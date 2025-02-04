Ворог пошкодив промислове підприємство на Нікопольщині

З вечора 4 лютого російські загарбники атакували Нікопольщину з артилерії. Також запустили дрон-камікадзе й обстріляли з "Граду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цілили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Через обстріли сталася пожежа, пошкоджене промислове підприємство.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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