Сили оборони попри шквальний вогонь ворога, знищили позиції російського кулемета разом з розрахунком. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку розвідувально-ударна група БпЛА бригади "Гарт" виявила позицію ворожого кулемета. FPV-дрони підрозділу "Скорпіон", попри шквальний вогонь, знищили її разом із розрахунком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Крім того, наші воїни завдали точних ударів по скупченню противника, двох транспортних засобах, які перевозили особовий склад і БК, а також знищили спостережний комплекс "Муром-М" та антену для підсилення сигналу ворожих БпЛА.

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