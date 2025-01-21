Разом з російськими колегами захищатимемо права Китаю та РФ як країн-засновниць ООН і постійних членів Радбезу, - Сі Цзіньпін

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що його країна разом із російськими колегами захищатимуть права Китаю та Росії як країн-засновниць ООН і постійних членів Ради Безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на російські ЗМІ, які наводять слова Сі Цзіньпін під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у режимі відеозв'язку.

"Разом із російськими колегами в цьому контексті підтримуватимемо ооноцентричну міжнародну систему, обстоюватимемо перемогу в Другій світовій, здобуту кров'ю та життями мільйонів людей, захищатимемо права Китаю та Росії як країн-засновниць ООН і постійних членів Радбезу", - заявив він.

Також глава КНР додав, що сторони щільно взаємодіють у межах ООН, ШОС, БРІКС та інших міжнародних майданчиків, що "приносить більше позитивної енергії реформуванню та вдосконаленню системи глобального управління".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 січня 2025 року, російський диктатор Володимир Путін, провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.