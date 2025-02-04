Минулої доби на фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень. Ворог атакував на 11 напрямках та у Курській області, - Генштаб. КАРТА

3 лютого на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Покровському напрямку - 38 штурмових та наступальних дій агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинув 139 КАБ, застосував 2241 дрон-камікадзе. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 138 - із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова, Бочкове, Піщане, Баранівка, Загризове, Кіндрашівка, Зелений Гай Харківської області; Сіверськ, Закітне, Торецьк, Клебан-Бик, Олександрівка, Сергіївка, Удачне, Одрадне, Багатир, Розлив, Новий Комар, Новопіль Донецької області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. В деяких випадках підтримував свої дії ударами авіації.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Дачне та Покровськ. Противник активно задіював на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Новоданилівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, вісім разів штурмували позиції наших підрозділів. На напрямку працювала авіація противника.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 60 авіаційних ударів, із застосуванням 91 керованої бомби, а також здійснив 441 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

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