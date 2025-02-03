Трамп підтвердив, що мита для ЄС будуть введені невдовзі, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп підтвердив свої плани щодо введення нових торгових мит для Європейського Союзу, заявивши, що це "обов'язково відбудеться".

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму виступі він знову наголосив на великому торговому дефіциті між США і ЄС, висловивши бажання, щоб Європа імпортувала більше американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської продукції.

"Це безперечно відбудеться з Європейським союзом, я можу вам це сказати. Я б не сказав, що є якісь терміни, але це станеться незабаром", - зазначив Трамп.

Щодо Великої Британії, Трамп зайняв більш м'яку позицію, підкресливши добрі відносини з прем'єр-міністром Кіром Стармером, але не виключив можливості введення мит і для Британії. "Велика Британія вийшла за рамки, але я впевнений, що це, я думаю, можна вирішити. Ну, прем'єр-міністр Стармер був дуже люб'язний, у нас було кілька зустрічей, у нас було багато телефонних дзвінків, ми дуже добре ладнаємо, подивимося, чи зможемо ми збалансувати наш бюджет", - заявив президент США.

Як зазначається, Європейський Союз вже попередив, що у разі введення нових мит на європейські товари, він буде змушений відповісти на ці дії жорсткими контрзаходами, як це було після попередніх торгових рішень Трампа. Раніше ЄС вже відповів на введення тарифів, запровадивши мита на деякі американські товари, зокрема мотоцикли Harley-Davidson, бурбон і апельсиновий сік.

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Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

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