РФ випустила 65 БПЛА по Україні. ППО збила 37 цілей, 28 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 лютого 2025 року російські окупанти запустили по Україні 65 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.



28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина.

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