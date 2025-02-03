Воїни 17 ОВМБр знищили 6 БМП, танк, ліквідували ворожу піхоту та позиції на Курщині. ВIДЕО
Воїни 17-ої окрема важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка в Курській області знищили 6 БМП, танк. Також бійці ліквідували ворожу піхоту та атакували російські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Игорь Гопта
показати весь коментар03.02.2025 19:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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