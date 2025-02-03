США призупиняли поставки зброї Україні, та відновили їх на вихідних, - ЗМІ
Сполучені Штати ненадовго зупинили поставки зброї до України, однак на вихідних військову допомогу відновили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
"Поставки американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, а потім відновилися на вихідних, коли адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києва, за словами чотирьох осіб, поінформованих з цього питання. Поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.
За словами одного з співрозмовників, американського чиновника, в адміністрації існують фракції, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів.
Білий дім поки не коментував цю інформацію.
Будь ласка, зачекайте...
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А а там заморозка на лінії зіткнення далко не саме ганебне...
Потрібна ефективна протидія агентам впливу путіна з боку наших закордонних друзів, громадських організацій, ЗМІ, депутатів ВРУ, нашої амбасади, призначення НіПП, про якого давно є запит республіканців у Конгресі.
1. Поки Трамп давив на Гренландію , Мексику та Канаду. Маск знищував премє"ра Британії друга України ... Розкопував у своєму Х по-аутистськи вперто під нього тему для відходу у відставку ,трамп мовчить
2 . Трамп продовжує торпедувати тему тарифів та Гренландії але включається до підтримки й завіряння у дружбі премєра Британії. Маск замовкає на цьому полі свого нападу.
3. Трамп вкотре нагадує Європі - або тарифи або піднімайте витрати на НАТО
4. Маск звільняє офісних й закриває сам офіс в USAID й три дні волає Х про його знищення.
,5 Рубіо оголошую про взяття цієї розтратної бюджетом узаконеної структури під себе .
6. Стармер оголошує про збільшення війскової допомоги Україні.
7, Трамп обіцяє допомагати й надалі Україні за її цінні ресурси.
8. Зе оголосило про близький візит Келлога до Києва -сьогодні його посаду стверджує Трамп.
9. Й вишенька
10. постачання зброї було затримано на короткий термін
Ну що це як не підготовка візиту до Хйла на перемовини не з найгіршими успіхами США - й з Мексикою, й Канадою, й Данієюпо Гренландії?
А тепер від мене запитання - це справді Трамп хоче слабкою позицією здати Україну ? А Путіну лиш поманив обіцянкою переобрати ЗЕ в разі хоча б початого припинення для початку перемовин...
Це погано?
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Останній пакет - в якому розділі, сказано про заборону постачання із запасів?
"Конгрес США справді схвалив $174.2 billion допомоги",
та "Щомісяця по 3-4 млрд доларів цілком би вистарчило для перемоги"
174 поділити на 36 місяців, виходить майже по 5млрд в місяць
Чому не вистачило?
В 174.2млрд входить також останній пакет на 61млрд, який містить
4.4млрд на відновлення складів переданного Ізраїлю
1.9млрд Тайваню
Також 10+млрд виділено Ізраїлю по різним програмам
Як ці суми допомогають Україні, та чому рахуються в 174.2млрд?
Також, кожного разу коли виділяють PDA наприклад на 10млрд, окрема поповнюють склади на 10млрд, обидві суми включені пакет.
Яка сума допомоги в такому випадку 10млрл, чи 20млрд?