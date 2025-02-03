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Данія готова дозволити США збільшити свою присутність у Гренландії, - Фредеріксен

Фредеріксен про присутність США в Гренландії

Данія готова дозволити Сполученим Штатам збільшити свою присутність у Гренландії.

Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, яку цитує агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Я повністю згодна з американцями, що крайня північ, арктичний регіон стає все більш важливим, коли ми говоримо про оборону, безпеку та стримування. І можна знайти спосіб забезпечити сильнішу присутність в Гренландії", - заявила глава уряду Данії.

Вона зазначила, що на цій території вже розташована американська військова база, яка стежить за космосом і виявляє ракетні загрози. Фредеріксен додала, що США "можуть мати більше можливостей" у Гренландії.

Водночас політикиня наголосила, що Гренландія є частиною Данії та "не продається".

Читайте також: Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, це в національних інтересах США, - Рубіо

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Читайте також: Глава МЗС Данії Расмуссен - Рубіо: Гренландія не продається

Автор: 

Гренландія (84) Данія (787) США (23410) Фредеріксен Метте (99)


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Топ коментарі
+9
Знайшли ключик, ядерна зброя називається. Тупо шантажуєш любу країну в котрої тої ЯЗ нема тай береш шо хочеш.
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03.02.2025 16:31 Відповісти
+8
Краще б Трамп так танком пер проти *****, ніж проти Гренладії.
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03.02.2025 16:31 Відповісти
+4
Трамп творить дічь, а потім з'ясовується, що дічь працює. А як так виходить?
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03.02.2025 16:29 Відповісти
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Пара-пара-пам ... фсьо !
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03.02.2025 16:23 Відповісти
Ясно. Здали тампону.
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03.02.2025 16:28 Відповісти
Трамп творить дічь, а потім з'ясовується, що дічь працює. А як так виходить?
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03.02.2025 16:29 Відповісти
Знайшли ключик, ядерна зброя називається. Тупо шантажуєш любу країну в котрої тої ЯЗ нема тай береш шо хочеш.
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03.02.2025 16:31 Відповісти
Можу тицнюти вам ЯОЙ погугліть що то, збагатитесь.
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03.02.2025 16:42 Відповісти
Все просто. І прем'єрка правильно все каже, і швидше за все, все вже було вирішено до того. Справи вирішуються в таємниці, і з взаємною вигодою.
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03.02.2025 16:54 Відповісти
Трамп чисто як і ***** несе дурню про безпеку лиш би США кордони розширити. Європейці ведуться що першому що в другому випадку.
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03.02.2025 16:30 Відповісти
Краще б Трамп так танком пер проти *****, ніж проти Гренладії.
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03.02.2025 16:31 Відповісти
Потом хрен їє виженеш. Трампу похрен на Китай. Трамп з Маском захоплюють ресурси
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03.02.2025 16:31 Відповісти
Зливають острів. Наступним буде Тайвань китайцям.
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03.02.2025 16:32 Відповісти
Не стоит слишком прогибаться. Такие как трамп этого не оценят.
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03.02.2025 16:47 Відповісти
взагалі-то штати мають на це право (на збальшення військової присутності) ще з часів другої світової війни. Данію можна навівіть не питати, а лише ставити до відома. цей договір діє десятки років. але трамп може презентувати як власну перемогу.
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03.02.2025 16:55 Відповісти
ЮРИДИЧНО нічого данія не прогнулася.
НА ЗАГАЛ виглядає як пропозиція стать на коліна та відсмоктать.
зазвичай наслідком такого буде втрата влади, виборець не оцінить таку дичину.
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03.02.2025 16:58 Відповісти
і дуже правильне рішення !!! давно пора !!!
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03.02.2025 18:32 Відповісти
В Гренландий Американские Военые Базы построенны и работают с 1946 года ,так что "новость про захват " журналисты умышленно раздувают.
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04.02.2025 00:05 Відповісти
 
 