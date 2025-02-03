Український солдат в ближньому стрілецькому бою на Покровському напрямку ліквідував окупанта. ВIДЕО
Воїн 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської в ближньому стрілецькому бою на Покровському напрямку ліквідував російського солдата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+33 Володимир Ярощук #452835
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+31 Артем
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+28 Ігор Смотренко #536351
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