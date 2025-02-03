Спецпризначенці СБУ уразили рідкісну російську РЛС для ЗРК "БУК-М3". ВIДЕО
Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за тиждень знищили 8 танків, 26 ББМ, 16 артсистем,1 систему ППО окупантів. Також бійці знищили 126 одиниць автотранспорту, 4 БпЛА та 32 антени зв’язку, 145 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій, 1 склад із боєприпасами ворога. Українські захисники ліквідували 256 російських загарбників.
Спецпризначенці уразили рідкісну російську РЛС для ЗРК "БУК-М3", повідомляє Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показати весь коментар03.02.2025 16:32 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Василь Васько #582549
показати весь коментар03.02.2025 16:35 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Владимир Мессинг
показати весь коментар03.02.2025 17:09 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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