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Новини Війна
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РФ випустила 65 БПЛА по Україні. ППО збила 37 цілей, 28 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 4 лютого 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 4 лютого 2025 року російські окупанти запустили по Україні 65 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина.

Читайте: РФ не змінює свого завдання знищити українську енергетику. Постачання ППО не має припинятися, - Зеленський

Атака шахедів 4 лютого 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

війна (1436) обстріл (29195) ППО (3277) Повітряні сили (2763) війна в Україні (4731)


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нарешті все зійшлось...
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04.02.2025 09:40 Відповісти
Все зійшлось на черкащині.
конашенкоа відпочиває
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04.02.2025 09:43 Відповісти
Три дні намагалися не брехати і знову за старе..
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04.02.2025 10:18 Відповісти
Я зелений сленг не зовсім розумію: що таке "локаційно втрачені"??
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04.02.2025 10:39 Відповісти
 
 