У Покровську росіяни вбили чоловіка, пошкоджено майже 10 житлових будинків
Минулої доби російські загарбники атакували Покровськ з артилерії, РСЗВ та ФАБами. Є загиблий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.
Внаслідок артобстрілу західної частини Покровська загинув чоловік 1963 року народження.
Зранку ворог здійснив авіаудар "ФАБ-250" по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватних домоволодіння та пошкоджено 3 приватних домоволодіння. Також пошкоджень зазнали 2 автомобілі.
Опівдні ворожі війська обстріляли північно-західну частину м.Родинське з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних домоволодінь.
Як зазначили у Покровській МВА, інформація щодо постраждалих не надходила.
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показати весь коментар04.02.2025 09:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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