Президентка Мексики Шейнбаум після розмови з Трампом заявила, що США відтермінували підвищення мит на мексиканські товари
США відтермінували на один місяць запровадження 25% мит на імпорт мексиканських товарів.
Про це у соцмережі Х повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум після телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шейнбаум, у неї була хороша розмова з президентом Трампом "з великою повагою до наших відносин і суверенітету".
Також вона розповіла, що під час розмови вони досягли низки домовленостей. А саме:
- Мексика відправить на свій північний кордон 10 тисяч військових Національної гвардії, щоб запобігти торгівлі наркотиками з Мексики до США, зокрема фентанілу;
- США мають намір працювати над запобіганням контрабанди зброї до Мексики;
- Команди президентів США і Мексики почнуть працювати на двох напрямках: безпека та торгівля;
- США на місяць відкладуть накладення 25% мит на товари з Мексики.
Своєю чергою президент США Трамп підтвердив відтермінування запровадження мит на мексиканські товари.
"Ми погодилися негайно призупинити дію очікуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента та міністра торгівлі Говарда Лутніка, а також високопоставлених представників Мексики. Я з нетерпінням чекаю участі в цих переговорах із президентом Шейнбаумом, оскільки ми намагатимемося досягти "угоди" між нашими двома країнами", - написав глава Білого дому.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.
Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
1 лютого американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
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Просто показала йому цифри і воно зрозуміло , що балаболити в своїх соц.мережах - то одне, діяти - інше
только что говорил с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Это был очень дружеский разговор, в ходе которого она согласилась немедленно поставить 10 000 мексиканских солдат на границу, разделяющую Мексику и Соединенные Штаты. Эти солдаты будут специально назначены для остановки потока фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну.
Мы также согласились немедленно приостановить ожидаемые тарифы на период в один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лютника, а также высокопоставленных представителей Мексики. Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь «сделки» между нашими двумя странами.
Я про рівень тих ЛІДОРІВ , хто повинен думати про втрату довіри, а кому плювати ЗВИСОКА .
Я погоджуюсь- страшні методи , але коли в цьому разі є результат й без військ США за кможливе неконституційне застосування котрих демократи вже засуджували Трампа - то для американців це все ж результат - хіба ні?
От тільки факт в тому , що майже всі і так розуміють , що без допомоги США. ЗСУ воювали б лопатами
А до решти дійде зараз коли США , під керівництвом кремлівської маріонетки трампа, зупиняють допомогу Україні
Але українці вже зрозуміли яке лайно кремлівський агент Трамп
Який зупинив військову підтримку України і закрив USAID. На рашці аплодують стоячи діям свого агента
Але добре , що сьогодні Мексика ,а завтра і Канада покажу на пальцях цьому йолупу де його місце.
Це - головне
10 000 солдат на кордон. - йолупи мабудь не знають але прикордоні війська у мексики і прикордоники то тожне і вони і так охороняють кордони
Ну , придурки, не дивно , що після отримання відкату від рашки і Китаю , трамп кинув цих лохів з криптою
Така ж фігня була і у нас у 2019 Наслідки Україна вигріба і досі
Два шагі направо,
Шаг впєрьод,
І два назад...
Єто школа танцев Дональда Трампа
.
.
Тепер у США подорожчають канадіські товари.
Зараз то ж саме буде із ЄС.
Це гєополітика, але гєополітика 19- го сторіччя.
А по факту Трамп - кліпнув перший.
Сам мита ввів. обісрався після дзеркальних дій і зняв
Ласкаво просимо у реальний світ
смішно !
"шумим, братцы, шумим" - у цьому всі
популісти пАтужного турборежима
а осадочек - грейт Америка обіср..лась.
погано....
.
Президентка Мексики Шейнбаум після розмови з Трампом заявила, що США (відтермінування)? підвищення мит на мексиканські товари
.
Мексика НЕ погрожувала США першою ввести таріфи!
а лише у відповідь, якщо доведеться
.
трампон гренландських пінгвінів тільки пивом облив, а вот мексиканців точно в шампанському викупає
.
теж ******* поїсти попити і картоплю.
І Доні прогнувся.
А "солдати" (взагалі то прикордонні війська) і так охороняють кордон
Ось такі справи