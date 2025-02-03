Європі доведеться змусити себе поважати у разі торговельних атак США, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

Про це він повідомляє BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Макрон наголосив, що в разі таких атак Європа повинна "змусити себе поважати", реагуючи на виклики з боку інших світових потуг. Зокрема, він зазначив, що підвищення мит з боку США є сигналом для ЄС зміцнити свою позицію та стати більш згуртованим у питаннях міжнародної торгівлі.

Також президент Франції підкреслив, що такі зовнішні загрози, як пандемія COVID-19 і російська агресія в Україні, а тепер і торговельні питання, повинні стати для Європи тривожними дзвінками.

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"Так само, як COVID-19 та російська агресія в Україні стали тривожним дзвінком для Європи, те, що відбувається ... з вибором та заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС бути більш згуртованим та більш активним у реагуванні на проблеми колективної безпеки", - зазначає Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

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