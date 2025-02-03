Президентка Мексики Шейнбаум після розмови з Трампом заявила, що США відтермінували підвищення мит на мексиканські товари

США відтермінували на один місяць запровадження 25% мит на імпорт мексиканських товарів.

Про це у соцмережі Х повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум після телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шейнбаум, у неї була хороша розмова з президентом Трампом "з великою повагою до наших відносин і суверенітету".

Також вона розповіла, що під час розмови вони досягли низки домовленостей. А саме:

Мексика відправить на свій північний кордон 10 тисяч військових Національної гвардії, щоб запобігти торгівлі наркотиками з Мексики до США, зокрема фентанілу;

США мають намір працювати над запобіганням контрабанди зброї до Мексики;

Команди президентів США і Мексики почнуть працювати на двох напрямках: безпека та торгівля;

США на місяць відкладуть накладення 25% мит на товари з Мексики.

Своєю чергою президент США Трамп підтвердив відтермінування запровадження мит на мексиканські товари.

"Ми погодилися негайно призупинити дію очікуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента та міністра торгівлі Говарда Лутніка, а також високопоставлених представників Мексики. Я з нетерпінням чекаю участі в цих переговорах із президентом Шейнбаумом, оскільки ми намагатимемося досягти "угоди" між нашими двома країнами", - написав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.

Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

1 лютого американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

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