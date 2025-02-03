Данія готова дозволити США збільшити свою присутність у Гренландії, - Фредеріксен

Данія готова дозволити Сполученим Штатам збільшити свою присутність у Гренландії.

Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, яку цитує агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Я повністю згодна з американцями, що крайня північ, арктичний регіон стає все більш важливим, коли ми говоримо про оборону, безпеку та стримування. І можна знайти спосіб забезпечити сильнішу присутність в Гренландії", - заявила глава уряду Данії.

Вона зазначила, що на цій території вже розташована американська військова база, яка стежить за космосом і виявляє ракетні загрози. Фредеріксен додала, що США "можуть мати більше можливостей" у Гренландії.

Водночас політикиня наголосила, що Гренландія є частиною Данії та "не продається".

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

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