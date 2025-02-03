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Новини
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Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов’язки керівника USAID

Рубіо тепер керує USAID

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це глава американської дипломатії заявив журналістам під час свого візиту  до Ель-Сальвадору, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо розповів журналістам, що він виконує обов'язки керівника Агентства, але зазначив, що "делегував ці повноваження комусь іншому, з ким він залишається на зв’язку".

"Є речі, які ми робимо через USAID, які ми повинні продовжувати робити, і ми продовжуватимемо робити... Але все, що вони роблять, повинно узгоджуватися з національним інтересом і зовнішньою політикою Сполучених Штатів. Наша мета полягала в тому, щоб узгодити нашу зовнішню допомогу з національними інтересами. Але якщо ви відвідаєте місію за місією, посольство за посольством по всьому світу, то часто побачите, що в багатьох випадках USAID бере участь у програмах, які суперечать тому, що ми намагаємося зробити в рамках нашої національної стратегії з цією країною або з цим регіоном. Так не може тривати далі", - заявив Рубіо.

Читайте також: Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили, - CNN

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа може позбавити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) незалежності й передати його у підпорядкування Державного департаменту.

Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.

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Автор: 

Держдепартамент США (1650) США (23410) USAID (214) Рубіо Марко (227)


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Топ коментарі
+4
Рубіо забрав це агентство в божевільного Маска і не дав вбити. Хоч один дорослий, в цій труппі малолітніх клоунів є
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03.02.2025 20:53 Відповісти
+3
Маск же агенство "вбив" - чим Рубіо буде керувати?!
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03.02.2025 20:49 Відповісти
+1
кубік-рубік - некрофіл?
мускус сказав же, що воно здохло і "не підлягає відновленню"
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03.02.2025 20:50 Відповісти
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Ось й уся колотнеча - Бігусу точно ніхто нічого не дасть . А якщо його кошти перенаправляють на медичні структури при ЗСУ - то хіба це погано ?
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03.02.2025 20:47 Відповісти
chat GPT-В Україні USAID реалізовує програми з підтримки реформ, економічного розвитку, боротьби з корупцією та відновлення після війни.

Щось вичистити треба? Мабуть... НАБУ та ВАКС та різні структури для боротьби з корупціє вже за гроші цього фонду створили , але продовжували йти якісь фінанси на вдосконалення .
Що показала історія з відкриттям розслідувань від НАБУ ДВОХ!!! справ по чиновнику УМЄРОВУ? Не коня виявився корм від USAID- чи я щось не так інтерпритую?
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03.02.2025 20:54 Відповісти
Маск же агенство "вбив" - чим Рубіо буде керувати?!
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03.02.2025 20:49 Відповісти
Рубіо забрав це агентство в божевільного Маска і не дав вбити. Хоч один дорослий, в цій труппі малолітніх клоунів є
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03.02.2025 20:53 Відповісти
маск собі вже оХвіс відкривав в будинку трампа, та його послали на куй
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03.02.2025 20:55 Відповісти
МАСК вибив ОФІС зі 100 осіб , а ГРОШІ В БЮДЖЕТІ ВЖЕ ЗАКЛАДЕНІ по параграфах . тепер тільки робиться аудит - й транзакції за статтями закону про бюджет поки що не йдуть.
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03.02.2025 20:56 Відповісти
змінити-відмінити ці статті бюджету зможуть тільки голосуванням у Палаті
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03.02.2025 20:58 Відповісти
Ну, Маск еще покурит и не такое "убьет"
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03.02.2025 21:14 Відповісти
кубік-рубік - некрофіл?
мускус сказав же, що воно здохло і "не підлягає відновленню"
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03.02.2025 20:50 Відповісти
Гей-параду у Києві не буде, травесті-діва-монро сумує. А де воно, доречі?...
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03.02.2025 20:53 Відповісти
США лихоманить
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03.02.2025 20:55 Відповісти
Якась божевільня ..ліквідували, поховали і очолили .
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03.02.2025 21:06 Відповісти
Пройде аудит - якісь програми поновлять, якісь скасують, можливо реорганізують агенцію, поставлять притомніших людей, можливо - створять нову. Це ж їх гроші, і вони хочуть бути впевненими, в тому як вони використовуються та наскільки ефективно.
Тим більше, що попередня адміністрація створила достатньо багато проблем в економіці Штатів, котрі зараз мусять вирішувати республіканці. Там і бюджетний дефіцит, і інфляція. Особливо, коли демократи були посадили економіку країни на "карантин з локдауном", а "лікували" це потім друкарським верстатом.
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03.02.2025 21:18 Відповісти
Відтепер я Гай Юлій Цезар напевне хотів сказати.
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03.02.2025 21:11 Відповісти
Классические большевики - грабь награбленное...
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03.02.2025 21:29 Відповісти
 
 