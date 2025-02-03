УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10843 відвідувача онлайн
Новини
5 545 111

Агентство неможливо врятувати, - Маск заявив, що працює над закриттям USAID

Маск заявив, що працює над закриттям USAID

Мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду США, заявив про роботу над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це він сказав під час трансляції в соцмережі X, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Маск заявив, що агентство "не підлягає відновленню".

"Це агентство неможливо врятувати",- заявив мільярдер.

Він додав, що президент США Дональд Трамп погоджується із необхідністю ліквідації USAID. За його словами, це є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду США.

Нагадаємо, що напередодні мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень "біологічної зброї, зокрема COVID-19".

Читайте також: Маск заявив, що USAID могло фінансувати дослідження "біологічної зброї", зокрема COVID-19

Що передувало?

Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Читайте також: Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили, - CNN

Автор: 

США (23410) Маск Ілон (679) USAID (214)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
От часи настали, долю Світу та Людства виріщують визнані судом злочинці, банкрути, сини прибіральниц заводських сортирів від блювотини пролетаріату, блазні без освіти, відверті крадії, полудурки, наркомани, стендапери, тренірши з мінету тощо.
показати весь коментар
03.02.2025 19:47 Відповісти
+15
Чомусь ніде у світі сантехніка не поставлять на посаду хірурга. Хоча какая разніца, одін спєциаліст во внутрєнностях дома, а другой во внутрєнностях чєловєка. А ось наркомана з злочинцем, або клоуна коміка на посаду керівників держав поставити - це чомусь вважається в людей нормальним.
показати весь коментар
03.02.2025 19:37 Відповісти
+10
Нарік ломає систему! Бажаю американцям інфляції та хаосу. Вони на це заслуговують після такого їхнього вибору.
показати весь коментар
03.02.2025 20:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І де тепер нашим бігусноїдним грантожерам брати бабки на кокс та мет ?)
показати весь коментар
03.02.2025 20:06 Відповісти
А також вакцини для дітей, ліки для пенсіонерів, ремонти в лікарнях, школах та бібліотеках і багато чого іншого.
показати весь коментар
03.02.2025 20:53 Відповісти
Так,ще про вагітних забули )
показати весь коментар
03.02.2025 20:56 Відповісти
Зайди в примальню до будь-якого сільського фельдшера.
показати весь коментар
03.02.2025 21:14 Відповісти
А тимчасом в далекій Україні ридають гіркими слізьми прикормлені і вирощені ублюдком Соросом ґрантожери.
показати весь коментар
03.02.2025 20:23 Відповісти
Musk is saying that USAID is not an apple with a worm in it, but a ball of worms with no apple at all. Literally, he said it last night. It only took him a couple of days to uncover the pure evil that has been lurking under the guise of foreign aid all these years.
показати весь коментар
03.02.2025 20:29 Відповісти
Беда одна не приходит, гласит старая поговорка, пришёл Трамп и привёл с собой Маска, значит будет две беды.
показати весь коментар
03.02.2025 20:49 Відповісти
Ти диви, ілона маска виявляється ікспердиня по всіх питаннях.
показати весь коментар
03.02.2025 20:56 Відповісти
Одне запостило брехню, нічим не підтверджену у Х, другий - повірив і не перевірив, третій повірив другому, в результаті сотні мільйонів людей просто здохнуть без допомоги. Якщо це не пи...здець, то я не знаю, як він має виглядати, цей початок апокаліпсису/армагеддону...
показати весь коментар
04.02.2025 10:37 Відповісти
Не надо нам Ли Харви Освальда
Достаточно Трампа
Вот вы,наверное, как и я - пенсионер
Как и большинство в чате Цензора
Мы все живем на американские деньги
Пенсионерам и бюджетникам с начала большого вторжения
Помогает выживать Америка
И поэтому народ тихо сидит по домам
А когда Трамп покажет Зеленскому фигу
И не даст деньги хотя бы на месяц
Народ сразу зашевелится
Трамп экономически может придушить не только Мексику,а и нас
А вы думаете - почему перед ним так СТЕЛЕТСЯ наш вовочка
Вовочка от Америки денежки получает и народику раздает
Барина из себя изображает
А Трампа не нравится
Когда американские деньги раздают
И барина еще изображают
И он это исправит
И это правильно
Нефиг за чужой счет ЧЕРЧИЛЛЯ из изображать
А когда Трампу принесут финансовые отчеты
Как многие в Украине озолотились
Нам всем тут мало не покажется
Давно пора прийти полицейскому и навести порядок
В украинском борделе
показати весь коментар
04.02.2025 11:48 Відповісти
Еще раз - не сравнивай азовцев с рашистской гнидой илоном маском. Именно ты провёл параллели между ними. Дескать у них у всех общие "внешние признаки", а значит всё нормально с илоной. Будь хотя бы мужиком, признай это. То что ты рашист уже нет никаких сомнений.
показати весь коментар
04.02.2025 19:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 