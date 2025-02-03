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Новини Війна
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Український солдат в ближньому стрілецькому бою на Покровському напрямку ліквідував окупанта. ВIДЕО

Воїн 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської в ближньому стрілецькому бою на Покровському напрямку ліквідував російського солдата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) ліквідація (4081)


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Топ коментарі
+33
Гарно поцілив у дупу, аж гази з нього вийшли ! Треба передати фіцо і орбану нехай собі ці гази забирають !
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03.02.2025 23:11 Відповісти
+31
Нашинкував кацапську бомжару
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03.02.2025 23:05 Відповісти
+28
Слава ЗСУ! как же распердолило кацапа!
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03.02.2025 23:06 Відповісти
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нєхрєн шастать....
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03.02.2025 23:03 Відповісти
...хай краже здохне здохне при дорозі... Т.Г. Шевченко
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04.02.2025 12:57 Відповісти
Нашинкував кацапську бомжару
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03.02.2025 23:05 Відповісти
Слава ЗСУ! как же распердолило кацапа!
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03.02.2025 23:06 Відповісти
Сиділо б в свєму свинарнику, жрало боярку.... А нніт!
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03.02.2025 23:08 Відповісти
5,56
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03.02.2025 23:08 Відповісти
І напхав повну сраку огірків
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03.02.2025 23:09 Відповісти
То не "огірки" ... То "свинцеві сливи"... "Огірками" у нас називали "ВОГи"...
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03.02.2025 23:13 Відповісти
Гарно поцілив у дупу, аж гази з нього вийшли ! Треба передати фіцо і орбану нехай собі ці гази забирають !
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03.02.2025 23:11 Відповісти
Гранату відкинув - "засцяв" підриваться... Здох від "пердячої пари"...
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03.02.2025 23:12 Відповісти
в останній момент зрозумів, що буде неестетично виглядати.
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04.02.2025 00:08 Відповісти
Я думаю, що в його руку потрапила пара куль і рука мимоволі відкинула гранату.
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04.02.2025 03:56 Відповісти
Не знаю... Можливо... Але мені здається - наш хлопчина цілився саме в "Центр принятия решений"...
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04.02.2025 05:23 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ з помічниками!
Слава Україні!
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03.02.2025 23:23 Відповісти
Задимілась кацапська купа гною. Респект нашому Козаку.
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03.02.2025 23:28 Відповісти
Здохла нечисть кацапська та й добре.
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03.02.2025 23:33 Відповісти
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04.02.2025 00:13 Відповісти
От і 155-а трохи оговталась!)
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04.02.2025 00:32 Відповісти
155-та неоднорідна. Організм на 4000-5000 осіб - різний завжди. Там є бати "зібрані", а є "розібрані". Все як завжди - залежить від командира та вищого командування. А підібрати всіх командирів нормальних - вище командування (керівництво бригади) не змогло. З різних причин. Он, дивіться, 59-та бригада змогла виростити з роти ударних БПЛА лише за рік 2 (ДВА) батальйони і один з них вже трансформується в окрему бригаду. І при цьому вони вже 3 роки безперервно "рубляться" на авдіївсько-покровському напрямку.
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04.02.2025 13:04 Відповісти
Який великий дух із кацапюри вилетів, мабуть дуже смердячий.
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04.02.2025 01:30 Відповісти
Слава 155 ОМБ!!! Слава ЗСУ!!!
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04.02.2025 07:29 Відповісти
нашпигував москаля свинцем 😍
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04.02.2025 07:36 Відповісти
Задимівся кацапчик
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04.02.2025 09:37 Відповісти
Випарувався с..ка.
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04.02.2025 09:41 Відповісти
И тут до него дошло, что не нужно было контракт подписывать
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04.02.2025 12:35 Відповісти
Охєренні "укріплення" у захисників України...
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04.02.2025 14:50 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.unian.ua/war/fart-ce-50-uspihu-dobrovolec-yanki-rozkriv-shcho-dratuye-viyskovih-i-chogo-bojitsya-vorog-12720315.html&amp;ved=2ahUKEwj72JOViaqLAxXfFBAIHSibBiIQFnoECB8QAQ&amp;usg=AOvVaw1HtpsTyDYcTQaW_9xEVE2U Фарт на війні - це 50% успіху. Бажаю, щоб воїну і далі так фартило...
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04.02.2025 15:02 Відповісти
 
 