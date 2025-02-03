ЄС може відреагувати тарифами у відповідь на погрози Трампа, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, на неформальному саміті лідерів ЄС планують обговорити співпрацю зі Сполученими Штатами.

"І США, і Європа отримують зиск від обміну товарами, від обміну послугами. Якщо зараз митна політика це ускладнить, то це було б поганим і для США, і для Європи", - сказав канцлер.

Він наголосив, що ЄС здатний відреагувати на митну політику своєю митною політикою: "Ми мусимо це зробити і ми це зробимо".

Водночас Шольц зазначив, що метою має бути продовження співпраці зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

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