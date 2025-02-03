Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп розглядає плани запровадити 10%-ві мита на товари з Європейського Союзу.
Про це пише видання The Telegraph з посиланням на джерело близьке до адміністрації Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами джерела, наразі в команді президента США немає загальної згоди стосовно тарифів проти ЄС, "але дехто хоче запровадити 10-відсоткові тарифи".
"Говорять про те, щоб запровадити їх на весь імпорт з ЄС", - каже співрозмовник.
Видання нагадало, що під час свого першого терміну Дональд Трамп запровадив 25%-ві мита на імпорт сталі та 10%-ві на алюміній з Європейського Союзу.
У відповідь Євросоюзу у 2018 році запровадив мита на американські товари. Зокрема на віскі, мотоцикли та джинсову тканину.
Нагадаємо, що нещодавно Президент США Дональд Трамп підтвердив свої плани щодо введення нових торгових мит для Європейського Союзу, заявивши, що це "обов'язково відбудеться".
Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.
Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.
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1. Канада вже мирно сьогодні перемовдїляється з Трампрм7
2 Мексика вже отримала відстрочку на 1 місяць й виставляє свої 10 тис військових на кордон
3, Данія вже закінчує перемовини щодо збільшення територій для баз США на Гренладії
то може треба сидіти й чекати новин якщо ні на що не можемо впливати у цьому турбо Трампо-МАСКО ДУРДОМІ
З таким податком попадають американці, а не європейці, всі податки будуть перекладені на кінцевого споживача, який добре це відчує. В Україні це регулярно, збільшуємо податок, це ні на що не вплине, не переживайте, і після введення податку різко на все підскакують ціни, що зменшує оберти грошової маси в економіці - результату нуль і шукають знов де збільшити податки. Але треба просто збільшувати кількість підприємств платників податків, ФОП, бізнесів і т.д. Але кому то треба, коли книги по економіці були скурені за корпусом універу.
Інше діло, коли є свій товар по приблизній ціні і введення мита допоможе бізнесу країні. Враховуючи, що дуже багато всього зараз виробляється в світі в різних країнах, то дуже добре треба дивитися де вводити податки.
Введе Трамп податки, а виявиться, що хитрий вузол до ЧПУ станка чи Літака робиться саме в Німеччині, і збільшення його ціни навіть на 10% може збільшити ціну станка на 20%, це все давно є в книгах чому так.
Вже одні в Україні ввели податок і наче 1%, а ціна підскочили мінімум на 5% - дивно чому. Бо в Університет одні ходять вчитися, а інші - відсидіти.
Все залізо і військове також, що купується у США, то це за гроші, а не задарма.
Про газ, то США вже відірвали у раші Європейський ринок. У Європі повільна політика, але явно не тупа.
Хотів налякати Європу, ввівши податки для населення США, Європа певно дуже злякалася ))). Бий своїх, то може чужі боятися будуть.
не відірвали ще ринок у раші. 40-50% спг у Європу надходить із кацапстану. а так не має бути.
Тому то перед підвищенням тарифу Трамп буде пояснювати за що буде брати бабки, а не просто підняти тариф. Ситуація в Європі кардинально нічим не змінилася.
Ціни можна піднімати, коли показати, що США дійсно готове до рішучих дій, але наразі США як один з основних гарантів безпеки України показало, що їм наплювати і раша пішла війною і раші нічого, це ж саме чекає і інші країни в при поганому сценарії.
Як кажуть американці: покажіть товар, а потім будемо говорити про гроші. І наразі товар повна чухня. Буде посланий Трамп далеко зі своїми хотілками, бо США вже допустила тяжку війну в Європі!!!
Нічого Трамп не зробить, побачиш через час, тут не треба мати великі економічні знання. Багато від чого він вже відмовився.
Обіженка, не озивайся, знав би ти як на це наплювати, аж не зручно.
Сподіваюсь що європейці введуть свої мита, а не будуть розповідати про свої традиційні занепокоєння.
Європейці ніякі податки для своїх людей вводити не будуть, нема в цьому смислу взагалі.
Завтра тке - Канада і ЄС
Яке дурне
Головне імітувати бурхливу діяльність , дескредитувати США і сіяти розбрад серед союзників
рашка - аплодує стоячи.