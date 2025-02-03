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Новини
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Група "друзів за мир" проведе у лютому зустріч для оцінки поточної ситуації щодо війни в Україні, - постпред Китаю при ООН Фу Цун

постпред Китаю при ООН Фу Цун

24 лютого відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з третьою річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомив новопризначений постпред Китаю при ООН Фу Цун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час головування Китаю буде дуже важлива річниця - 24 лютого, саме в цей день три роки тому почався конфлікт в Україні", - заявив Фу Цун. За словами постпреда, вже є країни, які пропонують провести засідання в цей день, і "Китай, який головує в РБ, зобов'язаний вжити належних заходів відповідно до правил процедури й до сформованої практики".

Китайський дипломат додав, що "швидше за все, Російська Федерація запропонує провести зустрічне засідання" в інший день. "І ми також будемо зобов'язані організувати це", - наголосив він.

Щодо мирних ініціатив Китаю стосовно російсько-української війни Фу Цун зазначив, що важливо "створити платформу для того, аби голоси країн Глобального півдня були почуті, бо цей конфлікт зачіпає не тільки дві країни, а й має глобальні наслідки".

За його словами, країни Глобального півдня мають зосередити увагу насамперед на продовольчій й енергетичній безпеці, а також безпеці морських перевезень.

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"Ось мета створення групи друзів за мир" - сказав постпред КНР, маючи на увазі зустріч представників 17 країн 27 вересня минулого року на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Як повідомив Фу Цун, у лютому ця група має провести ще одну зустріч, "щоб оцінити поточну ситуацію".

"Наскільки я можу судити, обидві сторони (Україна і Росія - ред.) висловлюють готовність до мирних переговорів. І тому ми сподіваємося, що це може статися найближчим часом. І ми, по-перше, оцінимо ситуацію, а по-друге, подивимося, чи може платформа, на якій працює ця група, зіграти корисну роль у сприянні цьому діалогу, якщо він відбудеться", - підкреслив він.

Фу Цун також зазначив що китайські дипломати активно взаємодіють з українським постпредством стосовно підготовки до засідання Радбезу 24 лютого. На запитання, чи Китай і далі називатиме російську війну проти України "українською кризою", він зазначив: "Я кажу "конфлікт в Україні".

У лютому головування в Раді Безпеки ООН перейшло від Алжиру до Китаю.

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Нагадуємо, 27 вересня Бразилія та Китай організували у штаб-квартирі ООН в рамках тижня високого рівня Генасамблеї захід за участю 17 країн, куди не запросили Україну та Росію. Серед присутніх були Туреччина, Мексика, Індонезія, Замбія, Угорщина, Швейцарія, Франція. На зустрічі оголосили про створення "групи друзів", що мала б сприяти реалізації мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо припинення російсько-української війни.

Автор: 

Китай (4703) Радбез ООН (869) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+10
"твои друзья в овраге лошадь доедают"©️
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03.02.2025 23:39 Відповісти
+9
Група "друзів за гроші", збереться в лютому, щоб потриндіти ні про що.
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03.02.2025 23:40 Відповісти
+8
Лицемірству та брехні китайських лицемірних брехунів немає меж...
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03.02.2025 23:46 Відповісти
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"твои друзья в овраге лошадь доедают"©️
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03.02.2025 23:39 Відповісти
Лаврову стало трєвожна...
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04.02.2025 00:10 Відповісти
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04.02.2025 09:51 Відповісти
А що, Китай нам також друзі?
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03.02.2025 23:39 Відповісти
От і "мирно піз-друзьте" якнайдалі.
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03.02.2025 23:39 Відповісти
створити платформу для того, аби голоси країн Глобального півдня були почуті
=====

А що саме почути? «Миру - мир»? ( до речі, заборонене гасло в кацапляндії )
Країни глобального півдня повністю показали своє ставлення - їм насрати (в принципі, з огляду на їхнє географічне розташування, то й не будеш звинувачувати в цьому) і в рамках санкційного коридору вони готові торгувати (доїти) з кацапами. Які конкретні пропозиції у них?
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03.02.2025 23:39 Відповісти
Група "друзів за гроші", збереться в лютому, щоб потриндіти ні про що.
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03.02.2025 23:40 Відповісти
Не вийшло вiйсковим шляхом перемогти Украiну. Тепер пробують мирним)))
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03.02.2025 23:46 Відповісти
Лицемірству та брехні китайських лицемірних брехунів немає меж...
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03.02.2025 23:46 Відповісти
назва, від якої просто погрозою віє.
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03.02.2025 23:51 Відповісти
Фу Цун, ачькі нннада?
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03.02.2025 23:55 Відповісти
На запитання, чи Китай і далі називатиме російську війну проти України "українською кризою", він зазначив: "Я кажу "конфлікт в Україні". а я кажу,після того,як китайський прорашистський посіпака назвав війну в Україні "конфліктом" іди на..коуй , за рашистським коритом .
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04.02.2025 00:02 Відповісти
Ге ж, "друзі"!
Як то кажуть, "такіх друзєй..."
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04.02.2025 00:07 Відповісти
Друзі Сі -П.Корея, Іран, раша
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04.02.2025 00:31 Відповісти
Можливо китайці в 2040 (коли путін сдохне) планують за рахунок виборів на окупованих територіях склохихнути рашку і забрати ДС і Сибір, вони просто чекають на березі річки і їх план можливо навіть ліпший за трампівський, адже гарантії від китайців можуть бути більш надійними чим від ссикливих європейців і сша при всій повазі їх до нашої підтримки.
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04.02.2025 00:32 Відповісти
Якще це "конфлікт в Україні" - то що тоді у Курській області, брехлива вузькоглаза отвора?
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04.02.2025 01:23 Відповісти
Група друзів за мир уже збиралася літом у Швейцарії. Жодної необхідності в якійсь це іншій групі немає. Якщо щирі - то приєднуйтесь до 130 країн Швейцарського формату.
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04.02.2025 03:31 Відповісти
якщо цей китайський дрУзь не здатен відрізнити війну від конфлікту, то перспективи діяльності цих милотворців вже зрозумілі - будуть нові смерті і нові втрати, а продумані китайські бариги будуть лише "юані скирдувати", їм начхати на долі своїх кріпаків, китайців-комах, і тим більше насрати на нЕкитайців..
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04.02.2025 06:34 Відповісти
Более циничных и мерзких "друзей мира", чем китайцы, трудно найти.

Они стоят в очереди за путлером, для очередной мировой агрессии, поэтому выгораживают

рашистов, как могут, готовят почву для себя и мир это скоро увидит.
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04.02.2025 07:50 Відповісти
Уточняйте,узкопленочные,за какой мир вы с вашими друзьями.
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04.02.2025 09:39 Відповісти
Мир потрібен по міжнародному праву, а не по хотєлкам московії! Спочатку вільні вибори та референдуми на московії, а потім вже домовлятися з новими утвореннями, як вони будуть оплачувати репарації Україні
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04.02.2025 09:42 Відповісти
Любі друзі.
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04.02.2025 21:36 Відповісти
 
 