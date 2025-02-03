Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили, - CNN

3 лютого 2025 року У Вашингтоні закрили головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівникам надіслали відповідні листи на електронну пошту.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Так, працівники отримали листи з проханням не виходити на роботу. В Офісі зняли ілюстрації та вивіски USAID, а також забрали фото з проєктів Агентства.

Наразі не відомо, чи працюватиме офіс.

У вівторок, 4 лютого, працівники отримали розпорядження про віддалену роботу, пише CNN. Чи працюватиме офіс у понеділок — працівники достеменно не знають.

Дональд Трамп призупинив надання міжнародної гуманітарної допомоги на 90 днів для перевірок. 60 високопоставлених співробітників агентства відправили у відпустку. Та CNN, з посиланням на працівників USAID, повідомляє, що керівників агентства "звільнили".

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Що передувало?

Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

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