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Новини Відео Війна
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Ліквідовані російські загарбники розкидані по полю внаслідок невдалого штурму на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади ліквідували 11 російських загарбників, які на БТР намагалися штурмувати наші позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки наших бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

Також дивіться: Російський полонений розповів про втрати військових КНДР: "Попереду нас йшли корейці, але я їх бачив лише мертвих". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) ліквідація (4081) 5 ОШБр (112)


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Топ коментарі
+7
Супер муві...
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03.02.2025 20:47 Відповісти
+6
Собакам собачья смерть, слава украинским воинам!
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03.02.2025 21:33 Відповісти
+5
А "тялега" втекла...
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03.02.2025 20:42 Відповісти
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А "тялега" втекла...
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03.02.2025 20:42 Відповісти
Супер муві...
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03.02.2025 20:47 Відповісти
Надцать поросят пошли штурмовать в поле...
ПЯТОЙ - 5!
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03.02.2025 20:53 Відповісти
весь десант ліг, але шкода, що БТР вдалося виіти, а там ще 2-3 москаля
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03.02.2025 20:59 Відповісти
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03.02.2025 21:22 Відповісти
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04.02.2025 20:58 Відповісти
Собакам собачья смерть, слава украинским воинам!
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03.02.2025 21:33 Відповісти
Ось і найшли, де здохнуть😱
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03.02.2025 21:45 Відповісти
Трошки не дійшли до Бєрліна. Буде соромно перед дідами на Тому Світі.
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03.02.2025 22:05 Відповісти
Гарний монтаж. Хтось у Київській бригаді добре розуміється на цьому
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03.02.2025 22:51 Відповісти
Одно слово, ЛЯПОТА!
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03.02.2025 23:36 Відповісти
Харош))))
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04.02.2025 17:06 Відповісти
 
 