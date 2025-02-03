Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп розглядає плани запровадити 10%-ві мита на товари з Європейського Союзу.

Про це пише видання The Telegraph з посиланням на джерело близьке до адміністрації Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерела, наразі в команді президента США немає загальної згоди стосовно тарифів проти ЄС, "але дехто хоче запровадити 10-відсоткові тарифи".

"Говорять про те, щоб запровадити їх на весь імпорт з ЄС", - каже співрозмовник.

Видання нагадало, що під час свого першого терміну Дональд Трамп запровадив 25%-ві мита на імпорт сталі та 10%-ві на алюміній з Європейського Союзу.

У відповідь Євросоюзу у 2018 році запровадив мита на американські товари. Зокрема на віскі, мотоцикли та джинсову тканину.

Нагадаємо, що нещодавно Президент США Дональд Трамп підтвердив свої плани щодо введення нових торгових мит для Європейського Союзу, заявивши, що це "обов'язково відбудеться".

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Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

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