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Новини Війна
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Доба на Донеччині: РФ 17 разів била по області, загинула людина, двоє поранених

Наслідки обстрілів Донеччини 3 лютого 2025 року

Російські війська протягом 3 лютого 2025 року 17 разів били по Донецькій області, внаслідок чого загинула людина в Покровську, дві особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Багатирі Великоновосілківської громади поранено людину.

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Покровський район

У Покровську 1 людина загинула, пошкоджено 5 будинків і 2 автівки; у Родинському пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район

У Лиманській громаді поранено людину і пошкоджено 10 одиниць сільгосптехніки у Рубцях, пошкоджено будинок у Яровій. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автівку; у Білокузьминівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Протягом 3 лютого російські війська 17 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 258 людей, зокрема 8 дітей.

3 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

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Автор: 

війна (1436) обстріл (29195) Донецька область (8812) Покровськ (674) Бахмутський район (490) Волноваський район (279) Краматорський район (369) Покровський район (700) Сіверськ (113) Багатир (26) Костянтинівка (334) Білокузьминівка (6) Ярова (3) Рубці (2) Родинське (33) війна в Україні (4731)


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