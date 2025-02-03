Сили оборони попри шквальний вогонь ворога, знищили позиції російського кулемета разом з розрахунком. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку розвідувально-ударна група БпЛА бригади "Гарт" виявила позицію ворожого кулемета. FPV-дрони підрозділу "Скорпіон", попри шквальний вогонь, знищили її разом із розрахунком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Крім того, наші воїни завдали точних ударів по скупченню противника, двох транспортних засобах, які перевозили особовий склад і БК, а також знищили спостережний комплекс "Муром-М" та антену для підсилення сигналу ворожих БпЛА.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар03.02.2025 22:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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