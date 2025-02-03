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Спецпризначенці СБУ уразили рідкісну російську РЛС для ЗРК "БУК-М3". ВIДЕО

Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за тиждень знищили 8 танків, 26 ББМ, 16 артсистем,1 систему ППО окупантів. Також бійці знищили 126 одиниць автотранспорту, 4 БпЛА та 32 антени зв’язку, 145 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій, 1 склад із боєприпасами ворога. Українські захисники ліквідували 256 російських загарбників.

Спецпризначенці уразили рідкісну російську РЛС для ЗРК "БУК-М3", повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператор дрона із бригади "Хартія" влучним скидом підпалює російський танк Т-80. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) ППО (3277) РЛС (62) СБУ (12979) танк (2085) знищення (7571) ББМ (27)


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"Бук" може і автономно працювати, без РЛС - але і на тому ДЯКА! Слава ЗСУ!
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03.02.2025 16:32 Відповісти
На жаль,ККД-10%. Мадяри пропалюють отвори у стволі гармат- 100% виведення з ладу, а бити просто в прикриту гілляками гармату, або у кунгвантажного авто- 50х50
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03.02.2025 16:35 Відповісти
Ребята, вы лучшие в мире, честь вам и хвала, пусть Бог бережёт вас!
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03.02.2025 17:09 Відповісти
 
 