Генерал Шаповалов йде з посади командувача ОК "Південь": координуватиме поставку допомоги Україні

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади командувача ОК "Південь".

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування, передає Цензор.НЕТ.

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!

Вдячний кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави. Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої Перемоги!

Дякую за службу! Разом переможемо! Честь!", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Геннадій Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені.

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