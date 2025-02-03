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Трамп хоче вдруге вивести США з Ради ООН з прав людини, - Politico

Трамп хоче вивести США з Ради ООН з прав людини

Очікується, що президент США Дональд Трамп видасть указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та заборону фінансувати Агентство ООН з допомоги палестинським біженцям.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Білий дім вважає, що Рада ООН з прав людини "не виконала своєї мети, її продовжують використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засуджує її позицію щодо Ізраїлю.

Офіцйний представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати указ у вівторок, 4 лютого. Цього дня американський лідер має зустрітися  з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

Видання пише, що США вже давно звинувачують Раду в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.

До слова, у 2018 році під час першої каденції Трампа США вийшли з Ради ООН з прав людини. У 2021 році США офіційно повернулися до Ради ООН з прав людини під час президентства Джо Байдена.

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Автор: 

ООН (3378) США (23410) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+6
Білий дім вважає, що Рада ООН з прав людини "не виконала своєї мети, її продовжують використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини =======

Хто б і як не ставився до дідуся Опанаса Трампа, але тут і в інших речах він повністю правий. Тупе викидання грошей на утримання непотрібного штату і відмивання грошей. Як тут, так і в інших конторах типу ВООЗ і так далі
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03.02.2025 22:50 Відповісти
+5
в тому, шо трамп будує диктатуру сумнівів немає. але сильно те оон з тими правами людини допомогли українським військовополоненим, яких страчують і катують кацапи? мабуть день і ніч там не сплять, і їсти не можуть, виродки...
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03.02.2025 23:02 Відповісти
+4
Дональд Дж. Трамп

@realDonaldTrump

"Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей ДУЖЕ ПОГАНО. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні ЗМІ не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх. Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації!"

Хочу нагадати, що президент ПАР - друг хуьла, що ПАР - це БРІКС - антиамериканська, антиукраїнська організація
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03.02.2025 23:25 Відповісти
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Білий дім вважає, що Рада ООН з прав людини "не виконала своєї мети, її продовжують використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини =======

Хто б і як не ставився до дідуся Опанаса Трампа, але тут і в інших речах він повністю правий. Тупе викидання грошей на утримання непотрібного штату і відмивання грошей. Як тут, так і в інших конторах типу ВООЗ і так далі
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03.02.2025 22:50 Відповісти
Так оті всі органи по типу ООН, МЧХ - давно вже політичні імпотенти, якщо не трупи. Користі ніякої, а внески сплачувати треба..
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03.02.2025 23:07 Відповісти
Сама ООН повністтю імпотентна структура.
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04.02.2025 08:29 Відповісти
Його приплічники забалакали про третій термін Трампа,тепер ось наміри про вивід США з ради прав людини.Ну тільки сліпі не побачать,що Трамп хоче побудувати диктатуру
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03.02.2025 22:52 Відповісти
в тому, шо трамп будує диктатуру сумнівів немає. але сильно те оон з тими правами людини допомогли українським військовополоненим, яких страчують і катують кацапи? мабуть день і ніч там не сплять, і їсти не можуть, виродки...
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03.02.2025 23:02 Відповісти
але сильно те оон з тими правами людини допомогли українським військовополоненим, яких страчують і катують кацапи?
З цим згоден абсолютно.
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03.02.2025 23:04 Відповісти
Він не буде диктатуру. Вона в США малоймовірна.
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03.02.2025 23:07 Відповісти
Ти трохи тупий. Рада з прав людини в ООН ***** не робило щоб ці права захистити. Про палестинці і хамас вже всі знають.
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03.02.2025 23:05 Відповісти
.і.
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03.02.2025 23:25 Відповісти
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрінеться з Трампом у Білому домі 4 лютого.
Нетаньягу стане першим іноземним гостем Трампа після його повернення на посаду президента.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що зустріч відбудеться у вівторок і стане першою закордонною поїздкою Нетаньягу після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт минулого року у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах, скоєних під час війни в Газі.

Однак США, як і Ізраїль, не визнають МКС, а Вашингтон не зобов'язаний діяти за його запитами.
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03.02.2025 22:54 Відповісти
лооол...ООН і права людини в 2025 році несумісні в одному реченні.Безкінечно проводити конференції,безкінечно стурбованими бути,хавати і пити на халяву,-то так)https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
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03.02.2025 23:09 Відповісти
Дональд Дж. Трамп

@realDonaldTrump

"Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей ДУЖЕ ПОГАНО. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні ЗМІ не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх. Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації!"

Хочу нагадати, що президент ПАР - друг хуьла, що ПАР - це БРІКС - антиамериканська, антиукраїнська організація
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03.02.2025 23:25 Відповісти
https://youtu.be/ctkLOrS5zqk
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04.02.2025 00:46 Відповісти
OOH мало бути реформіруване ...мізки не включили ..тепер буде розформіруванне !!!
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04.02.2025 01:12 Відповісти
Раз товариші Сі та Ху не бачать. І хочете допомогти своїм друзям, зокрема Хамасу, - платіть свої грошики.
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04.02.2025 05:23 Відповісти
 
 