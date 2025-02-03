Впродовж дня росіяни майже 100 разів обстріляли Сумщину, поранено людину, пошкоджено адмінприміщення та будинки
Впродовж дня понеділка, 3 лютого, російські загарбники здійснили 99 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 162 вибухи на території 11 громад області. В одній із них поранено людину.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV-дроном, мінометний обстріл, скидання вибухових пристроїв з БпЛА. Внаслідок обстрілу поранення дістала цивільна особа. Пошкоджено адміністративне приміщення та приватний житловий будинок;
- Миропільська громада: завдано атаку КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки та нежитлове приміщення;
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА;
- Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометний обстріл, артилерійський обстріл, удари FPV-дронами;
- Білопільська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометні обстріли;
- Новослобідська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: ворог вдарив з РСЗВ, здійснив пуск КАБ;
- Есманьська: здійснено удар FPV-дрона, скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли;
- Хотінська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА;
- Зноб-Новгородська громада: ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА;
- Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
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