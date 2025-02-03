Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов’язки керівника USAID

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це глава американської дипломатії заявив журналістам під час свого візиту до Ель-Сальвадору, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо розповів журналістам, що він виконує обов'язки керівника Агентства, але зазначив, що "делегував ці повноваження комусь іншому, з ким він залишається на зв’язку".

"Є речі, які ми робимо через USAID, які ми повинні продовжувати робити, і ми продовжуватимемо робити... Але все, що вони роблять, повинно узгоджуватися з національним інтересом і зовнішньою політикою Сполучених Штатів. Наша мета полягала в тому, щоб узгодити нашу зовнішню допомогу з національними інтересами. Але якщо ви відвідаєте місію за місією, посольство за посольством по всьому світу, то часто побачите, що в багатьох випадках USAID бере участь у програмах, які суперечать тому, що ми намагаємося зробити в рамках нашої національної стратегії з цією країною або з цим регіоном. Так не може тривати далі", - заявив Рубіо.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа може позбавити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) незалежності й передати його у підпорядкування Державного департаменту.

Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.

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