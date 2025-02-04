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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 842 930 осіб (+1270 за добу), 9938 танків, 22 655 артсистем, 20 709 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 842 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 842930 (+1270) осіб,

танків ‒ 9938 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24) од,

артилерійських систем – 22655 (+66) од,

РСЗВ – 1269 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92),

крилаті ракети ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,

спеціальна техніка ‒ 3733 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український солдат в ближньому стрілецькому бою на Покровському напрямку ліквідував окупанта. ВIДЕО

Втрати росіян за добу 3 лютого

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) ліквідація (4081) знищення (7571)


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Топ коментарі
+20
Минув 4003 день москальсько-української війни.
234!!! одиниці знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта, ППО, танчики та логістика супер, ББМ теж непогано. Загальна кількість знищених БПЛА перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 842 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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04.02.2025 08:43 Відповісти
+13
Щось дивне відбувається, чумардоси пішли вниз (проте зима вже 100 тис), а техніка пішла вгору.
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04.02.2025 08:08 Відповісти
+12
знов залізяччя нафігачили гарно, а чумардосів як вчора. Тенденція якась.
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04.02.2025 08:11 Відповісти
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Щось дивне відбувається, чумардоси пішли вниз (проте зима вже 100 тис), а техніка пішла вгору.
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04.02.2025 08:08 Відповісти
Літом бігали на двох лапах в атаку, а зараз на кальосах...
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04.02.2025 09:03 Відповісти
частково через те, що недобираємо через відсутність корейців)
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04.02.2025 09:03 Відповісти
Треба заявити КНДР ноту протесту, що псують нам статистику...
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04.02.2025 09:13 Відповісти
навіть не уявляю як ту ноту передати. Хіба що передати її трампу, а він десь через півроку заїде до ына на чергові перемовини та і передасть її. Заодно і накладні витрати можно зекономити. Трамп бізнесмен, він зрозуміє.
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04.02.2025 09:24 Відповісти
знов залізяччя нафігачили гарно, а чумардосів як вчора. Тенденція якась.
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04.02.2025 08:11 Відповісти
як багато металолому. мабуть арсенал чи склад йокнули
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04.02.2025 08:19 Відповісти
Автоколони у прифронтовій території накривають...
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04.02.2025 09:11 Відповісти
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04.02.2025 08:21 Відповісти
Міняємо на території?
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04.02.2025 08:21 Відповісти
Минув 4003 день москальсько-української війни.
234!!! одиниці знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта, ППО, танчики та логістика супер, ББМ теж непогано. Загальна кількість знищених БПЛА перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 842 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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04.02.2025 08:43 Відповісти
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04.02.2025 08:45 Відповісти
Республіканці мордовії ховатися почали? Техніку щось перестали ховати...
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04.02.2025 16:40 Відповісти
 
 