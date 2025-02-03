Група "друзів за мир" проведе у лютому зустріч для оцінки поточної ситуації щодо війни в Україні, - постпред Китаю при ООН Фу Цун

24 лютого відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з третьою річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомив новопризначений постпред Китаю при ООН Фу Цун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час головування Китаю буде дуже важлива річниця - 24 лютого, саме в цей день три роки тому почався конфлікт в Україні", - заявив Фу Цун. За словами постпреда, вже є країни, які пропонують провести засідання в цей день, і "Китай, який головує в РБ, зобов'язаний вжити належних заходів відповідно до правил процедури й до сформованої практики".

Китайський дипломат додав, що "швидше за все, Російська Федерація запропонує провести зустрічне засідання" в інший день. "І ми також будемо зобов'язані організувати це", - наголосив він.

Щодо мирних ініціатив Китаю стосовно російсько-української війни Фу Цун зазначив, що важливо "створити платформу для того, аби голоси країн Глобального півдня були почуті, бо цей конфлікт зачіпає не тільки дві країни, а й має глобальні наслідки".

За його словами, країни Глобального півдня мають зосередити увагу насамперед на продовольчій й енергетичній безпеці, а також безпеці морських перевезень.

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"Ось мета створення групи друзів за мир" - сказав постпред КНР, маючи на увазі зустріч представників 17 країн 27 вересня минулого року на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Як повідомив Фу Цун, у лютому ця група має провести ще одну зустріч, "щоб оцінити поточну ситуацію".

"Наскільки я можу судити, обидві сторони (Україна і Росія - ред.) висловлюють готовність до мирних переговорів. І тому ми сподіваємося, що це може статися найближчим часом. І ми, по-перше, оцінимо ситуацію, а по-друге, подивимося, чи може платформа, на якій працює ця група, зіграти корисну роль у сприянні цьому діалогу, якщо він відбудеться", - підкреслив він.

Фу Цун також зазначив що китайські дипломати активно взаємодіють з українським постпредством стосовно підготовки до засідання Радбезу 24 лютого. На запитання, чи Китай і далі називатиме російську війну проти України "українською кризою", він зазначив: "Я кажу "конфлікт в Україні".

У лютому головування в Раді Безпеки ООН перейшло від Алжиру до Китаю.

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Нагадуємо, 27 вересня Бразилія та Китай організували у штаб-квартирі ООН в рамках тижня високого рівня Генасамблеї захід за участю 17 країн, куди не запросили Україну та Росію. Серед присутніх були Туреччина, Мексика, Індонезія, Замбія, Угорщина, Швейцарія, Франція. На зустрічі оголосили про створення "групи друзів", що мала б сприяти реалізації мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо припинення російсько-української війни.