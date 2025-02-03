Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили, - CNN
3 лютого 2025 року У Вашингтоні закрили головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівникам надіслали відповідні листи на електронну пошту.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Так, працівники отримали листи з проханням не виходити на роботу. В Офісі зняли ілюстрації та вивіски USAID, а також забрали фото з проєктів Агентства.
Наразі не відомо, чи працюватиме офіс.
У вівторок, 4 лютого, працівники отримали розпорядження про віддалену роботу, пише CNN. Чи працюватиме офіс у понеділок — працівники достеменно не знають.
Дональд Трамп призупинив надання міжнародної гуманітарної допомоги на 90 днів для перевірок. 60 високопоставлених співробітників агентства відправили у відпустку. Та CNN, з посиланням на працівників USAID, повідомляє, що керівників агентства "звільнили".
Що передувало?
Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.
Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.
USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.
Будь ласка, зачекайте...
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Через чей фонд в Україну заходили газогенератори, наприклад.
Як залишишся знов без світла по 12 годин на день, згадай свій висер.
лозунг "Зробимо їх разом" давав йому відчуття, що от-от і настане ера справедливості у їх розумінні (море- морякам, землю-землякам), головне "правильно" відібрати, і "чесно" поділити...
Ти ніяк не зрозумієш. Ти сам в себе береш в долг гроші, які сам і малюєш. А ті фантики що ти намалював ти можеш обміняти у сусіда на хліб і мясо. А сусід вирощує худобу і сіє пшеницю.
Американские артисты гастролируют по всему миру, американские инженеры участвуют в проектах по всему миру и прочее. Это все возвращает деньги в США. Итог - доллар как стабильная валюта.
Так получается неэффективная и неработающая бюрократия, заполненная всякими идиотами. Это не только фондов касается, но и в целом любых отраслей, где правят чиновники.
Оттого её нельзя оставлять без присмотра. Сейчас весь мир переходит от этапа все расширяющейся бюрократии в течении многих десятилетий до её сокращения, так как она сильно уж разрослась.
Але, узкоязичних, як завжди, непокоять феміністки, геї та негри.
За життя,я знаю і без війни.До мене які взагалі претензії?
When you stop spending money on something, you will have more money in your pocket, there's no ***** about that. If, however, someone else steps in to take your place and starts spending money on these same or similar things to increase their global footprint, will you be better off in the long run? That's the real question.