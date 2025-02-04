Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 842 930 осіб (+1270 за добу), 9938 танків, 22 655 артсистем, 20 709 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 842 930 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.02.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 842930 (+1270) осіб,
танків ‒ 9938 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24) од,
артилерійських систем – 22655 (+66) од,
РСЗВ – 1269 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92),
крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,
спеціальна техніка ‒ 3733 (+2)
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234!!! одиниці знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта, ППО, танчики та логістика супер, ББМ теж непогано. Загальна кількість знищених БПЛА перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 842 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.