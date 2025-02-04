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Новини
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НАЗК виявило незаконне збагачення депутатки "Батьківщини" Орлової на понад 10 млн грн

Незаконне збагачення депутатки Анастасії Орлової

НАЗК завершило перевірку декларації про доходи за 2023 рік депутатки Обухівської райради від "Батьківщини" Анастасії Орлової. Було встановлено ознаки незаконного збагачення.

Про це пише видання "Моя Київщина", передає Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що Орлова надала недостовірні відомості про місце своєї роботи, не вказавши, що є депутаткою.

Також вона приховала наявність у свого сина закордонного паспорта для виїзду за кордон, який ймовірно є особою призовного віку, або ж скоро досягне відповідного віку.

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У декларації депутатки НАЗК виявило квартиру, вартістю, нібито, 15 млн грн. Проте у договорі купівлі-продажу вказана квартира коштувала 1,48 млн. 

Орлова також приписала собі у власність земельну ділянку, загальною площею 40 м. кв., однак, як виявилося, Коропською селищною радою (Чернігівська область) рішення про передачу депутатці цієї землі не приймалося, пише видання.

У НАЗК звернули увагу на задекларовану Орловою каблучку відомого ювелірного дому "Картьє", вартістю нібито 1 300 000 грн, зазначивши, що ці відомості неправдиві, адже депутатка так і не змогла їх підтвердити. Аналогічний висновок НАЗК зробило і щодо золотого годинника з діамантами бренду "Ролекс" (вартістю, нібито, 560 тис. грн).

НАЗК також встановило порушення Орловою при декларуванні статків сина, які "не відповідають дійсності".

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"Зокрема, були приховані дані про те, що син отримував він компанії матері ТОВ "Софія Оіл" заробітну плату, а також про те, що він отримав дохід від продажу автомобіля "Лексус" у сумі 500 тис. грн. Ці факти Орлова у своїй декларації приховала. У той час, як приписала сину дохід у сумі всього 10 тис. грн. від продажу авто "Рено", ринкова вартість якого насправді є значно вищою. На банківських рахунках, за даними НАЗК, Орлова приховала понад 400 000 грн.

А щодо готівкових коштів, то загальна сума активів, легальність походження яких депутатка не змогла довести, складає понад 2,5 млн. грн. У цілому, "Суб'єкт декларування зазначила відомості (про грошові активи), які не відповідають дійсності на суму у майже 8 967 560 грн", йдеться у висновку НАЗК. Серед іншого, НАЗК виявило в Орлової автомобіль "Мерседес" s560, вартістю майже 90 тис. дол., який остання задекларувала всього за 4 тис. дол. Відповідно, зафіксоване порушення недостовірного декларування рухомого майна депутатки", - йдеться в матеріалі.

Незаконне збагачення депутатки Анастасії Орлової

Загалом, Орлова, згідно з висновком НАЗК, не змогла обґрунтувати отримання активів на загальну суму у понад 4,4 млн грн. А недостовірних відомостей в її декларації виявлено на понад 6 млн грн.

Незаконне збагачення депутатки Анастасії Орлової

Раніше повідомлялось, що депутатка Обухівської райради від партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" Анастасія Орлова у центрі Києва майже опівночі керувала своїм авто Мерседес перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Також читайте: Приховала майно від декларування на кілька мільйонів: судитимуть експосадовицю податкової Прикарпаття, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Батьківщина (586) НАЗК (1695) незаконне збагачення (196)


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Топ коментарі
+13
О! жЮлькина учениця
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04.02.2025 11:31 Відповісти
+11
Орлова, бєзрукова, умєров, арахманія, смєтанін, Федоров ну і т.д. ... Одні " українці".
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04.02.2025 11:33 Відповісти
+9
Как нєожиданно...
Депутати всі так збагатилися, просто ця спалилася!
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04.02.2025 11:46 Відповісти
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О! жЮлькина учениця
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04.02.2025 11:31 Відповісти
Це політичне переслідування, вона боролася з аптечною мафією. Пенсіонери гуртуйтесь, не допускайте свавілля.
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04.02.2025 12:38 Відповісти
А ще як руку положе на серце та скажу "лЮбі мОї, кругом зубожіння" то вААЩе...
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04.02.2025 15:17 Відповісти
Орлова, бєзрукова, умєров, арахманія, смєтанін, Федоров ну і т.д. ... Одні " українці".
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04.02.2025 11:33 Відповісти
Резніков, Єрмак, і поїхало…
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04.02.2025 11:45 Відповісти
Ну, це вже точно підготовка до виборів - косатій шалаві прилетіла "чорна мітка" з натяком: "треба бути до нас ближче, старуха".
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04.02.2025 11:34 Відповісти
отак і життя минає.
уявляєте якою вона була?
молоденька комсомолка, гарнюня, маленька, жопаста. завжди поруч з заможними чоловіками.
а, що тепер? старуха.....
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04.02.2025 11:40 Відповісти
Та то ФОП "Смоктунець", на єдиному податку
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04.02.2025 11:35 Відповісти
скоро вибори
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04.02.2025 11:36 Відповісти
а шо такоє ,на спині заробила
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04.02.2025 11:38 Відповісти
"Тєбя пасодют, а ти не збагачуйся!"
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04.02.2025 11:38 Відповісти
ще одна сосна
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04.02.2025 11:40 Відповісти
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04.02.2025 11:40 Відповісти
в штрафбат, там сосни потрібні.
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04.02.2025 11:42 Відповісти
Ну то й що? Скільки вже в ВР назбиралося таких "запідозрених"? І продовжують "працювати", мерзотники.
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04.02.2025 11:42 Відповісти
Ніхто не йде в депутати щось робити для людей, в депутати йдуть найбільш брехливі шахраї для свого збагачення!
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04.02.2025 11:43 Відповісти
Как нєожиданно...
Депутати всі так збагатилися, просто ця спалилася!
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04.02.2025 11:46 Відповісти
Вана працьуйе!
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04.02.2025 11:50 Відповісти
Статки депутатів - це хренове життя українців, неприйняті потрібні закони, лобіювання інтересів на користь олігархів, не вирішені проблеми народу
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04.02.2025 11:50 Відповісти
НАПК завершило проверку декларации о доходах за 2023 год Источник: https://censor.net/ru/n3533887

Медленно работает НАПК , за 2023 год
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04.02.2025 12:05 Відповісти
так хто в тій партії головчиня? головна жулька України ще з 90 років., так що це спадкоємці тімошенко жульки.
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04.02.2025 12:27 Відповісти
Матьківщина є матьківщина. До Батьківшини їй діла нема.
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04.02.2025 12:36 Відповісти
Ну от скажіть, що вона не дурепа. Має бізнес, слід розуміти з торгівлі паливом. Нахрєн ти перлась у ту райраду депутатить, ну от нахрєн? Не була б депутаткою, нічого не треба декларувати. А так, на рівному місці гембель знайшла...
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04.02.2025 13:53 Відповісти
Як вам не соромно, дівчина днем працювала у ВРУ, а по ночам, в мороз на окружний.
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04.02.2025 14:43 Відповісти
Виявили... Далі що?
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04.02.2025 14:49 Відповісти
Депутити від "батьківщини","довіри","за майбах", "слуги"вже не кажу про травлю депутатів ЄС окремих від "голосу".І жодного з кацапських опзж та "за життя та мир"-руський мир.Вам нічього не муляє.
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04.02.2025 16:56 Відповісти
 
 