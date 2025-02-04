Рубіо офіційно призначили в.о. адміністратора USAID, - Держдеп
Президент Дональд Трамп призначив очільника Державного Департаменту США Марка Рубіо виконуючим обов'язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це йдеться на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ.
"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже давно відійшло від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і тепер цілком очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.
Тому як проміжний крок до отримання контролю та кращого розуміння діяльності Агентства, Президент Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язків Рубіо.
Рубіо також повідомив Конгрес про те, що наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою її можливої реорганізації.
"Оцінюючи діяльність USAID та забезпечуючи її відповідність порядку денному "Америка понад усе" та зусиллям Державного департаменту, ми продовжимо захищати інтереси американського народу та гарантуватимемо, що його податкові кошти не будуть витрачені даремно", - резюмували в Держдепі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа може позбавити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) незалежності й передати його у підпорядкування Державного департаменту.
Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.
Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.
USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.
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Потихеньку.... але досить шумно ситуація прояснюється.
У зовнішній політиці США вимальовується Два президенти:
- Трамп - для ''тріпології''.
- Рубіо - для реальних справ.
Республіканські Слони (в Сенаті і Палаті представників) все розставляють по своїх місцях.
Республіканські конгресмени-мастадонти просто будуть використовувати Трампа, як - страшилку, залякувача, пугача...
Реальну зовнішню політику США буде проводити Марко Рубіо - за узгодженням з найвпливовішими Слонами Конгресу.
Якщо ми в Україні хочемо реальну допомогу від США - потрібно домовлятись з головними Слонами Конгресу і Марко Рубіо.