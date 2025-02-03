Якщо США почнуть торгову війну, єдиним, хто сміятиметься в стороні, буде Китай, - Каллас

Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно зважуємо на ці слова, і безумовно, готуємо нашу сторону. Але є очевидним, що немає переможців у торговельних війнах. Якщо Сполучені Штати почнуть торговельну війну, єдиним, хто буде сміятися у стороні, буде Китай. Ми дуже взаємопов’язані (із США. - Ред.). Нам потрібна Америка, і Америка також потребує нас. Тарифи підвищать ціни, вони не є добрими для робочих місць, вони не є добрими для споживачів також", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

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