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Новини
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Росіяни просунулись в Часовому Яру та біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська змогли просунутись в Часовому Яру та біля трьох населених пунктів у Покровському районі Донеччини.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки", - інформують осінтери.

Читайте: Росіяни значно збільшили інтенсивність штурмів на Торецькому напрямку та біля Часового Яру порівняно з груднем, - ОТУ "Луганськ"

Росіяни просунулись в Часовому Ярі

Росіяни просунулись біля Срібного, Новоандріївки та Надіївки

Автор: 

Донецька область (8812) Часів Яр (372) Бахмутський район (490) Покровський район (700) Новоандріївка (6) Срібне (7) Надіївка (15) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+3
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2025 00:35 Відповісти
+3
Якщо відкинути усі емоції, то для кацапів, залежних від зомбоящику, вони дійсно молодці. Як би наші брали по три села в день, то що б писали наші ЗМІ?
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04.02.2025 04:03 Відповісти
+3
Кацапе, молись свому мацковському сатанату.
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04.02.2025 06:10 Відповісти
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Молодцы! Доклад для гш вс рф - выполнили!!!
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04.02.2025 00:15 Відповісти
Якщо відкинути усі емоції, то для кацапів, залежних від зомбоящику, вони дійсно молодці. Як би наші брали по три села в день, то що б писали наші ЗМІ?
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04.02.2025 04:03 Відповісти
Вони і без нас це знають.
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04.02.2025 08:11 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2025 00:35 Відповісти
Кацапе, молись свому мацковському сатанату.
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04.02.2025 06:10 Відповісти
от жеж їбанько, йшов би ти *****.
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04.02.2025 07:36 Відповісти
Ни Константинополь, ни Иерусалим не делегировали свои православные полномочия самозванцам из москвы. ФСБшный черт Гундяев идет лесом со своей паствой самозванцев.
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04.02.2025 07:58 Відповісти
Драпатий сповільнив просування ворога. Скоро взагалі зупинить і він побіжить геть.
https://deepstat.xyz/table
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04.02.2025 05:42 Відповісти
Не думаю. Гальмувати вони почали ще до його призначення. Є всякі конспірологічні версії, озвучувати тут не буду, бо всі вони виключають фактор спротиву ЗСУ.
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04.02.2025 08:58 Відповісти
Поки курська авантюра має право на існування, Донбас ми будемо тільки втрачати...
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04.02.2025 08:13 Відповісти
Жоден русачок не називає "сво" авантюрою в массі своїй і тільки ми українці меншовартісні як тільки хтось робить щось заборонене - одразу "авантюра". Це не авантюра, це по іплу ворогу, і це найменше що можна було зробити. Багато заборон існують, які можна перейти і не соромитись.
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04.02.2025 09:25 Відповісти
Звісно можна. Наприклад, капітулювати.
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04.02.2025 08:52 Відповісти
Кожен день одне і теж - просунулись , просунулись , просунулись ...

Рік тому Військовий Вождь , Верховний Резидент Єрмак та ісламіст Умєров вчинили погром вищого військового керівництва ЗСУ ... ось і маємо вже цілий рік.

Якщо при Залужному ми читали новини , як мацкавіти і ще не кожен день 1-2 посадки в полі займали , то тепер по кілька колишніх сіл в день втрачаємо.

А Військовий Вождь то з раввінами біля київської менори вештається, то в колишньому Аушвіці з поважними європанами зустрічаєтся , то інтерв'ю роздає , то по європейським странам швендається , то бадьорі відоси клепає ...
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04.02.2025 11:25 Відповісти
Українські військові використовують лазерні системи для боротьби з російськими безпілотниками
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04.02.2025 11:30 Відповісти
 
 