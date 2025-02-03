ЄС може відреагувати тарифами у відповідь на погрози Трампа, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, на неформальному саміті лідерів ЄС планують обговорити співпрацю зі Сполученими Штатами.
"І США, і Європа отримують зиск від обміну товарами, від обміну послугами. Якщо зараз митна політика це ускладнить, то це було б поганим і для США, і для Європи", - сказав канцлер.
Він наголосив, що ЄС здатний відреагувати на митну політику своєю митною політикою: "Ми мусимо це зробити і ми це зробимо".
Водночас Шольц зазначив, що метою має бути продовження співпраці зі Сполученими Штатами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
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Хрін вам!!! Орбаша фіцей заблокує...
інша справа що там кінцевий споживач(німець) платив не 200, а скажімо 500, але в ту суму входили податки та транспортування себто обслуговування мереж.
практично вся електрогенерація в німаків це відновлювальні та газові станції, от і рахуй скільки їм потрібно газу, а потім порахуй скільки ми палили газу до 14 року...
Жулька підігнала лохторату "кабальні" угоди з привязкою ціни на газ до нафти а винні виявляється фріци.
Ллл логічно.
так же само виростили собі на голову китай, від якого тепер всі залежні.
А у випадку за Канадою - Трюдо створив безмитний коридор для реекспорту китайських товарів у США і Трамп це прикрив! Теж Трамп винен?
Біда нашої країни - люди, котрі, послухавши грантоїдів-пропагандистів, типу Портнікова чи Яковину, вважають себе розумнішими за всіх на світі, особливо - за наших донорів - американців!