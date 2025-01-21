УКР
Разом з російськими колегами захищатимемо права Китаю та РФ як країн-засновниць ООН і постійних членів Радбезу, - Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що його країна разом із російськими колегами захищатимуть права Китаю та Росії як країн-засновниць ООН і постійних членів Ради Безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на російські ЗМІ, які наводять слова Сі Цзіньпін під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у режимі відеозв'язку.

"Разом із російськими колегами в цьому контексті підтримуватимемо ооноцентричну міжнародну систему, обстоюватимемо перемогу в Другій світовій, здобуту кров'ю та життями мільйонів людей, захищатимемо права Китаю та Росії як країн-засновниць ООН і постійних членів Радбезу", - заявив він.

Також глава КНР додав, що сторони щільно взаємодіють у межах ООН, ШОС, БРІКС та інших міжнародних майданчиків, що "приносить більше позитивної енергії реформуванню та вдосконаленню системи глобального управління".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 січня 2025 року, російський диктатор Володимир Путін, провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Автор: 

Китай (4838) ООН (3421) росія (67347) Радбез ООН (885) Сі Цзіньпін (349)
Топ коментарі
+19
Так, саме Китайська Республіка (Тайвань) була країною-засновиницею ООН. Китайська Народна Республіка (КНР або материковий Китай) за старою традицією починає вигадувати собі історію.
показати весь коментар
21.01.2025 13:17 Відповісти
+17
Ніякої росії та материкового китаю серед засновників ООН немає, а ось УРСР - є!!!
показати весь коментар
21.01.2025 13:33 Відповісти
+15
Світ готуйся до війни ! А не гей параду
показати весь коментар
21.01.2025 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світ готуйся до війни ! А не гей параду
показати весь коментар
21.01.2025 13:12 Відповісти
В 1979 році жовтобрюхі добряче відгребли від вьєтнамських ополченців. Через 46 років на подвиги потянуло?
показати весь коментар
21.01.2025 13:17 Відповісти
тоді совєти потужно допомагали в'єтнамцям. навіть дійшло до того, що совєти підвели свої війська до китайського кордону і закликали китайців забрати свої війська із В'єтнаму. то ж тут, якщо бути до кінця об'єктивним, то не тільки завдяки доблесті в'єтнамських військ китайські комуняки забралися із В'єтнаму, але і завдяки тому, що в'єтнамців тоді потужно підтримували совєти зброєю і своїми інструкторами.
показати весь коментар
21.01.2025 14:02 Відповісти
Ніякої росії та материкового китаю серед засновників ООН немає, а ось УРСР - є!!!
показати весь коментар
21.01.2025 13:33 Відповісти
засновником ООН була Республіка Китай (Тайвань), а КНР обманом зайняла її місце. Так само як кацапія обманом зайняла місце СССР
показати весь коментар
21.01.2025 14:43 Відповісти
взагалі то ніби то Тайвань там був..а тов. Мао ще в красній армії служив...
показати весь коментар
21.01.2025 13:14 Відповісти
Так, саме Китайська Республіка (Тайвань) була країною-засновиницею ООН. Китайська Народна Республіка (КНР або материковий Китай) за старою традицією починає вигадувати собі історію.
показати весь коментар
21.01.2025 13:17 Відповісти
Так же як і рашка не має абсолютно ніякого відношення до ООН. Але кого зараз це зупиняє. Якщо в тебе є ядерна зброя то ти можеш написати любу історію і заставити щоб в неї всі повірили
показати весь коментар
21.01.2025 13:42 Відповісти
Когда Россия сама себе провозгласила страной-преемницей СССР, вот тогда и нужно было что-то воздыхать и противодействовать. Но все схавали тогда, только лишь по тому, что она и долги сссровские обязалась выплачивать и уже выплатила их. Т.е. купила как обычно себе статус и полномочия и по факту. А сейчас смысл кукарекать, когда куница уже хозяйничает в курятнике.
показати весь коментар
21.01.2025 14:24 Відповісти
ще одна причина розвалити оонь...
показати весь коментар
21.01.2025 13:14 Відповісти
Засновником ООН були КНР(на Тайвані) СССР, Україна , Білорусія та ін. і ніяк не РФ. Її тоді ще не існувало
показати весь коментар
21.01.2025 14:01 Відповісти
Якщо таке пити, то КНР стане навіть батьківщиною слонів

показати весь коментар
21.01.2025 14:22 Відповісти
Ана гуя мружишся, опухлий?
показати весь коментар
21.01.2025 13:15 Відповісти
да-буде війна між американськими фашистами та росіє-китайськими
показати весь коментар
21.01.2025 13:15 Відповісти
Швидше би.
показати весь коментар
21.01.2025 13:21 Відповісти
Недарма ж американці так боялись та ще й досі бояться камуніздів.
показати весь коментар
21.01.2025 13:23 Відповісти
Не буде
сша бояться, максимум вони можуть показушно воювати з мексиканцями або грендланцями
показати весь коментар
21.01.2025 13:31 Відповісти
Україна, якщо що, теж є членом ООН і теж має свої права. Які ***** порушує.
показати весь коментар
21.01.2025 13:16 Відповісти
Українська СРСР доречі серед засновників ООН, жодної росії там немає!
показати весь коментар
21.01.2025 13:32 Відповісти
ось кому потрібна всрата ООН. Трамп не зупиняйся на закриттях
показати весь коментар
21.01.2025 13:17 Відповісти
які основники такий і організм...
показати весь коментар
21.01.2025 13:18 Відповісти
😊 Показово те, що ні кацапія, ні комуністичний Китай не є засновниками - обидві свої місця отримали незаконно, точніше - вкрали у інших.
показати весь коментар
21.01.2025 14:24 Відповісти
Ну що Європа, готуйся до жовтих чоловічків які будуть захищати кітайскоговарящих в Європі. Китаю даже похрен що Рашка такий засновник ООН як морська свинка засновник морів. Но в них же своя правда в які вони вірять
показати весь коментар
21.01.2025 13:18 Відповісти
Раська не засновник ООН , а незаконно там присутня недокраїна з незаконним правом вето. Ці дармоїди з ООН ще на ліхтарях нью-йоркських будуть висіти.
показати весь коментар
21.01.2025 13:22 Відповісти
как вы туда еще попали -бааальшой вопрос..шо раха, не была учредителем, шо ты, стырил место у тайваня..правда при пособничестве сша...
показати весь коментар
21.01.2025 13:23 Відповісти
Ни расея, ни материковый Китай не входят в число основателей ООН
показати весь коментар
21.01.2025 13:23 Відповісти
Брехня в кожному слові жоп..оокого комуняки. Його кнр не є засновником. Рашка так само.
показати весь коментар
21.01.2025 13:30 Відповісти
який Китай той з дінастіею Мао чи той де Чайн Кай Шек казкові довбні у піднебесній
показати весь коментар
21.01.2025 13:32 Відповісти
А ви купуйте далі китайські електрокари
показати весь коментар
21.01.2025 13:34 Відповісти
Було б краще всім притомним країнам вийти з гнилого протерористичного оона і залишити рашці і китаю їхні права, нехай качають свої права агресори один одному. А нормальним країнам створити союз зі статутом, в якому чітко прописана процедура виключення країн, які посягають на суверенітет інших країн. Але схоже, що це нереально.
показати весь коментар
21.01.2025 13:35 Відповісти
Скоро і Талібан себе засновником ООН оголосить... яка ООН такі й засновники...
показати весь коментар
21.01.2025 13:42 Відповісти
дивно. китай мао. та рф не були засновниками ООН. там ссср та тайвань
показати весь коментар
21.01.2025 13:44 Відповісти
зімбабва теж основала оонь!
ну як основала? - всхліпує по китайські і каже " їбать ми основали орган - мать пензенську" ...
показати весь коментар
21.01.2025 13:46 Відповісти
"Маленька" неточність. Серед країн засновниць є Україна, але нема "Кацапії". Тоді вони підписували договір і статут ООН, як країна Совєтський Союз.
показати весь коментар
21.01.2025 13:48 Відповісти
до китайсько-кацапської брехні завжди додавайте трошкі гумору...
показати весь коментар
21.01.2025 13:50 Відповісти
Ну вот и доигрались в количество видов гендеров. Орда вернулась.
показати весь коментар
21.01.2025 13:57 Відповісти
Черговий доказ що ООН і нах не потрібна. Контора без сенсу.
показати весь коментар
21.01.2025 14:00 Відповісти
папа засновав Бога, гундяй засновав Папу...
гундяя засновав мій сусід на Борщяговці - **** - релігія...
показати весь коментар
21.01.2025 14:02 Відповісти
Які права? Права на напад на інші країни? Чи які ще особливі права киатйський диктатор собі нафантазував?
показати весь коментар
21.01.2025 14:03 Відповісти
Чому ніхто не згадує , що і Україна - засновниця ООН ...?
показати весь коментар
21.01.2025 14:04 Відповісти
Та тьфу на вас. Не i Украiна, а Украiна з Китаем, як i з другими державами, тiльки не з РФ, бо ii тодi не було. Тодi з нашоi сторони в оон були Украiна , Бiлорусь i СССР. Кацапами там i не воняло. До речi, кацапiв, як нацii не iснуе i донинi. Бо хто iм лiкар, що вони не визначилися зi cвоею державнiстю, на кшталт коряiв, тiпо нараис нацiональний округ при РФ.
показати весь коментар
21.01.2025 14:45 Відповісти
Яка раша засновниця оону?рагі тоді і блмзько не було.Був есесер.А так пага навітт не член оону.
показати весь коментар
21.01.2025 14:08 Відповісти
Косоока мавпа
показати весь коментар
21.01.2025 14:08 Відповісти
Шо той Сi верзе. Яка в .ера РФ создавала ООН. ДЛБ, а я думал , шо серьезный пацак(читай наоборот, типо, я думал).
показати весь коментар
21.01.2025 14:38 Відповісти
Два буряти все ще вважають, що їх симбіоз божественний прояв?
Які ж вони огидні, ці два бурята, ці два альфа гімна засохлих.
показати весь коментар
21.01.2025 14:39 Відповісти
Сі-маєш вигляд недолугої панди.
показати весь коментар
21.01.2025 15:01 Відповісти
Пiсля такоi заяви, - це тормоз всих часiв та народiв по-китайськи.
показати весь коментар
21.01.2025 15:16 Відповісти
Розпузтити те оон з агресорами,або вийти ото був би крок,навіщо така організація
показати весь коментар
21.01.2025 18:46 Відповісти
 
 