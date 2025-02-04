НАЗК виявило незаконне збагачення депутатки "Батьківщини" Орлової на понад 10 млн грн

НАЗК завершило перевірку декларації про доходи за 2023 рік депутатки Обухівської райради від "Батьківщини" Анастасії Орлової. Було встановлено ознаки незаконного збагачення.

Про це пише видання "Моя Київщина", передає Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що Орлова надала недостовірні відомості про місце своєї роботи, не вказавши, що є депутаткою.

Також вона приховала наявність у свого сина закордонного паспорта для виїзду за кордон, який ймовірно є особою призовного віку, або ж скоро досягне відповідного віку.

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У декларації депутатки НАЗК виявило квартиру, вартістю, нібито, 15 млн грн. Проте у договорі купівлі-продажу вказана квартира коштувала 1,48 млн.

Орлова також приписала собі у власність земельну ділянку, загальною площею 40 м. кв., однак, як виявилося, Коропською селищною радою (Чернігівська область) рішення про передачу депутатці цієї землі не приймалося, пише видання.

У НАЗК звернули увагу на задекларовану Орловою каблучку відомого ювелірного дому "Картьє", вартістю нібито 1 300 000 грн, зазначивши, що ці відомості неправдиві, адже депутатка так і не змогла їх підтвердити. Аналогічний висновок НАЗК зробило і щодо золотого годинника з діамантами бренду "Ролекс" (вартістю, нібито, 560 тис. грн).

НАЗК також встановило порушення Орловою при декларуванні статків сина, які "не відповідають дійсності".

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"Зокрема, були приховані дані про те, що син отримував він компанії матері ТОВ "Софія Оіл" заробітну плату, а також про те, що він отримав дохід від продажу автомобіля "Лексус" у сумі 500 тис. грн. Ці факти Орлова у своїй декларації приховала. У той час, як приписала сину дохід у сумі всього 10 тис. грн. від продажу авто "Рено", ринкова вартість якого насправді є значно вищою. На банківських рахунках, за даними НАЗК, Орлова приховала понад 400 000 грн.

А щодо готівкових коштів, то загальна сума активів, легальність походження яких депутатка не змогла довести, складає понад 2,5 млн. грн. У цілому, "Суб'єкт декларування зазначила відомості (про грошові активи), які не відповідають дійсності на суму у майже 8 967 560 грн", йдеться у висновку НАЗК. Серед іншого, НАЗК виявило в Орлової автомобіль "Мерседес" s560, вартістю майже 90 тис. дол., який остання задекларувала всього за 4 тис. дол. Відповідно, зафіксоване порушення недостовірного декларування рухомого майна депутатки", - йдеться в матеріалі.

Загалом, Орлова, згідно з висновком НАЗК, не змогла обґрунтувати отримання активів на загальну суму у понад 4,4 млн грн. А недостовірних відомостей в її декларації виявлено на понад 6 млн грн.

Раніше повідомлялось, що депутатка Обухівської райради від партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" Анастасія Орлова у центрі Києва майже опівночі керувала своїм авто Мерседес перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

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