Російський полонений розповів про втрати військових КНДР: "Попереду нас йшли корейці, але я їх бачив лише мертвих". ВIДЕО

Злобін Андрій Валерійович з 11-ої окремої десантно-штурмової бригади армії РФ потрапив в полон до українських десантників в селі Махновка Курської області.

У 2023 році Злобін поїхав в ліс по дрова. Нарубав, привіз додому. Каральна система Росії засудила Злобіна до 3,5 років ув’язнення і позбавили офіцерського звання, яке отримав в університеті. Чоловік відсидів майже рік, поки в квітні 2024-го не приїхали рекрутери в армію РФ.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ

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"Підписав контракт, обіцяли, що буду "чистий" – не судимий. Запевняли, що пів року послужу і відпустять" – каже Злобін.

За час війни Злобін брав участь в бойових діях і на території України. Був у Донецькій області. Отримав кілька поранень. Після лікування потрапив на Курщину.

"Нас відправили тримати укріпрайон біля Махновки. Зайняли підвали, ніхто нас довго не міняв, зв’язку не було. В один день нас прямо в підвалі взяли в полон ваші хлопці" – жаліється Злобін.

"Попереду нас йшли корейці, але я їх бачив лише мертвих. Багато. На вулицях лежали", - запевнив полонений.

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