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Новини Відео Війна
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Російський полонений розповів про втрати військових КНДР: "Попереду нас йшли корейці, але я їх бачив лише мертвих". ВIДЕО

Злобін Андрій Валерійович з 11-ої окремої десантно-штурмової бригади армії РФ потрапив в полон до українських десантників в селі Махновка Курської області.

У 2023 році Злобін поїхав в ліс по дрова. Нарубав, привіз додому. Каральна система Росії засудила Злобіна до 3,5 років ув’язнення і позбавили офіцерського звання, яке отримав в університеті. Чоловік відсидів майже рік, поки в квітні 2024-го не приїхали рекрутери в армію РФ.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ

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"Підписав контракт, обіцяли, що буду "чистий" – не судимий. Запевняли, що пів року послужу і відпустять" – каже Злобін.

За час війни Злобін брав участь в бойових діях і на території України. Був у Донецькій області. Отримав кілька поранень. Після лікування потрапив на Курщину.

"Нас відправили тримати укріпрайон біля Махновки. Зайняли підвали, ніхто нас довго не міняв, зв’язку не було. В один день нас прямо в підвалі взяли в полон ваші хлопці" – жаліється Злобін.

"Попереду нас йшли корейці, але я їх бачив лише мертвих. Багато. На вулицях лежали", - запевнив полонений.

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Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) полон (1585) Десантно-штурмові війська (225) Курськ (1160)


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Топ коментарі
+5
У вас це в Нідерландах?
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03.02.2025 19:52 Відповісти
+4
за вырубку в сизо 5 мес+3,5 заключения - брешет, ****
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03.02.2025 19:36 Відповісти
+4
В нас також хотіли.Зовсім недавно.За дрова.
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03.02.2025 19:38 Відповісти
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"У 2023-му році Злобін поїхав в ліс по дрова. Нарубав, привіз додому. Каральна система Росії засудила Злобіна до 3,5 років ув'язнення і позбавили офіцерського звання"

За дрова?
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03.02.2025 19:30 Відповісти
за вырубку в сизо 5 мес+3,5 заключения - брешет, ****
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03.02.2025 19:36 Відповісти
Плюс ще 150 т штраху
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03.02.2025 21:07 Відповісти
В нас також хотіли.Зовсім недавно.За дрова.
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03.02.2025 19:38 Відповісти
У вас це в Нідерландах?
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03.02.2025 19:52 Відповісти
Нідерланди такою х.нею не страдають.
А те,що нц ставить інші прапорці,особливо не турбує.
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03.02.2025 19:57 Відповісти
Ну це не ЦН ставить прапорці, це робиться автоматично. З якої країни надходить запит такий прапорець і ставиться. В данному випадку сервер з якого ти заходиш на ЦН знаходиться в Нідерландах. Тому я і запитую в тебе.
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03.02.2025 20:09 Відповісти
Може бути,то ОпераМіні.
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03.02.2025 20:21 Відповісти
Вимкни в налаштуваннях VPN і буде показувати країну в якій ти знаходишся.
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03.02.2025 20:28 Відповісти
Тільки що повернувся з нерденландів і новина: касапи збили наш су-27 з відстані 130 км,доля пілота Б. невідома. Але ж з якої відстані.
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03.02.2025 20:41 Відповісти
А яким боком збиття літака до теми яку ми обговорювали?
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03.02.2025 20:56 Відповісти
Взагалі то тема статті-втрати військових кндр,по літаку-трагічна втрата укр.військ,новина.
А впн не виключається на браузері,він вбудований і не хвилюйтесь,якщо іншим разом будуть "Нідерланди",зараз включений ноут і укр.прапорець-пояснення для всіх інших,хто по цьому не дуже в курсі.
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03.02.2025 21:33 Відповісти
Ты наверно из Лугандонии,звиздишь
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03.02.2025 22:53 Відповісти
якийсь ти писдун
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04.02.2025 01:56 Відповісти
Іван Болотов пілот
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03.02.2025 21:05 Відповісти
Капітан Іван Болотов,так
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03.02.2025 22:07 Відповісти
"Нідерланди такою х.нею не страдають." Уверен? поди попробуй в Нидерландах спили пару деревьевна дрова- так прилетит, долго не очухаешся...
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03.02.2025 21:36 Відповісти
Там паливо доступне,навіщо їм оте "спили пару деревьевна дрова"?
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04.02.2025 06:53 Відповісти
В Україні за спі₴ені дрова дадуть ще більше,побіжиш бігом до ТЕЦекунів😭🤷🤡
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03.02.2025 21:05 Відповісти
і правильно б зробили
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03.02.2025 21:08 Відповісти
шлюхберг, а що поганого у відповідальності за незаконну вирубку лісу?
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03.02.2025 23:53 Відповісти
Може ще кого на дрова нарубав! 😁
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03.02.2025 19:40 Відповісти
На лапті ще лика надер😃😃
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03.02.2025 21:06 Відповісти
УК РФ Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений...
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03.02.2025 19:43 Відповісти
Ти думаєш у нас буде менше?
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04.02.2025 11:30 Відповісти
Це звичайно ніби позитивні новини,але що вони міняють з точки зору ситуації на фронті?(
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03.02.2025 19:41 Відповісти
Вони брехуни по народженню ,що зробиш -кацап.
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03.02.2025 19:42 Відповісти
Бреше він. Ліс, дрова, універ, офіцер.
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03.02.2025 19:42 Відповісти
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03.02.2025 19:43 Відповісти
"отец, слышишь, рубит, а я отвозил"
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03.02.2025 19:53 Відповісти
"Я всегда говорил - надо жить мирно." Даже когда подписывал контракт.
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03.02.2025 21:10 Відповісти
Даже когда оставлял родную мать без дров и воды, что б пойти на сво пристрелить пару "хахлов" и заработать деньжат.******
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03.02.2025 21:40 Відповісти
Пішов нарубать баблішка щоб купіть дровішка ? По іншому кацапня не навчена грошей заробити.
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03.02.2025 21:17 Відповісти
ой....ну счас заплачу
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03.02.2025 21:32 Відповісти
По дровах у нас: восени 2024 вр проголосувала за положення, згідно яких селянину,який заготовив самостійно для себе дрова на зиму,світить 5-7 років.Схвалено у раді,вже висить на підписі у президента зе.Що таке дрова на селі-не знає лиш той,хто їх не видів.
Хто не в курсі,так само слуги захотіли протягнути закон, згідно якого критикам влади мали би давати 7 років-автор слуга депутат Мазурашу.
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04.02.2025 06:43 Відповісти
відповідно до Земельного кодексу України, кожна ділянка є об'єктом права власності, яке охоплює все, що на ній розташоване, зокрема й лісові насадження (стаття 79). Тобто дерева, що виросли самосівом на цій території, автоматично належать власнику землі, а тому заготівля дров на цих ділянках сторонніми особами не дозволяється.

Отже, оскільки немає офіційних обмежень, громадяни можуть забирати залишені комунальниками гілки без юридичних наслідків. Однак, щоб не мати зайвих запитань від правоохоронних органів, все ж краще отримати дозвіл від місцевої влади на збір цих залишків.

Такого не було навіть коли вони називали себе комуністами.
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04.02.2025 09:36 Відповісти
розстріляти 3,14дора
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04.02.2025 09:57 Відповісти
 
 