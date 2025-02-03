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Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили, - CNN

У Вашингтоні закрили головний офіс USAID

3 лютого 2025 року У Вашингтоні закрили головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівникам надіслали відповідні листи на електронну пошту.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Так, працівники отримали листи з проханням не виходити на роботу. В Офісі зняли ілюстрації та вивіски USAID, а також забрали фото з проєктів Агентства.

Наразі не відомо, чи працюватиме офіс.

У вівторок, 4 лютого, працівники отримали розпорядження про віддалену роботу, пише CNN. Чи працюватиме офіс у понеділок — працівники достеменно не знають.

Дональд Трамп призупинив надання міжнародної гуманітарної допомоги на 90 днів для перевірок. 60 високопоставлених співробітників агентства відправили у відпустку. Та CNN, з посиланням на працівників USAID, повідомляє, що керівників агентства "звільнили".

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Що передувало?

Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

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Автор: 

закриття (170) США (23410) Вашингтон (81) USAID (214)


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Топ коментарі
+10
Дебіл детектед.

Через чей фонд в Україну заходили газогенератори, наприклад.
Як залишишся знов без світла по 12 годин на день, згадай свій висер.
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03.02.2025 16:54 Відповісти
+8
Мудрий нарід так само радів 19-го року:
лозунг "Зробимо їх разом" давав йому відчуття, що от-от і настане ера справедливості у їх розумінні (море- морякам, землю-землякам), головне "правильно" відібрати, і "чесно" поділити...
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03.02.2025 17:12 Відповісти
+5
В омериці свій "серіал".
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03.02.2025 16:51 Відповісти
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Дебіл детектед.

Через чей фонд в Україну заходили газогенератори, наприклад.
Як залишишся знов без світла по 12 годин на день, згадай свій висер.
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03.02.2025 16:54 Відповісти
Просто может начнут задавать вопросы - отчего чиновники жируют, когда у людей ничего нет. А так хорошо устроились - бюджет уходит кучке воров, а срочные потребности покрывает США.
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03.02.2025 16:55 Відповісти
Україна нездатна купити такі генератори? Що? Ці грантоїди всі проти Порошенка були.Сиділи в дорогих офісах і тринькали гроші.
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03.02.2025 17:17 Відповісти
Вот именно. Если посчитать выделяемые суммы - там буквально копейки. Но Украина не может их выделить - лучше потратить их на какую-то чушь.
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03.02.2025 17:20 Відповісти
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03.02.2025 16:57 Відповісти
Це ж копійки,для такої країни.як Україна.Навіть під час війни.Тепер потрібно самим думати.
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03.02.2025 17:18 Відповісти
І багато самі надумали вже?
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03.02.2025 17:20 Відповісти
В мене все є.І світло практично не пропадало.В літку трішки.В 22 році ще було восени.Але так,щоб по цілими днями,то такого не було.
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03.02.2025 17:23 Відповісти
Мудрий нарід так само радів 19-го року:
лозунг "Зробимо їх разом" давав йому відчуття, що от-от і настане ера справедливості у їх розумінні (море- морякам, землю-землякам), головне "правильно" відібрати, і "чесно" поділити...
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03.02.2025 17:12 Відповісти
Ти теж, мабуть, думав, що ти прокинешся через тиждень у Монако з золотою кредитною карткою?
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03.02.2025 17:24 Відповісти
До цього мудрий наріт хотів, щоб його почули. І його почув колишній зек, так і казав па тєлєку "пачую каждава". Ну, якщо прям у корінь дивитися, мудрий наріт у 1654 році теж чомусь подумав, що він комусь потрібен і за нього хтось має впрягтись. В ітозі мордва добре так впрягла мудрий наріт.
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03.02.2025 17:29 Відповісти
Та зараз москальня відкриє фонди соотєчєствєніков (відкопають протухлого медведчука), та і Китай підкине гроші (та свою політику) як в Африці, Азії, Угорщині, Словаччині, Грузії...
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03.02.2025 17:13 Відповісти
Головне, щоб простому наріду дали по тисячі. А що буде далі це бидло не ковбасить.
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03.02.2025 17:15 Відповісти
За тисячі якраз кажуть,ті хто на грантах.Кажуть як добре,що є та тисяча.
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03.02.2025 17:19 Відповісти
І з якого гранту вже двічі висмикнув тисячу для халявщиків ЗЄ?
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03.02.2025 17:25 Відповісти
Я особисто не брав і родичів не брали.А вже більше 11 мільйонів зареєстровані на цю тисячу.
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03.02.2025 17:30 Відповісти
Ви не є суспільством. Бо не відчуваєте свого місця та значення у ньому. Ви охлос.
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03.02.2025 17:22 Відповісти
В омериці свій "серіал".
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03.02.2025 16:51 Відповісти
У Америки огромный госдолг. По хорошему у всей этой шайки Трампа правильные намерения - его сократить. Но поступают они немного неуклюже и создают себе врагов. Но это уже не наши проблемы.
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03.02.2025 16:53 Відповісти
Яким чинов сократіть? Коли вони самі собі винні. Одна рука печатає фантики, друга їх бере " в долг". Навіть обнагліли що вже не печатають а в віртуалі малюють скільки потрібно. Як читери в грі.
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03.02.2025 17:17 Відповісти
У них же есть там торговый баланс, расходы и прибыль и все такое. В теории все их налоги и сокращения должны помочь свести баланс. Но система США очень сложная и это выглядит как рубка топором.
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03.02.2025 17:19 Відповісти
Який торговий баланс? Госдолг 34 трильйони доларів. Де вони їх взяли в долг? У Федеральному Резервному Банку. А де цей банк взяв гроші. може щось продав якого товару на цю суму? Ні, він тупо напечатав. І весь світ працює за фантики США.
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03.02.2025 17:22 Відповісти
Я не верю в эту теорию. Мое мнение, долг США реальная проблема которая приведет к банкротству и это то чего многие не хотят. Вопрос в том помогут ли они или только навредят. Те же торговые войны Трампа хотя в теории должны наполнить бюджет, но нанесут огромный вред экономике США.
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03.02.2025 17:25 Відповісти
Ето не теорія. Поцікався і все зрозумієш. Ніколи в США не буде ніякого банкротства поки світовою валютою буде долар. Через що і погрози трампа іншим економікам, які використовують свою валюту.
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03.02.2025 17:30 Відповісти
Люди используют доллар потому что он надежен, а не потому что он доллар. Как только доллар перестанет быть платеспожобным, то от него откажутся.
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03.02.2025 17:31 Відповісти
Поцікався в якій країні є ще такий державний борг і при цьому люди там живуть краще всіх і в ** не дують.
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03.02.2025 17:32 Відповісти
Долг сам по себе не важен. Важно несколько факторов. Я сейчас всего не перечислю, но вот для примера - кому этот долг(долг США в основном внутренним гражданам), насколько процентов от ВВП этот долг, какой уровень текучки доходов и расходов на обслуживание долга. Если все эти факторы и там еще какие-то невелики, то долг может расти. Это то почему США может позволить себе такой долг, а не потому что они печатают деньги с воздуха - все страны в мире печатают деньги с воздуха.
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03.02.2025 17:38 Відповісти
Ну яким внутріннім гражданам? Ось наш Госбанк печатає гривню. Яким граданам він її должен?
Ти ніяк не зрозумієш. Ти сам в себе береш в долг гроші, які сам і малюєш. А ті фантики що ти намалював ти можеш обміняти у сусіда на хліб і мясо. А сусід вирощує худобу і сіє пшеницю.
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03.02.2025 17:54 Відповісти
А зачем соседу твои фантики?
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03.02.2025 17:56 Відповісти
Бо він за них обміняє у другого сусіда собі трактор.
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03.02.2025 17:58 Відповісти
А зачем другому соседу фантики?
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03.02.2025 17:59 Відповісти
Бо це міжсусідська обмінна одиниця.
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03.02.2025 18:00 Відповісти
Все равно у нас останется чел у которого будут фантики и ничего другого. Или же ему придется обратиться в США и купить что-то у них. Он может, например, поехать в США в отпуск или там купить долю американского предприятия или просто переехать в США.
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03.02.2025 18:03 Відповісти
В реальности прямо сейчас США имеет кучу корпораций, которые выкачивают деньги со всего мира за оказанные услуги. Они имеют продажу всяких минералов и производства всяких машин и прочей промышленности.

Американские артисты гастролируют по всему миру, американские инженеры участвуют в проектах по всему миру и прочее. Это все возвращает деньги в США. Итог - доллар как стабильная валюта.
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03.02.2025 18:10 Відповісти
Это я уже не говорю, что США до сих пор кормит кучу людей как раз своим сельским хозяйством. Мясо и зерно.
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03.02.2025 18:13 Відповісти
Поряд з ними без грошей залишились дійсно потрібні людям "грантожери"... Краще б провели справедливий аудит і залишили тільки ті програми, які дійсно несли благо.
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03.02.2025 16:55 Відповісти
Там скорее 2/3 расходов на воздух. Это известная проблема бюрократии. Приходит чел на какую-то тему он хочет что-то сделать хорошее, потом он уходит заниматься чем-то другим, тема остается, туда приходят люди которые просто видят что это денежная тема+они получают больший бюджет(за успехи первого чела). Если есть неудачи, то бюджет еще растет, так как был же успех.

Так получается неэффективная и неработающая бюрократия, заполненная всякими идиотами. Это не только фондов касается, но и в целом любых отраслей, где правят чиновники.
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03.02.2025 16:58 Відповісти
Трамп пішов найпростішим шляхом - всіх змести і закрити. А провести аудит і справді розібратись хто куди і на що тратив гроші не так то швидко і просто. Жаль, що в Америці нема такої третьої партії, яка могла б цим зайнятись. Деми витрачають на все, що завгодно, респи не витрачають на те, що справді треба було б. Що ці, що ті - кидаються в крайнощі.
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03.02.2025 17:02 Відповісти
Может это единственный способ бороться с такими вещами. Я вот уверен что прямо сейчас люди уже пишут проекты по созданию новых фондов и прочее. И это снова начнет расти.
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03.02.2025 17:05 Відповісти
Може й так. Таким способом дійсно розумні і потрібні "грантоєди" будуть вчитись заробляти самі, або якщо вони дуже потрібні державі - держава шукатиме засоби заробити грошей на їх утримання. Як там деякі вчать людей плавати - просто кидають у річку. Захоче жити - навчиться плавати, не захоче - потоне.
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03.02.2025 17:14 Відповісти
Это не значит что не надо выделять деньги на всякие хорошие вещи просто это известная проблема бюрократии, которая была описана уже в 50ых, а может еще раньше. Бюрократия множиться и теряет эффективность.

Оттого её нельзя оставлять без присмотра. Сейчас весь мир переходит от этапа все расширяющейся бюрократии в течении многих десятилетий до её сокращения, так как она сильно уж разрослась.
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03.02.2025 17:04 Відповісти
"Прісмотр" - теж бюрократія, котра буде розростатись. Он в нас скільки "антикорупціонерів" вже? НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ, ВАКС, ДБР і т.д. Точно так само гребуть гроші лопатами, а толку 0.
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03.02.2025 17:09 Відповісти
Да. Это тоже самое. Бюрократия только множиться, эффективность падает.
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03.02.2025 17:10 Відповісти
а може краще провести аудит витрат держбюджету чи взагалі перестати красти мільярдами??? тоді і американська допомога буде непотрібна
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03.02.2025 17:20 Відповісти
І це треба. Але його проводити мають точно не прикоритники. Так само, як і судити члена організованої злочинної групи точно мають не інші члени цієї ж групи.
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03.02.2025 17:30 Відповісти
А ти не плюй проти вітру і не сри на вентилятор.
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03.02.2025 17:03 Відповісти
слово грантожери вигадали кацапські підлабузники... вони не розуміли, як можна отримувати гроші за те, що ти робиш щось важливе для суспільства..., вони вміли тільки красти, брехати та жерти кістки після господарів...
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03.02.2025 17:04 Відповісти
100%
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03.02.2025 17:14 Відповісти
Прозорість кульгає. Наприклад на що можна витратити майже 3 мільярди доларів за рік в Палестині.
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03.02.2025 17:17 Відповісти
Як на мене, то протезування інвалідів війни з РФ за рахунок USAID приоритетніше.

Але, узкоязичних, як завжди, непокоять феміністки, геї та негри.
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03.02.2025 17:12 Відповісти
Я это писал не как пример чего-то неприличного, а как оторванность от украинских реалий и насколько это не актуально для украинцев.
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03.02.2025 17:14 Відповісти
Поки що дії Трампа нагадують старий анекдот про порутчика Ржевського - не можемо викупати коней у шампанському - то давайте хоч кота пивом обіллємо.
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03.02.2025 17:05 Відповісти
Ви подивіться,скільки йшло тих грошей,на усілякі дурниці.Грантів вже не буде.Найближчим часом,так точно.
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03.02.2025 17:21 Відповісти
наприклад? я бачу кожен день, як такі організації допомагають людям в прифронтових зонах. це ти називаєш дурницями?
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03.02.2025 17:49 Відповісти
Дурниці,це медійні проекти.А на допомогу йдуть копійки,в порівнянні з таких сум.В нас до сьогодні фінансується окуповані території.Куди гроші йдуть?
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03.02.2025 19:17 Відповісти
та звідки знаєш? тобі хтось доводить цифри??? звідки ви дебіли лізете?
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03.02.2025 19:20 Відповісти
Є ж відкриті джерела.Дебіли,це такі як ти.Які не можуть самі подумати головою.Думаєте сракою.І кажете.якві ми розумні.
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03.02.2025 19:26 Відповісти
наведи приклад тих джерел. я тобі говорю, що кожного дня бачу, як на ті кошти донорів допомагають вразливим категоріям населення в прифронтових зонах, а ти дебіл плетеш мені про якесь відео-ІПСО з тіктоку.
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03.02.2025 19:30 Відповісти
В гуглі вводь запити.Все є.Тік токи не дивлюся.А дебіл,якраз ти.
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03.02.2025 20:31 Відповісти
в ****** блд. сидиш ска десь в схроні на західній і пздиш. приїдь провідай прифронтові території - все взнаєш з життя, як воно є насправді.
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03.02.2025 20:37 Відповісти
Чого це я маю провідувати? Я до того піздеця не доводив.Жителі обирали кого у владу? Чого ті багатії не допомагають? Партія регіонів де гроші поділа? Там в основному її виборці були.

За життя,я знаю і без війни.До мене які взагалі претензії?
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03.02.2025 20:43 Відповісти
он воно шо. тоді засунь свій язик в сраку і не мели, чого не знаєш.
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03.02.2025 20:51 Відповісти
Саме так.І знаю я багато.А ти свій язик і з дуп не витягував.А я ніколи туди його не засовував і засовувати не збираюся.
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03.02.2025 22:22 Відповісти
"Dear US aid recipients, you can all now go help yourselves. Thank you."
When you stop spending money on something, you will have more money in your pocket, there's no ***** about that. If, however, someone else steps in to take your place and starts spending money on these same or similar things to increase their global footprint, will you be better off in the long run? That's the real question.
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03.02.2025 17:22 Відповісти
Шкода, що разом з грантожерами знищили і справжню допомогу - по лікуванню та енергетиці.
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03.02.2025 17:49 Відповісти
Риторично: скільки людей помре за 90 днів?
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03.02.2025 18:09 Відповісти
Отак і живуть - новий прєзік прийшов і все поскасовував і позачиняв. Ну і чим це відрізняється від одноосібного правління? Тупо все замикається на одній людині, яка сама вирішує, що далі відбуватиметься у країні. А стадо виборців навіть ніяк не може на це вплинути.
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03.02.2025 18:24 Відповісти
 
 