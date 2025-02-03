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ЄС може відреагувати тарифами у відповідь на погрози Трампа, - Шольц

Шольц відповів на погрози Трампа запровадити мита

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, на неформальному саміті лідерів ЄС планують обговорити співпрацю зі Сполученими Штатами.

"І США, і Європа отримують зиск від обміну товарами, від обміну послугами. Якщо зараз митна політика це ускладнить, то це було б поганим і для США, і для Європи", - сказав канцлер.

Він наголосив, що ЄС здатний відреагувати на митну політику своєю митною політикою: "Ми мусимо це зробити і ми це зробимо".

Водночас Шольц зазначив, що метою має бути продовження співпраці зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Читайте: Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита

Автор: 

США (23410) Євросоюз (13665) Трамп Дональд (6129) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+6
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03.02.2025 12:31 Відповісти
+5
"...ЄС може відреагувати тарифами у відповідь..." Джерело: https://censor.net/ua/n3533673

Хрін вам!!! Орбаша фіцей заблокує...
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03.02.2025 12:35 Відповісти
+3
Трамп зараз навмисно руйнує зв'язки США з найдавнішими союзниками ЄС та Канадою.
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03.02.2025 12:52 Відповісти
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03.02.2025 12:31 Відповісти
"...ЄС може відреагувати тарифами у відповідь..." Джерело: https://censor.net/ua/n3533673

Хрін вам!!! Орбаша фіцей заблокує...
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03.02.2025 12:35 Відповісти
Розпочалася "возня"! Поганий знак.....
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03.02.2025 12:43 Відповісти
Какие тарифы,все немецкое экономическое чудо основано только на огромных экспортных об'емах в США без обратного импорта,хитрозадые фрицы зарабатывали в штатах,а заработанное несли путину за газ и нефть посылая американцев с их предложениями потратиться на американские энергоносители.
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03.02.2025 12:43 Відповісти
Кацаб створив свій аккаунт в Цензорі 1 лютого 2025 року для одного поста?Сьогодні Anbre Massena,завтра Роза Лібенкрацен,після завтра Йохан Попеску?
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03.02.2025 12:58 Відповісти
Трамп запровадив мита з тими країнами, які вже раніше наклали обмеження на продукцію зі США. Подивися торгівельний баланс між ЄС та США! Хитрозаді чиновники-бюрократи ЄС на стільки зарегулювали і закрили свій ринок, що навіть українське зерно не хочуть купувати!
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03.02.2025 13:09 Відповісти
Це не з ****** хороводи водити, купувати у ***** газ по 200, а перепродувати по країнах ЄС по 800 чи 1000 і кричати шо у нас найсильніша економіка в Європі.
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03.02.2025 12:47 Відповісти
нічого вони не перепродавали, просто мали дешевий газ для себе та промисловості, думали що так буде вічно і почали бавитись у зеленку закриваючи ТЕС та АЕС, зараз зате вигрібають по повній за такі недалекоглядні дії.
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03.02.2025 13:04 Відповісти
Хочеш сказати, що Німеччина споживала весь газ, що йшов по двох гілках газопроводів які ***** будував з ними будував? Особливо північний потік 2. Німеччина, Швейцарія та звісно ***** керували всим цим хороводом. Косили бабло з усієї Європи. Згадайте як кричали кацапи та їхні пАрньЙОри шо українська ГТС іржава, вже не годиться і ось-ось вийде з ладу. А зараз шо? Коли потоки перестали працювати, а Україна припинила прокачку, вони знайшли ******* та фіциків які мутять воду, щоб запустити знову це дійство.
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03.02.2025 13:16 Відповісти
так споживали, а не перепродували іншим країнам по 800-1000.
інша справа що там кінцевий споживач(німець) платив не 200, а скажімо 500, але в ту суму входили податки та транспортування себто обслуговування мереж.
практично вся електрогенерація в німаків це відновлювальні та газові станції, от і рахуй скільки їм потрібно газу, а потім порахуй скільки ми палили газу до 14 року...
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03.02.2025 14:34 Відповісти
Не захищай. І споживали вони і продавали теж. Тільки ***** Україні чомусь по 500 продавав, а старій манді мєркєльші по 200, а нам впарювали шо у ніх долгстрАковий кАнтракт. Тут жЮлькіни пАдЄльніки брали кредити в МВФ та платили ***** по 500, лохторату впарювали шо вони буцімто піклуються за лохторат та не піднімають ціну на побутовий газ, ***** щедро з ними ділився, а борг лягав на державу Україна. Всі були в шоколаді за що зараз і розраховуються прості українці.
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03.02.2025 17:16 Відповісти
я їх не захищаю, просто не потрібно маніпулювати, вони не перепродували кацапський газ, кожна країна мала свої контракти на поставку.
Жулька підігнала лохторату "кабальні" угоди з привязкою ціни на газ до нафти а винні виявляється фріци.
Ллл логічно.
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03.02.2025 17:19 Відповісти
Всі очільники країн Європи які вигодовували ***** і винні в тому шо йому вдарила імперська моча в голову. А найбільше Німеччина. А деякі шавки по типу фіциків та ******* це роблять до сих пір.
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03.02.2025 17:31 Відповісти
не заперечую, всім було вигідно купувати дешеві(відносно) ресурси з параші а туди продавати свої товари.
так же само виростили собі на голову китай, від якого тепер всі залежні.
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03.02.2025 17:35 Відповісти
Ну так, а я про що ж і говорю...
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03.02.2025 18:03 Відповісти
Трамп зараз навмисно руйнує зв'язки США з найдавнішими союзниками ЄС та Канадою.
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03.02.2025 12:52 Відповісти
А для чого?
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03.02.2025 13:17 Відповісти
Тобто, коли ЄС обмежує імпорт із США, прикриваючись квотами, а самі туди пихають основний об'єм своєї продукції, то це - нормально, а якщо аналогічно діють в США - то це "Трамп зараз навмисно руйнує зв'язки США з найдавнішими союзниками ЄС та Канадою"?! Все логічно?!
А у випадку за Канадою - Трюдо створив безмитний коридор для реекспорту китайських товарів у США і Трамп це прикрив! Теж Трамп винен?
Біда нашої країни - люди, котрі, послухавши грантоїдів-пропагандистів, типу Портнікова чи Яковину, вважають себе розумнішими за всіх на світі, особливо - за наших донорів - американців!
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03.02.2025 13:18 Відповісти
Навіть якщо трамп і правий, то будувати подальші відносини з союзниками треба докладаючи максимум професійної дипломатії, але де трамп і де дипломатія - слон в посудній лавці, другий зєбабуїн.
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03.02.2025 13:24 Відповісти
Так, Трамп - дуболом, але з професійними дармоїдами можна поводитися тільки жорстко! Інакше вони не розуміють і сприймають це як слабкість!
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03.02.2025 13:29 Відповісти
не знаю якого кретина ти наслухався, але такі дії трампа кинуть ЄС в обійми пуйла, а канаду в обійми китайоз. от і вся дипломатія. а без союзників США здуються до другорядної країни. А ще плюгавий зігун висосе всі гроші на свої "подорожі до марсу".
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03.02.2025 13:36 Відповісти
Зараз трампобидло по прикладу зебидла, розсереться з усіма союзниками і піде облизувати ************.
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03.02.2025 13:19 Відповісти
 
 