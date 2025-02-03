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Воїни 17 ОВМБр знищили 6 БМП, танк, ліквідували ворожу піхоту та позиції на Курщині. ВIДЕО

Воїни 17-ої окрема важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка в Курській області знищили 6 БМП, танк. Також бійці ліквідували ворожу піхоту та атакували російські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Сили оборони попри шквальний вогонь ворога, знищили позиції російського кулемета разом з розрахунком. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) танк (2085) знищення (7571) БМП (414) Курськ (1160)


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Дуже гарне відео. Молодці , козаки . Слава ЗСУ!
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03.02.2025 19:47 Відповісти
 
 