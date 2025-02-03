Агентство неможливо врятувати, - Маск заявив, що працює над закриттям USAID

Мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду США, заявив про роботу над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це він сказав під час трансляції в соцмережі X, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Маск заявив, що агентство "не підлягає відновленню".

"Це агентство неможливо врятувати",- заявив мільярдер.

Він додав, що президент США Дональд Трамп погоджується із необхідністю ліквідації USAID. За його словами, це є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду США.

Нагадаємо, що напередодні мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень "біологічної зброї, зокрема COVID-19".

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Що передувало?

Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

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