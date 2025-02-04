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Атака "Шахедів" на Київ: уламки впали на дах багатоповерхівки у Печерському районі, пошкоджено вікна в навчальних закладах та амбулаторії

шахед атакує Київ

Вночі 4 лютого 2025 року Київ атакували ворожі ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

За оперативною інформацією станом на 08:30 зафіксовано падіння уламків на даху багатоповерхівки в Печерському районі.

Також пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах столиці, в амбулаторії, господарських будівлях.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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"На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "Шахеди" масовано атакували Черкащину: спалахнули пожежі на території трьох підприємств.

Автор: 

Київ (19663) Шахед (1166) війна в Україні (4731)


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