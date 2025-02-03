Трамп хоче вдруге вивести США з Ради ООН з прав людини, - Politico

Очікується, що президент США Дональд Трамп видасть указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та заборону фінансувати Агентство ООН з допомоги палестинським біженцям.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Білий дім вважає, що Рада ООН з прав людини "не виконала своєї мети, її продовжують використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засуджує її позицію щодо Ізраїлю.

Офіцйний представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати указ у вівторок, 4 лютого. Цього дня американський лідер має зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

Видання пише, що США вже давно звинувачують Раду в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.

До слова, у 2018 році під час першої каденції Трампа США вийшли з Ради ООН з прав людини. У 2021 році США офіційно повернулися до Ради ООН з прав людини під час президентства Джо Байдена.

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