійної громади, до якої належать його зять і дочка, а зі знайомих нам персонажів - Роман Абрамович, Віктор Пінчук та Ігор Коломойський. Україні забирають економічну та військову підтримку, а на Росію обіцяють "натиснути". Лише недалекі особи могли повірити "пенсіонерам з Брайтон-Біч", що з перемогою Трампа нам "нададуть все".
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03.02.2025 22:58 Відповісти
Один з коронних аргументів багатьх з тих, що у 2019 р. "помилився", є те, що, мовляв, якби Порошенко краще керував, то й біди б не було. Зараз ця ж "платівка" звучить у дещо іншому виконанні: якби Байден дав нам тисячу Томагавків, cотню-третю F-35 і три тисячі Абрамсів, які "припадають пилюкою в Арізоні", то й потреби в допомозі від Трампа не було б. Насправді при Порошенкові ніхто на Україну не наважився напасти, адже принаймні дві АЕС можна було б обороняти місяць-третій, а мости на Чонгарі були б зруйновані щонайменше за тиждень до "години Ч". А без Байдена нас не те щоб ніхто не попередив про напад у вересні 2021 р., але ще б переконували, що це "лише підняття ставок для переговорів" (цитата з одного з виступів Д. Трампа).
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03.02.2025 23:07 Відповісти
Так же Трамп потребовал от стран ЕС увеличить помощь Украине до размеров помощи которую предоставляют США
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03.02.2025 23:08 Відповісти
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04.02.2025 00:08 Відповісти
Лише голі цифри. Без коментарів. ЄС уже надав Україні допомогу на €108 млрд - фон дер Ляєн https://suspilne.media/808079-es-uze-nadalo-ukraini-dopomogu-na-108-mlrd/ конгрес США Зі слів наших офіційних осіб, від США отримано близько 70 млрд. доларів допомоги. Конгрес США справді схвалив $174.2 billion допомоги, але трампони внесли поправку до останнього з пакетів, що заборонила постачання зі запасів армії США (мовляв, якщо Китай нападе, то залишимось беззахисними), а лише з виготовленої зброї, що, як відомо, не є миттєвим процесом. Потрібен час. Зрештою, якщо Байден "не поспішав з допомогою", то зараз найкращий час, щоб надолужити втрачене. Щомісяця по 3-4 млрд доларів цілком би вистарчило для перемоги.
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03.02.2025 23:38 Відповісти
"внесли поправку до останнього з пакетів, що заборонила постачання зі запасів армії СШA"
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Останній пакет - в якому розділі, сказано про заборону постачання із запасів?

"Конгрес США справді схвалив $174.2 billion допомоги",
та "Щомісяця по 3-4 млрд доларів цілком би вистарчило для перемоги"

174 поділити на 36 місяців, виходить майже по 5млрд в місяць
Чому не вистачило?

В 174.2млрд входить також останній пакет на 61млрд, який містить
4.4млрд на відновлення складів переданного Ізраїлю
1.9млрд Тайваню
Також 10+млрд виділено Ізраїлю по різним програмам

Як ці суми допомогають Україні, та чому рахуються в 174.2млрд?

Також, кожного разу коли виділяють PDA наприклад на 10млрд, окрема поповнюють склади на 10млрд, обидві суми включені пакет.
Яка сума допомоги в такому випадку 10млрл, чи 20млрд?
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04.02.2025 03:31 Відповісти
Трамп нагадує, Трамп вимагає, Трамп замкнувся, Трамп .... Все це з казок про солом'яного бичка чи курочку рябу.
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03.02.2025 23:41 Відповісти
В новій адміністрації, щоб там не говорили, є симпатики Саллівена, такі ж борці з ескалацією.
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04.02.2025 05:25 Відповісти
Та дозвольте рижій халві вже збудувати той трамптауер десь на териконі бімбасу…
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04.02.2025 07:54 Відповісти
Тепер тільки по вихідних допомога буде надходити. Чекаємо на ближчу суботу...
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04.02.2025 09:18 Відповісти
 
 