Атака "Шахедів" на Київ: уламки впали на дах багатоповерхівки у Печерському районі, пошкоджено вікна в навчальних закладах та амбулаторії
Вночі 4 лютого 2025 року Київ атакували ворожі ударні дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
За оперативною інформацією станом на 08:30 зафіксовано падіння уламків на даху багатоповерхівки в Печерському районі.
Також пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах столиці, в амбулаторії, господарських будівлях.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
"На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "Шахеди" масовано атакували Черкащину: спалахнули пожежі на території трьох підприємств.
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