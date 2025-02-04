Вночі над Сумщиною ППО збила 14 російських безпілотників. Два ворожі БпЛА впали у Сумській та Буринській громадах. ФОТОрепортаж
Вночі 4 лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 14 ворожих БпЛА типу "Шахед".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Також зафіксовано падіння двох безпілотників. Один впав на території Буринської громади, другий - Сумської.
"У першому випадку, вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та понад 20 - у закладі освіти.
У другому випадку - зруйновано і пошкоджено дачні будинки. Всі необхідні служби працюють, наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Сумщини
Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Буринська громади:
- Юнаківська громада: здійснено пуски КАБ (9 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
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