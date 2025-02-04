Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Надеждівки на Херсонщині
Ввечері 3 лютого російські війська обстріляли Надеждівку на Херсонщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"На жаль, внаслідок атаки загинув 57-річний місцевий житель. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомив керівник адміністрації.
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показати весь коментар04.02.2025 08:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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