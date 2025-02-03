Трамп хоче вдруге вивести США з Ради ООН з прав людини, - Politico
Очікується, що президент США Дональд Трамп видасть указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та заборону фінансувати Агентство ООН з допомоги палестинським біженцям.
Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Білий дім вважає, що Рада ООН з прав людини "не виконала своєї мети, її продовжують використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засуджує її позицію щодо Ізраїлю.
Офіцйний представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати указ у вівторок, 4 лютого. Цього дня американський лідер має зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.
Видання пише, що США вже давно звинувачують Раду в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.
До слова, у 2018 році під час першої каденції Трампа США вийшли з Ради ООН з прав людини. У 2021 році США офіційно повернулися до Ради ООН з прав людини під час президентства Джо Байдена.
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Хто б і як не ставився до дідуся
ОпанасаТрампа, але тут і в інших речах він повністю правий. Тупе викидання грошей на утримання непотрібного штату і відмивання грошей. Як тут, так і в інших конторах типу ВООЗ і так далі
З цим згоден абсолютно.
Нетаньягу стане першим іноземним гостем Трампа після його повернення на посаду президента.
Ізраїльські офіційні особи заявили, що зустріч відбудеться у вівторок і стане першою закордонною поїздкою Нетаньягу після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт минулого року у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах, скоєних під час війни в Газі.
Однак США, як і Ізраїль, не визнають МКС, а Вашингтон не зобов'язаний діяти за його запитами.
@realDonaldTrump
"Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей ДУЖЕ ПОГАНО. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні ЗМІ не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх. Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації!"
Хочу нагадати, що президент ПАР - друг хуьла, що ПАР - це БРІКС - антиамериканська, антиукраїнська організація