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Трамп підтвердив, що мита для ЄС будуть введені невдовзі, - The Guardian

трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив свої плани щодо введення нових торгових мит для Європейського Союзу, заявивши, що це "обов'язково відбудеться".

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму виступі він знову наголосив на великому торговому дефіциті між США і ЄС, висловивши бажання, щоб Європа імпортувала більше американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської продукції.

"Це безперечно відбудеться з Європейським союзом, я можу вам це сказати. Я б не сказав, що є якісь терміни, але це станеться незабаром", - зазначив Трамп.

Щодо Великої Британії, Трамп зайняв більш м'яку позицію, підкресливши добрі відносини з прем'єр-міністром Кіром Стармером, але не виключив можливості введення мит і для Британії. "Велика Британія вийшла за рамки, але я впевнений, що це, я думаю, можна вирішити. Ну, прем'єр-міністр Стармер був дуже люб'язний, у нас було кілька зустрічей, у нас було багато телефонних дзвінків, ми дуже добре ладнаємо, подивимося, чи зможемо ми збалансувати наш бюджет", - заявив президент США.

Як зазначається, Європейський Союз вже попередив, що у разі введення нових мит на європейські товари, він буде змушений відповісти на ці дії жорсткими контрзаходами, як це було після попередніх торгових рішень Трампа. Раніше ЄС вже відповів на введення тарифів, запровадивши мита на деякі американські товари, зокрема мотоцикли Harley-Davidson, бурбон і апельсиновий сік.

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Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

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Автор: 

мито (1111) Євросоюз (13665) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+25
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03.02.2025 15:30 Відповісти
+22
Идиот. ***** и Си сидят в сторонке и ржут. Навыбирали "мудрые" избиратели.
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03.02.2025 15:31 Відповісти
+16
Хуженєбудєт - 2...
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03.02.2025 15:30 Відповісти
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Хуженєбудєт - 2...
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03.02.2025 15:30 Відповісти
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03.02.2025 15:30 Відповісти
Идиот. ***** и Си сидят в сторонке и ржут. Навыбирали "мудрые" избиратели.
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03.02.2025 15:31 Відповісти
24 години - відлік пішов........................
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03.02.2025 15:31 Відповісти
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03.02.2025 15:33 Відповісти
Реднеки в захваті: "Оце потужність! Дави їх Донні!!!"
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03.02.2025 15:35 Відповісти
я зрозумів!
зігуюча ілона, за наказом самозакоханого ананіста трампа, розжене підсрачниками оон?
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03.02.2025 15:36 Відповісти
Молодець розісрався зі всіма партнерами, а коли вже проти рашкі ірану та кітайців зробиш мита стопятсот мільйонів. ? А то ти ****** для рудників сишиатовскіх.
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03.02.2025 15:36 Відповісти
За нашего американского друга .!!
..
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03.02.2025 15:36 Відповісти
Трампон розпочинає торгові війни.
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03.02.2025 15:36 Відповісти
Проти вже колишніх своїх союзників , бо в нього зараз нові пріоритети та нові союзники. Да Рейган продовжує переворачуватися у труні.
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03.02.2025 15:41 Відповісти
Скільки можна нести цю старперску хню про Рейгана. Найвідоміша торгова війна в історії США з Японією пов'язана саме з Рейганом.
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03.02.2025 16:51 Відповісти
А на якому паркані ти вичитав, про " найвідомішу торгову війну США"?
Чи по ходу, як сюди писав ?
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03.02.2025 17:17 Відповісти
Вам потрібні посилання на купу англомовних статей чому Трамп не повинен повторювати помилки Рейгана? Або самі пошукаєте?
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03.02.2025 17:21 Відповісти
Чувак, не з'їзджай з теми.
Нам потрібні посилання на нашкрябане тобою ствердження, саме,

на якому паркані ти вичитав, про " найвідомішу торгову війну США із саме Японією, яку розв'язав Рейган"?
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03.02.2025 18:17 Відповісти
рашистський "окуйло" з китайським 3,14здіпіном можуть починати пити мікс "бояришні" з байцзю на брудершафт
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03.02.2025 15:37 Відповісти
мабуть, це якийсь відволікаючий стратегічний маневр - з перших днів перетр@хати до нестями усіх союзників, а вже потім зненацька вдарити па "валодєнькє")))
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03.02.2025 15:37 Відповісти
+ +
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03.02.2025 15:39 Відповісти
Він нічого митами не доб'ється тільки ще більше розгорне інфляцію в США.
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03.02.2025 15:38 Відповісти
Китай це дуже добра бачить, що скоро долару гаплик з початку року скуповує все золото на ринку, при такій політиці США долар залишиться валютою лише для внутрішнього користування в США і обесцінеться проти золота в рази.
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03.02.2025 15:44 Відповісти
О, кацапська ботяра зі казочками про "долару гаплик".
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03.02.2025 16:14 Відповісти
Коли я дивлюся на зростання ціни золота і знецінення долара за останні 10-20 років я також вважаю? що долару гаплик, на початку 2000-их золото унція коштувала 250$ зараз за унцію треба віддати 2800$, США безбожно експлуатують друкарський станок.
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03.02.2025 16:33 Відповісти
Ну-у-у - він же ж обіцяв повернути в Америку виробництва? Ну от того він і добивається.
Те, що цінники на продукцію тих виробництв виростуть через практичну відсутність конкуренції з боку Європи, його не обходить.
Зате американці будуть у захваті від нових цінників.
Перепрошую - а який відсоток американців віддали свої голоси за оцей "Офіс простих рішень"?
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03.02.2025 15:44 Відповісти
Для Трампа реально існує тільки один варіант повернути виробництво в США зменшивши витрати на робочу силу повернути чорношкіре рабство і знову зробити Америку Великою )))
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03.02.2025 15:48 Відповісти
Головне, що до рф, ірану та кндр - питань немає!
Хтось почав писати книгу - "Як просрати найкращих партнерів за 2 неділі" !?
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03.02.2025 15:38 Відповісти
Том 1 "Як просрати найкращих партнерів за 2 неділі" !?
Том 2 "Як зробити хід конем: Україна - Афган-2.0" за 90 днів?
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03.02.2025 15:41 Відповісти
Кстати, договор с талибаном на вывод войск из Афгана подписал именно Трамп. Байдену достался там уже полный треш.
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03.02.2025 15:49 Відповісти
простого американця не хвилюють дрібні регіональні конфлікти десь на іншому краю землі
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03.02.2025 16:15 Відповісти
Боевий старпер. ******** та боевий.
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03.02.2025 15:39 Відповісти
Цікаво - через скільки років Америка прийде до свого розвінчування культу особистості?
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03.02.2025 15:40 Відповісти
ви не розумієте, це такий високий задум трампа: щоб перемогти росію і китай, спочатку треба перемогти всіх союзників .

бєй сваіх, чтобі чужіє баяліс
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03.02.2025 15:41 Відповісти
Напевне це пу 25 млрд підмастив в кріпту. На рашу жодних санцій, бо тепер друзі
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03.02.2025 15:42 Відповісти
Добряче лижуть один одному . !! Прям - шліфують до дзеркального блиску .
..
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03.02.2025 15:43 Відповісти
ай молодець!!!
Не забудь з москалів та товариша Кіма санкціі сняти
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03.02.2025 15:45 Відповісти
Европа спокойно покупала нефть и газ у ***** на триллионы баксов, тем самым вооружая это путинское животное которое нас убивает. И тут внезапно плохой Трамп которому не нравятся эти лицемерные шакалы! Ангелочка Меркель нервно погладила собачку от Путина и со слезами вспомнила расею
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03.02.2025 15:46 Відповісти
А з Китаю почати сцить руде уйло
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03.02.2025 15:56 Відповісти
План "величних діянь" Трмпа:
Понеділок: оголосити війну Мексиці;
Вівторок: оголосити війну Канаді;
Середа: Оголосити війну Європі;
Четвер: захопити Гренландію;
П'ятниця: Припинити всі війни на планеті;
Субота: партія а гольф;
Неділя: екскурсія з Маском на Марс.
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03.02.2025 15:57 Відповісти
останній пункт технічно складний, решта його сил
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03.02.2025 16:16 Відповісти
неділя: відвідати з маском концерт газманова
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03.02.2025 16:26 Відповісти
турборежим-2..
звісно, то їхня справа.. але реднеки, що ви накоїли? - тепер увесь Світ калататиме через "приколи" неадекватного дідугана, на додаток до плюгавого *****-терориста..
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03.02.2025 16:09 Відповісти
Офіс простих рішень - 2. це мабуть заразно...
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03.02.2025 16:15 Відповісти
Тим часом Панама виходить із спільного проекту з Китаем щодо каналу.
https://www.radiosvoboda.org/amp/news-panama-derzhsecretar-ssha-poias-i-shliah/33301507.html
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03.02.2025 16:16 Відповісти
Биття в морду працює. Всі повинні розуміти хто альфа самець, а хто сабмісив.
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03.02.2025 16:34 Відповісти
Придурок
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03.02.2025 16:17 Відповісти
Ну а они введут пошлины в ответ. И что? Только хуже обеим сторонам. А ещё испорченные отношения. Дональд совсем долбо#***.
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03.02.2025 16:56 Відповісти
щоб Європа імпортувала більше американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської продукції. Джерело: https://censor.net/ua/n3533731

Як так то.Ми ж хотіли більше експортувати сг продукції до ЕС!
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03.02.2025 18:36 Відповісти
 
 