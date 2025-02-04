Генерал Шаповалов йде з посади командувача ОК "Південь": координуватиме поставку допомоги Україні
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади командувача ОК "Південь".
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування, передає Цензор.НЕТ.
"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!
Вдячний кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави. Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої Перемоги!
Дякую за службу! Разом переможемо! Честь!", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Геннадій Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені.
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не зрозумів.
це як подяка за службу?
бойового генерала відправляють умерову в поміч, пилити недопиляне?
Умеров і ОП не при ділах.
так тому і бути.
але ніяк не генерал. і тим більше не найверховнішийголовкомандир.