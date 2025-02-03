Російський полонений розповів про втрати військових КНДР: "Попереду нас йшли корейці, але я їх бачив лише мертвих". ВIДЕО
Злобін Андрій Валерійович з 11-ої окремої десантно-штурмової бригади армії РФ потрапив в полон до українських десантників в селі Махновка Курської області.
У 2023 році Злобін поїхав в ліс по дрова. Нарубав, привіз додому. Каральна система Росії засудила Злобіна до 3,5 років ув’язнення і позбавили офіцерського звання, яке отримав в університеті. Чоловік відсидів майже рік, поки в квітні 2024-го не приїхали рекрутери в армію РФ.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ
"Підписав контракт, обіцяли, що буду "чистий" – не судимий. Запевняли, що пів року послужу і відпустять" – каже Злобін.
За час війни Злобін брав участь в бойових діях і на території України. Був у Донецькій області. Отримав кілька поранень. Після лікування потрапив на Курщину.
"Нас відправили тримати укріпрайон біля Махновки. Зайняли підвали, ніхто нас довго не міняв, зв’язку не було. В один день нас прямо в підвалі взяли в полон ваші хлопці" – жаліється Злобін.
"Попереду нас йшли корейці, але я їх бачив лише мертвих. Багато. На вулицях лежали", - запевнив полонений.
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За дрова?
А те,що нц ставить інші прапорці,особливо не турбує.
А впн не виключається на браузері,він вбудований і не хвилюйтесь,якщо іншим разом будуть "Нідерланди",зараз включений ноут і укр.прапорець-пояснення для всіх інших,хто по цьому не дуже в курсі.
Хто не в курсі,так само слуги захотіли протягнути закон, згідно якого критикам влади мали би давати 7 років-автор слуга депутат Мазурашу.
Отже, оскільки немає офіційних обмежень, громадяни можуть забирати залишені комунальниками гілки без юридичних наслідків. Однак, щоб не мати зайвих запитань від правоохоронних органів, все ж краще отримати дозвіл від місцевої влади на збір цих залишків.
Такого не було навіть коли вони називали себе комуністами.