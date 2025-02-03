Росіяни значно збільшили інтенсивність штурмів на Торецькому напрямку та біля Часового Яру порівняно з груднем, - ОТУ "Луганськ"

Порівняно з груднем 2024 року на Торецькому напрямку кількість штурмових дій росіян зросла на 30%, у районі Часового Яру - на 97%.

Про повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Торецькому напрямку кількість штурмових дій противника збільшилась на 30% відносно грудня місяця, у свою чергу, на Часівярівському напрямку збільшилась кількість артилерійських обстрілів. Якщо позаминулого тижня кількість обстрілів була 150+, то минулого тижня вона досягала вже 200+, а кількість штурмових дій зросла на 97% відносно грудня 2024 року", - пояснив речник.

Він додав, що на початку січня ворог активно застосовував броньовану техніку, проте з минулого тижня її кількість зменшилась. Також через знищення більшості ворожої бронетехніки, окупанти почали використовувати легку автомобільну для логістичних заходів.

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"Не завжди вдається таку техніку знищувати, тому що і габарити менші, і швидше рухається. Це про квадроцикли, мотоцикли й інші засоби. Знищувати не вдається через погоді умови, тому що тепла зима, висока вологість, тумани і таке інше", - розповів Запоржець.

Також, за його словами, в Торецьку росіяни змушують цивільне населення збирати тіла знищених російських військовослужбовців.

"Він (ворог - Ред.) залучає їх (цивільних людей - Ред.) до евакуаційних заходів, і змушує збирати трупи окупантів з метою переміщення їх в якісь місця", - сказав речник.

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