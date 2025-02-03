США призупиняли поставки зброї Україні, та відновили їх на вихідних, - ЗМІ

Сполучені Штати ненадовго зупинили поставки зброї до України, однак на вихідних військову допомогу відновили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

"Поставки американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, а потім відновилися на вихідних, коли адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києва, за словами чотирьох осіб, поінформованих з цього питання. Поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з співрозмовників, американського чиновника, в адміністрації існують фракції, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів.

Білий дім поки не коментував цю інформацію.

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