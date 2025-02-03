УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10686 відвідувачів онлайн
Новини
3 252 29

Якщо США почнуть торгову війну, єдиним, хто сміятиметься в стороні, буде Китай, - Каллас

У ЄС відреагували на заяви Трампа щодо мит

Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно зважуємо на ці слова, і безумовно, готуємо нашу сторону. Але є очевидним, що немає переможців у торговельних війнах. Якщо Сполучені Штати почнуть торговельну війну, єдиним, хто буде сміятися у стороні, буде Китай. Ми дуже взаємопов’язані (із США. - Ред.). Нам потрібна Америка, і Америка також потребує нас. Тарифи підвищать ціни, вони не є добрими для робочих місць, вони не є добрими для споживачів також", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Читайте: ЄС має бути "креативнішим" у питанні обмеження здатності РФ вести війну, - Каллас

Автор: 

Китай (4703) США (23410) Євросоюз (13665) Каллас Кая (299)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Задача трампа - ХАОС в США в середені країни, та зовні з союзниками.
показати весь коментар
03.02.2025 13:07 Відповісти
+6
Пандемія мудрого наріду гуляє по планеті. Завітала таки в США.
показати весь коментар
03.02.2025 13:29 Відповісти
+4
Все правильно. Неугодные рыжему лидору низкооплачевыемые работники сидят по норам, чтобы не попасться в сети агентов ICE. Очень скоро экономика Штатов передаст Трампу огромный привет.
показати весь коментар
03.02.2025 13:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все что заработали фрицы на газовых трубах из московии они должны отдать США как компенсацию за измену союзнику.
показати весь коментар
03.02.2025 12:58 Відповісти
а можна розрахуватися Шольцом?
показати весь коментар
03.02.2025 12:59 Відповісти
Хіба що по акції, там термін придатності спливає.
показати весь коментар
03.02.2025 13:01 Відповісти
А камсамолкай меркель с шрендером,можна?
показати весь коментар
03.02.2025 13:01 Відповісти
шльондор і шмаркель - то дуже цінні кадри!
показати весь коментар
03.02.2025 13:05 Відповісти
Ни шольцами ни штирлицами ни шеленбергами ни шредерами нельзя,их шкуры и скальпы тоже не интересуют,ищите новых Энштейнов и фон Браунов.
показати весь коментар
03.02.2025 13:12 Відповісти
і як компенсацію віддати меркель
показати весь коментар
03.02.2025 13:39 Відповісти
щось перевиборами запахло......
показати весь коментар
03.02.2025 12:59 Відповісти
Вже кажуть що Каліфорніі почались труднощі в сільхозсекторі, нема кому на полях працювати після початку департаціі єміграетів.
показати весь коментар
03.02.2025 13:04 Відповісти
та йой рудий зажене рабів з африки на плантації, бо щось вони нудьгують та у блм бавляться, і зробить америку великою знову
показати весь коментар
03.02.2025 13:10 Відповісти
Все правильно. Неугодные рыжему лидору низкооплачевыемые работники сидят по норам, чтобы не попасться в сети агентов ICE. Очень скоро экономика Штатов передаст Трампу огромный привет.
показати весь коментар
03.02.2025 13:11 Відповісти
Задача трампа - ХАОС в США в середені країни, та зовні з союзниками.
показати весь коментар
03.02.2025 13:07 Відповісти
А тем временем, цены на бензин в некоторых штатах уже выросли на 10-15%. И этот при том, что Трамп еще почти "ничего и не начинал"
показати весь коментар
03.02.2025 13:14 Відповісти
Ну як не починав? Місяць не пройшов, а крипта вже трильйон втратила, ІТ два трильйони, з яких одна NVIDIA більше $600 000 000 000. Толи єщє будєт ©
показати весь коментар
03.02.2025 13:22 Відповісти
Действует в "турборежиме"
показати весь коментар
03.02.2025 13:33 Відповісти
яйця в штатах взлетіли на 36% .

але, мудрі американці так вирішили. думали, що трамп чарівною паличкою знизить ціни, а США стануть great again.

прасчіталіс, но гдє...
показати весь коментар
03.02.2025 15:10 Відповісти
мага магіровала магіровала поки не вимагірувала
показати весь коментар
03.02.2025 13:23 Відповісти
Пандемія мудрого наріду гуляє по планеті. Завітала таки в США.
показати весь коментар
03.02.2025 13:29 Відповісти
Навіщо обирати у владу пристаркуватих шизоідів, маніяків з підворотень пітеру, та неголених клоунів з всілякими інфантілами? Люди , що ви робите? Вам набридло жити? Виходить що так…
показати весь коментар
03.02.2025 13:35 Відповісти
Дебільні чиновники. Китай обігрує в чесній економічній конкуренції. Треба вміти програвати. Каллас напевно думає що все ще живе в совку.
показати весь коментар
03.02.2025 13:46 Відповісти
китай субсідіює промисловість до 5% від ввп + краде інновації з усього світу в промислових масштабах (привіт діп сік). чесна конкуренція?
показати весь коментар
03.02.2025 14:34 Відповісти
Куда магівці будуть тікати, також на Ростов?
показати весь коментар
03.02.2025 13:57 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2025 13:57 Відповісти
Він дійсно таке говорив? Рейган вів торгові війни з союзником Японією. З його подачі народ на вулицях бив японські авто. Японські товари розбивали молотком навіть офіційні особи.)

показати весь коментар
03.02.2025 14:19 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2025 14:20 Відповісти
Після того, як цей фахівець з усього на світі, Трамп залишить Білий дім, ще довго будуть розбирати завали які він залишить після себе, та будуть виловлювати магівців як терористів та саджати їх по тюрьмах.
показати весь коментар
03.02.2025 14:45 Відповісти
Трамп це є ходяча біда, який може принести лише хаос чого добиваєтся військовий злочинець путін ,замість того що б ставити на місце Китай він почав торгівельну війну з союзниками.
показати весь коментар
03.02.2025 14:50 Відповісти
Не виключено.що китайці разом з куйлом скинулися "трамбону" на організацію світового хаосу,в якому вони отримають дивіденти.а "трамбон" вже отримав зарплатню на особистий рахунок?????
показати весь коментар
03.02.2025 15:23 Відповісти
 
 