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З 2022 року Сили оборони України знищили 10 тис. танків та 77 важких вогнеметних систем ворога, - Сирський. ВIДЕО

Планомірна та професійна робота наших захисників із знищення російських танків та бойових броньованих машин змусила окупантів значно обмежити використання важкої техніки під час штурмових дій. Акцент на розвиток безпілотних систем дав змогу нашим ударним БпЛА ефективно вражати ворожу техніку на значних відстанях.

Так, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України знешкодили майже 10 тисяч танків та 77 важких вогнеметних систем російського агресора.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Ліквідовані російські загарбники розкидані по полю внаслідок невдалого штурму на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) танк (2085) знищення (7571) Сирський Олександр (644)


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Мало, путін ще наклепає
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03.02.2025 21:54 Відповісти
мабуть. ти цілишся зараз в нього з чогось влучного...
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03.02.2025 21:56 Відповісти
Не вже в ЗСУ нема прес-офіцера?
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03.02.2025 22:06 Відповісти
 
 