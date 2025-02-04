Сили оборони змусили ворога залишити передові позиції біля одного з населених пунктів на Куп’янщині, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 3 лютого 2025 року, на Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції в районі Вовчанська: успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог також безуспішно проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Більше того, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними нашої розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції.

За даними ОСУВ "Хортиця", захисники України стримували атаки окупантів на Лиманському напрямку неподалік Тернів та Ямполівки. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

"На Сіверському напрямку для доставки особового складу з метою проведення штурмових дій в районі Верхньокам’янського противник застосував автомобільну техніку, яка завчасно була виявлена та знищена разом з десантом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до нього, - ОСУВ "Хортиця"

На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. Російські війська також намагалися прорвати нашу оборону поблизу Кримського. Погіршення тактичного положення не допущено.

"На Покровському напрямку тривали бої в Лисівці, Дачному та Янтарному. Також окупанти атакували позиції наших військ неподалік населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новоолександрівка. З метою розвитку успіху та доставки штурмових підрозділів у вихідні райони, неподалік Надіївки противник застосував мототехніку, а в районі Успенівки - автотехніку. Внаслідок вогневого ураження було знищено п’ять мотоциклів та чотири автомобілі. Триває виявлення та знищення залишків ворожих штурмових груп", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Часовому Яру та Торецьку міські бої, ворог на бронетехніці намагався розвинути наступ неподалік Великої Новосілки, - ОСУВ "Хортиця"

На Новопавлівському напрямку противник атакував в районі Костянтинополя: успіху не мав. Неподалік Великої Новосілки окупанти з метою прориву нашої оборони застосували бронетехніку. В результаті вогневого ураження було знищено два російських танки та дві ББМ. Противник від подальших наступальних дій відмовився.