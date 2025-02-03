УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10843 відвідувача онлайн
Новини
2 244 48

Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС, - The Telegraph

Трамп розглядає варіант 10% мита на імпорт з ЄС

Президент США Дональд Трамп розглядає плани запровадити 10%-ві мита на товари з Європейського Союзу.

Про це пише видання The Telegraph з посиланням на джерело близьке до адміністрації Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерела, наразі в команді президента США немає загальної згоди стосовно тарифів проти ЄС, "але дехто хоче запровадити 10-відсоткові тарифи".

"Говорять про те, щоб запровадити їх на весь імпорт з ЄС", - каже співрозмовник.

Видання нагадало, що під час свого першого терміну Дональд Трамп запровадив 25%-ві мита на імпорт сталі та 10%-ві на алюміній з Європейського Союзу.

У відповідь Євросоюзу у 2018 році запровадив мита на американські товари. Зокрема на віскі, мотоцикли та джинсову тканину.

Нагадаємо, що нещодавно Президент США Дональд Трамп підтвердив свої плани щодо введення нових торгових мит для Європейського Союзу, заявивши, що це "обов'язково відбудеться".

Читайте також: Трамп підтвердив, що мита для ЄС будуть введені невдовзі, - The Guardian

Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

Читайте також: Президентка Мексики Шейнбаум після розмови з Трампом заявила, що США відтермінували підвищення мит на мексиканські товари

Автор: 

мито (1111) США (23410) Євросоюз (13665) Трамп Дональд (6129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Ипанутому нет покоя.
показати весь коментар
03.02.2025 20:04 Відповісти
+5
зверніть увагу! трамп вже наїхав на Канаду, ЕС, Україну та інших, але жодного слова про підвищення податків для путіна (а пуйло й досі бачато чого поставляє до сша, в т.ч. і уран)
показати весь коментар
03.02.2025 20:31 Відповісти
+2
Зараз орбАн-***** вилізе і скаже, що то божа роса.
показати весь коментар
03.02.2025 20:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ипанутому нет покоя.
показати весь коментар
03.02.2025 20:04 Відповісти
Якщо Європа розбереться з внесками в НАТО а може навіть й розкрутить нарешті свої військові рейки то...
1. Канада вже мирно сьогодні перемовдїляється з Трампрм7
2 Мексика вже отримала відстрочку на 1 місяць й виставляє свої 10 тис військових на кордон
3, Данія вже закінчує перемовини щодо збільшення територій для баз США на Гренладії
то може треба сидіти й чекати новин якщо ні на що не можемо впливати у цьому турбо Трампо-МАСКО ДУРДОМІ
показати весь коментар
03.02.2025 20:08 Відповісти
а в чому дурдом? скільки можна просити ситу Європу, щоб вони збільшували свої видатки на оборону? тим більше, що війна реальна вже йде у Європі. як можна вплинути на ситу Європу, щоб вони припинили купівлю кацапського скрапленого газу і замість нього купувати газ американський? от і махає Донні шашкою (погроза тарифами).
показати весь коментар
03.02.2025 20:14 Відповісти
Це в яких книгах про податки написано такі підходи, бо походу і з України гетманцев в тих недо книгах пасеться. Типу збільшення ввізного мита поставить під напряг країну звідки товар? ))) Да це додатково покладе тягар на своє населення, бо ціни враховуються всі податки. І якщо податки збільшують то це все перекладається на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА, тобто збільшення податків перекладається автоматично на американців.

З таким податком попадають американці, а не європейці, всі податки будуть перекладені на кінцевого споживача, який добре це відчує. В Україні це регулярно, збільшуємо податок, це ні на що не вплине, не переживайте, і після введення податку різко на все підскакують ціни, що зменшує оберти грошової маси в економіці - результату нуль і шукають знов де збільшити податки. Але треба просто збільшувати кількість підприємств платників податків, ФОП, бізнесів і т.д. Але кому то треба, коли книги по економіці були скурені за корпусом універу.

Інше діло, коли є свій товар по приблизній ціні і введення мита допоможе бізнесу країні. Враховуючи, що дуже багато всього зараз виробляється в світі в різних країнах, то дуже добре треба дивитися де вводити податки.

Введе Трамп податки, а виявиться, що хитрий вузол до ЧПУ станка чи Літака робиться саме в Німеччині, і збільшення його ціни навіть на 10% може збільшити ціну станка на 20%, це все давно є в книгах чому так.

Вже одні в Україні ввели податок і наче 1%, а ціна підскочили мінімум на 5% - дивно чому. Бо в Університет одні ходять вчитися, а інші - відсидіти.
показати весь коментар
03.02.2025 20:43 Відповісти
та далеко не факт, що ці мита будуть вводити. шукають просто привід, щоб під тим соусом порішати інші питання. наприклад, збільшити видатки на оборону, як про це вже говорять багато років і які сита Європа не поспішає збільшувати. Просили їх вже давно. але ні, віз і далі там. за винятком хіба що країн Балтії, Скандинавії, Польщі. Інші, особливо Італія, Іспанія, Португалія, Німеччина та багато інших країн так і не збільшили свої видатки на оборону. натомість продовжують купувати у кацапів скраплений газ. От Донні і думає, що таким чином він зможе вплинути на Європу. замість переговорів вирішив помахати тарифною шашкою.
показати весь коментар
03.02.2025 21:05 Відповісти
Ну значить він курив бамбук на навчанні. Помахав - всі посміялися. Лихорадило тільки ринок США відчутно. Європа бачить Будапештський Меморандум на який США заклало з високої гори, то за що платити?

Все залізо і військове також, що купується у США, то це за гроші, а не задарма.

Про газ, то США вже відірвали у раші Європейський ринок. У Європі повільна політика, але явно не тупа.

Хотів налякати Європу, ввівши податки для населення США, Європа певно дуже злякалася ))). Бий своїх, то може чужі боятися будуть.
показати весь коментар
03.02.2025 21:23 Відповісти
до чого тут Будапештський меморандум??? коли йдеться про видатки на оборону країн НАТО. НАТО - це 32 країни, а не тільки одні Штати, які мають їх захищати. і якщо є в Статуті НАТО записано, що країни-члени мають витрачати на оборону 2%, то значить так і має бути. А зараз вже коли війна, то тих 2% уже мало, потрібно більше тратити.

не відірвали ще ринок у раші. 40-50% спг у Європу надходить із кацапстану. а так не має бути.
показати весь коментар
03.02.2025 21:33 Відповісти
Для США чи Європи в Україні війни нема, а є типу внутрішній конфлікт і вони про це кажуть. Тобто юридично країни НАТО навіть і близько не у війні чи біля неї. Ракети раші літають над країнами НАТО і скільки збили? ні одної ))) То який захист від США. Чи над Україною літають роями різне і що. Кабелі рвуть і що? НІЧОГО.

Тому то перед підвищенням тарифу Трамп буде пояснювати за що буде брати бабки, а не просто підняти тариф. Ситуація в Європі кардинально нічим не змінилася.
показати весь коментар
03.02.2025 22:06 Відповісти
ти що, секретутка Трампа? знаєш точно, що і як буде пояснювати Трамп. ))
показати весь коментар
03.02.2025 22:10 Відповісти
Трамп бере реально на тупого лоха і на "понт", тупо ні з чого вирішив підняти ціни на типу свої послуги, а з якого переляку? чи щось капітально змінилося. Інфляція на послуги чи що? Смішно.

Ціни можна піднімати, коли показати, що США дійсно готове до рішучих дій, але наразі США як один з основних гарантів безпеки України показало, що їм наплювати і раша пішла війною і раші нічого, це ж саме чекає і інші країни в при поганому сценарії.

Як кажуть американці: покажіть товар, а потім будемо говорити про гроші. І наразі товар повна чухня. Буде посланий Трамп далеко зі своїми хотілками, бо США вже допустила тяжку війну в Європі!!!
показати весь коментар
03.02.2025 21:30 Відповісти
лікуйся...
показати весь коментар
03.02.2025 21:36 Відповісти
Книги читай по економіці, все давно є. США потребує збільшення бабла, а одна тільки Польща збільшила витрати на оборону до 4,7%, та інші країни ЄС аналогічно самі на себе надіються і скуповують зброю, а не надіються на обіцяцянки США, Україна вже повірила і коли раша пішла війною, то США відморозилася на всі листи з посиланнями на Будапештський Меморандум, весь світ то бачив. Лікуйся ... ну-ну.
показати весь коментар
03.02.2025 22:09 Відповісти
не тільки Польща, країни Балтії теж збільшили витрати на оборону. проте багато країн навіть і 2% не витрачають. а повинні витрачати. і не торгувати з кацапами. і не Трамп їх має підганяти витрачати більше на оборону, а вони самі мають бути ініціаторами збільшення витрат на оборону. бо війна у них на порозі. а вони і далі соплі жують. макаронники кацапські фільми пропагандонські у себе крутять, а витрати на оборону у них менше ніж 1,5 % зараз. книги про економіку - це добре. та є реальність. а в реальності практична людина завжди досягне більшого, ніж переучений ботан-задрот. надіюсь, ти не переучений ботан-задрот? )
показати весь коментар
03.02.2025 22:19 Відповісти
Все, оце рівень перейти на особистості? Навчись писати без помилок, а потім обзивай. Позорисько. Видно, що дах не на місці і написана повна дурня і на особистості.

Нічого Трамп не зробить, побачиш через час, тут не треба мати великі економічні знання. Багато від чого він вже відмовився.

Обіженка, не озивайся, знав би ти як на це наплювати, аж не зручно.
показати весь коментар
04.02.2025 17:12 Відповісти
ти не особистість, ти - задротік. )
показати весь коментар
04.02.2025 17:21 Відповісти
Все? рівень показаний і знання слів, хай люди бачать.
показати весь коментар
05.02.2025 11:22 Відповісти
це ти свій рівень тут показав усім, задротік. іноді краще мовчати, ніж строчити тут свої простирадла повної маячні,
показати весь коментар
05.02.2025 12:19 Відповісти
Ахахаха, сходи до психолога чи лікаря, видно, що або нема з ким спілкуватися, або на голові не порядок. Тупо набір відсталих обзивонів, старе, застаріле, не чіпляє )))
показати весь коментар
05.02.2025 16:06 Відповісти
ти сам спочатку пролікуйся сходи, телепню.. і нема мені з тобою про що спілкуватися. недовольний Трампом, то подзвони йому чи напиши замість того, щоб ліпити тут свої "лекції" з макроекономіки.. бо намагажшся тут корчити із себе розумника, а коли уважно перечитаєш вище, що ти там настрочив, то виходить у тебе якась зовсім нелогічна маячня.
показати весь коментар
05.02.2025 16:21 Відповісти
Мы то ладно, но в штатах в конгрессе, в сенате, в республиканской партии не все идиоты и маски.
показати весь коментар
03.02.2025 20:16 Відповісти
бо все відбувається поки що саме так як в дурдомі - там теж якась раціональність в діях наглядачів наприклад,,,
показати весь коментар
03.02.2025 20:20 Відповісти
Зараз орбАн-***** вилізе і скаже, що то божа роса.
показати весь коментар
03.02.2025 20:04 Відповісти
Рижий поц буде зараз все що завгодно робити, аби тільки не виконувати обіцянку завершити війну за 24 години.
показати весь коментар
03.02.2025 20:04 Відповісти
вiн хозяiн свого слова. хоче дае, хоче забирае 🤣
показати весь коментар
03.02.2025 20:07 Відповісти
Цей довбень замість того щоб закінчити одну війну розв'язав вже кілька торговельних воєн, причому переважно зі своїми найбільшими союзниками. Його тупість переважає навіть його его.
показати весь коментар
03.02.2025 20:39 Відповісти
половині американців це повинно сподобатись.
показати весь коментар
03.02.2025 20:04 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2025 20:05 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2025 20:06 Відповісти
Він вже канаді запровадив, а потім разпровадив. Цей циркач ще той трамп
показати весь коментар
03.02.2025 20:06 Відповісти
і забор з Канадою побудуй ...
показати весь коментар
03.02.2025 20:10 Відповісти
Казали добрив з Канада не буде - пекрані закриваються бо поля не дадуть урожаю зернових а фекалії вже збирають у США вивозити на поля
показати весь коментар
03.02.2025 20:11 Відповісти
If Trump does impose the tariffs, he will do the right thing. If he does not, he will have his reasons for that too. A patriot's job is not to second-guess the leader, but to support his decisions, whatever they may be.
показати весь коментар
03.02.2025 20:12 Відповісти
Some time later patriots will get ***** #3 US edition
показати весь коментар
03.02.2025 20:18 Відповісти
yeah , yeah. Patriot. But rather russian than american
показати весь коментар
03.02.2025 20:38 Відповісти
Може або й не може))сьогодні біржі були в шоці від запроваджених мит минулого тижня,але торгові сесії пішли в зворотньому напрямку.Схоже на те,що це старий лис спочатку свідомо обвалює якісь сектори,щоб його люди дешево все скупили)
показати весь коментар
03.02.2025 20:13 Відповісти
Гопники дорвалися до влади в США. Обіцянки спонсорам треба виконувати. Цікаво,кому там і що не подобається в товарах з ЄС? Форду Мерседес?
показати весь коментар
03.02.2025 20:19 Відповісти
Отримує що захоче і відмінить їх. З Мексикою вже проканало. Просто до деяких не доходить ніяк.
показати весь коментар
03.02.2025 20:29 Відповісти
зверніть увагу! трамп вже наїхав на Канаду, ЕС, Україну та інших, але жодного слова про підвищення податків для путіна (а пуйло й досі бачато чого поставляє до сша, в т.ч. і уран)
показати весь коментар
03.02.2025 20:31 Відповісти
Загадай дурню богу молитися, так він і лоб проб'є.
Сподіваюсь що європейці введуть свої мита, а не будуть розповідати про свої традиційні занепокоєння.
показати весь коментар
03.02.2025 20:35 Відповісти
Вводячи мита Трамп перекладе податки на своє населення і все, а це буде додатковий фінансовий тягар на американців. Європейці посміяться, коли на деякі товари ціни в США підскочать на 40% мінімум. Ось у нас збільшили податки на паливо і кому це допомогло? українцям точно не допомогло, ціни на перевезення вже всі підвищують. Так само буде і з американцями.

Європейці ніякі податки для своїх людей вводити не будуть, нема в цьому смислу взагалі.
показати весь коментар
03.02.2025 20:48 Відповісти
цей "борцун з китаєм" тупо працює на китайозів.маск координує його дії з пекіном
показати весь коментар
03.02.2025 20:37 Відповісти
Тобі вже ткнула презедентка Мексики і ти - здав назад
Завтра тке - Канада і ЄС
Яке дурне
Головне імітувати бурхливу діяльність , дескредитувати США і сіяти розбрад серед союзників
рашка - аплодує стоячи.
показати весь коментар
03.02.2025 20:37 Відповісти
Схоже БРІКС дійсно планує ввести свою валюту. Тому бізнес вирішив прискорити повернення промисловості в США, яке почав Байден, до авральних темпів. Для цього, щоб не палитися, поставили чудика-Трампа.
показати весь коментар
03.02.2025 20:42 Відповісти
евро вже $1.027 і у випадку тарифів з ЄС впаде ще на декілька відсотків і стане дешевше долара нівелюючи ефект
показати весь коментар
03.02.2025 20:42 Відповісти
Трамп будет чудить каждый день, поэтому, пора привыкать к его бреду.
показати весь коментар
03.02.2025 21:02 Відповісти
В плане глобальной экономики - Трамп полный мудак, все эти его идеи - из 19 века....
показати весь коментар
03.02.2025 21:32 Відповісти
Здається він збирається пересвати США зі всім світом, совпадєніє?
показати весь коментар
03.02.2025 21:55 Відповісти
 
 