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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Надеждівки на Херсонщині

вибух

Ввечері 3 лютого російські війська обстріляли Надеждівку на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"На жаль, внаслідок атаки загинув 57-річний місцевий житель. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомив керівник адміністрації.

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обстріл (29195) жертви (1817) Херсонська область (5882) Каховський район (9) Надіївка (1) війна в Україні (4731)


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04.02.2025 08:34 Відповісти
 
 