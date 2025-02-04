Вночі над Сумщиною ППО збила 14 російських безпілотників. Два ворожі БпЛА впали у Сумській та Буринській громадах. ФОТОрепортаж

Вночі 4 лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 14 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Також зафіксовано падіння двох безпілотників. Один впав на території Буринської громади, другий - Сумської.

"У першому випадку, вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та понад 20 - у закладі освіти.

У другому випадку - зруйновано і пошкоджено дачні будинки. Всі необхідні служби працюють, наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.









Обстріли Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Буринська громади:

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБ (9 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

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