УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10951 відвідувач онлайн
Новини
3 827 16

Генерал Шаповалов йде з посади командувача ОК "Південь": координуватиме поставку допомоги Україні

Геннадій Шаповалов йде з посади командувача ОК Південь

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади командувача ОК "Південь".

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування, передає Цензор.НЕТ.

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!

Вдячний кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави. Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої Перемоги!

Дякую за службу! Разом переможемо! Честь!", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Геннадій Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені.

Також читайте: Сили оборони півдня знищили російський комплекс "Бук-М3"

Геннадій Шаповалов йде з посади командувача ОК Південь

Автор: 

генерал (74) Сили оборони півдня (373)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
координуватиме поставку допомоги Україні

не зрозумів.
це як подяка за службу?
бойового генерала відправляють умерову в поміч, пилити недопиляне?
показати весь коментар
04.02.2025 11:11 Відповісти
+7
О, на прибуткові потоки переводять. Скоро багато почуємо на підтримку ''умерова і К°"
показати весь коментар
04.02.2025 11:17 Відповісти
+6
дуже ситна та затишна нова посада....
показати весь коментар
04.02.2025 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
координуватиме поставку допомоги Україні

не зрозумів.
це як подяка за службу?
бойового генерала відправляють умерову в поміч, пилити недопиляне?
показати весь коментар
04.02.2025 11:11 Відповісти
А може черговий цап-відбувайло, якого потім звинуватять в провалі поставок і в дерибані.
Умеров і ОП не при ділах.
показати весь коментар
04.02.2025 12:11 Відповісти
ну що ж, дослужитись до генерала, і бути таким лохом?
так тому і бути.
показати весь коментар
04.02.2025 12:14 Відповісти
Є ще версія: якщо почала рости популярність генерала, а може невдало щось ляпнув, забирають зі сцени, як Залужного.
показати весь коментар
04.02.2025 12:34 Відповісти
О, на прибуткові потоки переводять. Скоро багато почуємо на підтримку ''умерова і К°"
показати весь коментар
04.02.2025 11:17 Відповісти
дуже ситна та затишна нова посада....
показати весь коментар
04.02.2025 11:40 Відповісти
а роботи в армії наразі, для генерала, коли майже все хйово, немає? чи треба негайно допомогти красти чєбурєку? і шось забагато воно пздить про честь.
показати весь коментар
04.02.2025 11:40 Відповісти
так а що в нас на Півдні?? Все більш меньш затишно...ворог не просувается...Мабудь за це і знимають...незабаром буде теж саме що і на сході...
показати весь коментар
04.02.2025 11:42 Відповісти
до Херсона за 3 дні це не просунувся та ЗАЕС?
показати весь коментар
04.02.2025 11:44 Відповісти
у тому винен рядовий сапер, що не підірвав незамінований міст.
але ніяк не генерал. і тим більше не найверховнішийголовкомандир.
показати весь коментар
04.02.2025 11:56 Відповісти
там никак не может быть как на бамбасе,днепр около 1 км в ширину,там аля содоль,смертнички смертные)
показати весь коментар
04.02.2025 12:10 Відповісти
подалі від фронту - це очевидне підвищення за "ефективність". Поближче до фронту з генералів ніхто не збирається, не для того вони військовій справі вчилися все життя і жили за рахунок платників податків,щоб під час війни бути на лінії вогню
показати весь коментар
04.02.2025 12:02 Відповісти
Мента з Луганщини, друзяку Януковоча готують на голову Сумської ОВА- готуються до капітуляції?
показати весь коментар
04.02.2025 12:21 Відповісти
Країна у якій під час війни народ пиячить у клубах та кабаках - приречена...
показати весь коментар
04.02.2025 13:46 Відповісти
Військове поповнення зЕрмака до наступних виборів?
показати весь коментар
04.02.2025 14:14 Відповісти
все-таки, генерал - це не звання, а щастя!
показати весь коментар
04.02.2025 15:53 Відповісти
 
 