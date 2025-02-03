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Новини
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Президентка Мексики Шейнбаум після розмови з Трампом заявила, що США відтермінували підвищення мит на мексиканські товари

Шейнбаум провела розмову з Трампом

США відтермінували на один місяць запровадження 25% мит на імпорт мексиканських товарів.

Про це у соцмережі Х повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум після телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шейнбаум, у неї була хороша розмова з президентом Трампом "з великою повагою до наших відносин і суверенітету".

Також вона розповіла, що під час розмови вони досягли низки домовленостей. А саме:

  • Мексика відправить на свій північний кордон 10 тисяч військових Національної гвардії, щоб запобігти торгівлі наркотиками з Мексики до США, зокрема фентанілу;
  • США мають намір працювати над запобіганням контрабанди зброї до Мексики;
  • Команди президентів США і Мексики почнуть працювати на двох напрямках: безпека та торгівля;
  • США на місяць відкладуть накладення 25% мит на товари з Мексики.

Своєю чергою президент США Трамп підтвердив відтермінування запровадження мит на мексиканські товари.

"Ми погодилися негайно призупинити дію очікуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента та міністра торгівлі Говарда Лутніка, а також високопоставлених представників Мексики. Я з нетерпінням чекаю участі в цих переговорах із президентом Шейнбаумом, оскільки ми намагатимемося досягти "угоди" між нашими двома країнами", - написав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.

Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

1 лютого американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Читайте також: Трамп підтвердив, що мита для ЄС будуть введені невдовзі, - The Guardian

Автор: 

Мексика (119) мито (1111) США (23410) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+13
Ось так рішуча жінка прогибає рудого кремлівського клоуна.
Просто показала йому цифри і воно зрозуміло , що балаболити в своїх соц.мережах - то одне, діяти - інше
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03.02.2025 18:54 Відповісти
+12
Результат підірвана довіра до США.
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03.02.2025 19:18 Відповісти
+6
Тут повно дебілів, які видають бажане за дійсне і чомусь майже всі трамподрочери, як що мова про США
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03.02.2025 18:59 Відповісти
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Ось так рішуча жінка прогибає рудого кремлівського клоуна.
Просто показала йому цифри і воно зрозуміло , що балаболити в своїх соц.мережах - то одне, діяти - інше
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03.02.2025 18:54 Відповісти
хаххаххахахаахх
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03.02.2025 19:00 Відповісти
Х - текст Трампа
только что говорил с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Это был очень дружеский разговор, в ходе которого она согласилась немедленно поставить 10 000 мексиканских солдат на границу, разделяющую Мексику и Соединенные Штаты. Эти солдаты будут специально назначены для остановки потока фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну.

Мы также согласились немедленно приостановить ожидаемые тарифы на период в один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лютника, а также высокопоставленных представителей Мексики. Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь «сделки» между нашими двумя странами.
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03.02.2025 19:08 Відповісти
Учора усі говорили про крах економічно-дипломатичного світового порядку . Сьогодні Венс пише - типу - ну що прошуміли попанікувала- а ось вам результат ...
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03.02.2025 19:11 Відповісти
Результат підірвана довіра до США.
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03.02.2025 19:18 Відповісти
Зеленський заложив Байдена коли жалівся в інтерв"ю Фрідману , ЩО ВОНИ НЕ БАЧИЛИ ТИХ 210 млрд а всього 71 ... А тепер має розлючених ревізорів у себе - отак лизати дураком сраку новому босу , коли сам крав...
Я про рівень тих ЛІДОРІВ , хто повинен думати про втрату довіри, а кому плювати ЗВИСОКА .

Я погоджуюсь- страшні методи , але коли в цьому разі є результат й без військ США за кможливе неконституційне застосування котрих демократи вже засуджували Трампа - то для американців це все ж результат - хіба ні?
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03.02.2025 19:29 Відповісти
Зеленський і срамп харчуються з одно кремлівського столу.
От тільки факт в тому , що майже всі і так розуміють , що без допомоги США. ЗСУ воювали б лопатами
А до решти дійде зараз коли США , під керівництвом кремлівської маріонетки трампа, зупиняють допомогу Україні
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03.02.2025 19:33 Відповісти
Я вже не слухаю аналітиків - просто новини . Вчора спокусилася на ужас- ужас в глобальном міравовм параядке. Сьогодні- Канада домовляється з Трампом, Мексика домовилася, Данія готова надати ще більшу частку Гренландії дл' військових баз США . Скажіть - не знесе тепер даху Маска ще більше? Не знаю. Й ніхто незнає. Погоджуються з цим " безумством" кроків політики в Сенатиі та Палаті ? Залишається тільки чекати на новини , чекати на літо - чи будуть товари в магазинах котрі вирощують на. полях не американці й т п Й за якими цінами . Бо учора вже плакали що 60 відтоків горіхів та авокадо з Мексики - й йой за якою ж ціною тепер все буде?
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03.02.2025 19:35 Відповісти
Напишите адрес,я вам пришлю авокадо,даже два.Главное,не плачьте.
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03.02.2025 20:30 Відповісти
З огляду на ту дурню , що ти строчиш мага-чорт - новини від Карлсона
Але українці вже зрозуміли яке лайно кремлівський агент Трамп
Який зупинив військову підтримку України і закрив USAID. На рашці аплодують стоячи діям свого агента
Але добре , що сьогодні Мексика ,а завтра і Канада покажу на пальцях цьому йолупу де його місце.
Це - головне
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03.02.2025 20:32 Відповісти
Так розбираю , для ідіотів-мага чергову "перемогу" трампа.
10 000 солдат на кордон. - йолупи мабудь не знають але прикордоні війська у мексики і прикордоники то тожне і вони і так охороняють кордони
Ну , придурки, не дивно , що після отримання відкату від рашки і Китаю , трамп кинув цих лохів з криптою
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03.02.2025 19:35 Відповісти
"перемог" від Маска Марсовича ще набереться , але усім треба тільки набратися терпіння . Бо там ще є комітет 2о компаній силіконових яйцеголових. Поки що виглядає так що Марсович тільки рулить... Але ще є й конгресмени.
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03.02.2025 19:54 Відповісти
І не кажи, це реально засилля рашиський підстилок.
Така ж фігня була і у нас у 2019 Наслідки Україна вигріба і досі
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03.02.2025 19:57 Відповісти
Два шагі налєво,
Два шагі направо,
Шаг впєрьод,
І два назад...

Єто школа танцев Дональда Трампа

.
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03.02.2025 19:30 Відповісти
....вам говорять !

.
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03.02.2025 21:41 Відповісти
фантазер ти
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04.02.2025 11:44 Відповісти
Ой, у мага-чорта , а фактів заперечити не можеш
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05.02.2025 09:27 Відповісти
Політика Трампа досить примітивна. Шантаж дубинкою, потім пиріжок. Проте це діє. Верхи в країнах починають ШУРШАТИ !
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03.02.2025 18:55 Відповісти
Тоді треба всім УКРАЇНЦЯМ нарешті дати пізд.....ей Лідору та його камарільї ! Що не втече ?
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03.02.2025 19:11 Відповісти
Як " діє"? Канадамвже ввела 25 відсотків тарифу на США, після того, як США зробили це першими.
Тепер у США подорожчають канадіські товари.
Зараз то ж саме буде із ЄС.
Це гєополітика, але гєополітика 19- го сторіччя.
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03.02.2025 19:36 Відповісти
Почекаймо трішки.
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04.02.2025 18:18 Відповісти
А де ти шуршання побачив ? Поки що шуршить лише спина срампа. Коли його прогнула президентка Мексики
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03.02.2025 19:44 Відповісти
Не родився ще жоден мексиканець, щоб прогнути американця. Американця-мільйордера. Я зовсім не руду халву. Я за Правду.
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04.02.2025 18:17 Відповісти
Йолупе, продовжуй заперечувати реальність.
А по факту Трамп - кліпнув перший.
Сам мита ввів. обісрався після дзеркальних дій і зняв
Ласкаво просимо у реальний світ
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05.02.2025 09:26 Відповісти
Розумнику, якщо ти не йолоп, то звернись до мого кома ПЕРШОГО. Там чорним по білому написано. Перше - шантаж. Тобто ввів мито. І починається ШУРШАНІЄ. Мексиканські війська на кордон. І інше. Друге - ну раз зашуршалІ, то я скасовую своє НАКАЗАНІЄ. Ось як це діє, йолопе. І так Трамп у всьому. Без обсиронів. Вибач, за йолопа, бо я не сварюсь ні з ким, і ніколи нікого не принижуЮ !
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05.02.2025 10:08 Відповісти
Що ж, рижий поц, ти здав узад?!
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03.02.2025 18:56 Відповісти
Это кто сдал .Может все наоборот не трамп ведь согласился прислать на границу 10000 нацгвардейцев для борьбы с наркотрафиком а наоборот
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03.02.2025 19:18 Відповісти
10 000 гвардійців проти 25% мита на всі товари ?

смішно !
"шумим, братцы, шумим" - у цьому всі

популісти пАтужного турборежима

а осадочек - грейт Америка обіср..лась.
погано....

.
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03.02.2025 19:36 Відповісти
10 000 солдат на кордон. - прикордоні війська у Мексики і прикордоники то тожне і вони і так охороняють кордони
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03.02.2025 19:45 Відповісти
25% спочатку були за те, що Мексика і Канада відмовляються закривати кордони для нелегалів і наркотиків
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03.02.2025 22:55 Відповісти
Я орієнтуюсь на те, що було анонсоване першим - тарифи. Хто куди скільки кого пішле - то вже інша справа.
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03.02.2025 19:38 Відповісти
Навіть Мексика нагнула Трампа
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03.02.2025 18:56 Відповісти
Ідіот!?
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03.02.2025 19:01 Відповісти
?
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03.02.2025 19:39 Відповісти
яке ти кончене
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04.02.2025 11:47 Відповісти
Тут повно дебілів, які видають бажане за дійсне і чомусь майже всі трамподрочери, як що мова про США
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03.02.2025 18:59 Відповісти
03.02.25 18:52

Президентка Мексики Шейнбаум після розмови з Трампом заявила, що США (відтермінування)? підвищення мит на мексиканські товари
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03.02.2025 18:56 Відповісти
Потому что, ну ка ну ка почему
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03.02.2025 19:19 Відповісти
Тут треба зауважити, що і Мексика відтермінувала 25 % мита
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03.02.2025 18:57 Відповісти
та й спочатку пригадати, що Мексика й НЕ збиралась вводити мита

.
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03.02.2025 19:38 Відповісти
Те що ти невиглас легко підтверджується запитом в Гугл. Я думаю, що вас найняли срати дезінформацією
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03.02.2025 19:42 Відповісти
Кан, він має наувазі , що до того ,як трамп пригрозив митом Мексиці , вона і не думала вводити свої щодо США
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03.02.2025 19:47 Відповісти
ще раз !

Мексика НЕ погрожувала США першою ввести таріфи!

а лише у відповідь, якщо доведеться

.
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03.02.2025 19:48 Відповісти
Якщо людина ідіот то це надовго. До чого цей срач, що Мексика не погрожувала першою? Трамп перший, Мексика друга, Трамп обісрався. Така черга чи яка?
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03.02.2025 20:05 Відповісти
сто днів світового хаосу. Потім трохи втомиться.
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03.02.2025 19:00 Відповісти
Вони ще не починали!
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03.02.2025 19:04 Відповісти
звісно це ще не апофігєй їхньої діяльності. Саме цікаве ще попереду.
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03.02.2025 19:09 Відповісти
Якщо Мексика перестане стримувати напір нелегаліев до США ті поїдуть колонами і Трампону кінець
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03.02.2025 19:13 Відповісти
Трамп приєднає США до Мексики
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03.02.2025 19:15 Відповісти
Мексика стільки халявників не прогодує
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03.02.2025 19:18 Відповісти
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03.02.2025 19:21 Відповісти
ну та да !

трампон гренландських пінгвінів тільки пивом облив, а вот мексиканців точно в шампанському викупає

.
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03.02.2025 19:41 Відповісти
ацтеки та олмекі, тож майже брати нам.
теж ******* поїсти попити і картоплю.
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03.02.2025 19:18 Відповісти
Я вважав Мексика протримається тиждень.
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03.02.2025 19:22 Відповісти
що ж ти фраєр сдал взад
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03.02.2025 19:22 Відповісти
Особливо кумедне те що вчора він говорив що весь світ його обкрадає. Що це дотації і тд. А тепер типу змирився з тим що його обкрадають Мекси 10к солдат на кордоні і цього достатньо щоб продовжувати популістичні ігрища.
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03.02.2025 19:23 Відповісти
Завтра ще у Канади буде пробачення просити
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03.02.2025 19:28 Відповісти
Просто йому пояснили на пальцях , що від його тарифів постраждає лише США
І Доні прогнувся.
А "солдати" (взагалі то прикордонні війська) і так охороняють кордон
Ось такі справи
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03.02.2025 19:37 Відповісти
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03.02.2025 19:30 Відповісти
Даремно!
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03.02.2025 19:32 Відповісти
...що Мексика разом з гренландським пінгвінами не окупували США .
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03.02.2025 19:43 Відповісти
А в Мексиці теж є Шейнбауми...
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03.02.2025 20:18 Відповісти
В Твиттере написано :что нашли мирный выход и с Канадой ..... тарифов небудет !.
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04.02.2025 01:39 Відповісти
 
 