Ліквідовані російські загарбники розкидані по полю внаслідок невдалого штурму на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади ліквідували 11 російських загарбників, які на БТР намагалися штурмувати наші позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки наших бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.
Топ коментарі
+7 Ватник Дзедываевалов
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+6 Владимир Мессинг
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+5 Яр Холодний
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