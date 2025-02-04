Доба на Донеччині: РФ 17 разів била по області, загинула людина, двоє поранених
Російські війська протягом 3 лютого 2025 року 17 разів били по Донецькій області, внаслідок чого загинула людина в Покровську, дві особи дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Багатирі Великоновосілківської громади поранено людину.
Покровський район
У Покровську 1 людина загинула, пошкоджено 5 будинків і 2 автівки; у Родинському пошкоджено 7 будинків.
Краматорський район
У Лиманській громаді поранено людину і пошкоджено 10 одиниць сільгосптехніки у Рубцях, пошкоджено будинок у Яровій. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автівку; у Білокузьминівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 10 будинків.
Протягом 3 лютого російські війська 17 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 258 людей, зокрема 8 дітей.
3 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.
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