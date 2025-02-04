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У Покровську росіяни вбили чоловіка, пошкоджено майже 10 житлових будинків

Наслідки обстрілу центральної частини Покровська 20 січня

Минулої доби російські загарбники атакували Покровськ з артилерії, РСЗВ та ФАБами. Є загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Внаслідок артобстрілу західної частини Покровська загинув чоловік 1963 року народження.

Зранку ворог здійснив авіаудар "ФАБ-250" по центральній частині  міста. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватних домоволодіння та пошкоджено 3 приватних домоволодіння. Також пошкоджень зазнали 2 автомобілі.

Опівдні ворожі війська обстріляли північно-західну частину м.Родинське з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних домоволодінь. 

Як зазначили у Покровській МВА, інформація щодо постраждалих не надходила.

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Автор: 

обстріл (29195) Донецька область (8812) Покровськ (674) Покровський район (700)


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04.02.2025 09:39 Відповісти
 
 