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Впродовж дня росіяни майже 100 разів обстріляли Сумщину, поранено людину, пошкоджено адмінприміщення та будинки

Ворожі обстріли Сумщини

Впродовж дня понеділка, 3 лютого, російські загарбники здійснили 99 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 162 вибухи на території 11 громад області. В одній із них поранено людину.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися:

  • Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV-дроном, мінометний обстріл, скидання вибухових пристроїв з БпЛА. Внаслідок обстрілу поранення дістала цивільна особа. Пошкоджено адміністративне приміщення та приватний житловий будинок;
  • Миропільська громада: завдано атаку КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки та нежитлове приміщення;
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА;
  • Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометний обстріл, артилерійський обстріл, удари FPV-дронами;
  • Білопільська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометні обстріли;
  • Новослобідська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з РСЗВ, здійснив пуск КАБ;
  • Есманьська: здійснено удар FPV-дрона, скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли;
  • Хотінська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА;
  • Зноб-Новгородська громада: ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА;
  • Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Читайте також: Війська РФ посилюють обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОТУ "Сіверськ"

Автор: 

обстріл (29195) Сумська область (3878) війна в Україні (4731)


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