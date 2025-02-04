У Покровську росіяни вбили чоловіка, пошкоджено майже 10 житлових будинків

Минулої доби російські загарбники атакували Покровськ з артилерії, РСЗВ та ФАБами. Є загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Внаслідок артобстрілу західної частини Покровська загинув чоловік 1963 року народження.

Зранку ворог здійснив авіаудар "ФАБ-250" по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватних домоволодіння та пошкоджено 3 приватних домоволодіння. Також пошкоджень зазнали 2 автомобілі.

Опівдні ворожі війська обстріляли північно-західну частину м.Родинське з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних домоволодінь.

Як зазначили у Покровській МВА, інформація щодо постраждалих не надходила.

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