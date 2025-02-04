Росіяни просунулись в Часовому Яру та біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська змогли просунутись в Часовому Яру та біля трьох населених пунктів у Покровському районі Донеччини.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки", - інформують осінтери.
Топ коментарі
+3 Чайка Київ
показати весь коментар04.02.2025 00:35 Відповісти Посилання
+3 Bur Bur #510507
показати весь коментар04.02.2025 04:03 Відповісти Посилання
+3 Марина #594701
показати весь коментар04.02.2025 06:10 Відповісти Посилання
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Рік тому Військовий Вождь , Верховний Резидент Єрмак та ісламіст Умєров вчинили погром вищого військового керівництва ЗСУ ... ось і маємо вже цілий рік.
Якщо при Залужному ми читали новини , як мацкавіти і ще не кожен день 1-2 посадки в полі займали , то тепер по кілька колишніх сіл в день втрачаємо.
А Військовий Вождь то з раввінами біля київської менори вештається, то в колишньому Аушвіці з поважними європанами зустрічаєтся , то інтерв'ю роздає , то по європейським странам швендається , то бадьорі відоси клепає ...