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Депутатку від БЮТ Орлову зловили на п’яному водінні авто у Києві

Депутатка Обухівської райради від партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" Анастасія Орлова у центрі Києва майже опівночі керувала своїм авто Мерседес перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Про це свідчить Ухвала Шевченківського райсуду виід 8 липня поточного року, що доступна в Реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Депутатка від БЮТ Орлова викрита на п’яному водінні авто у Києві

"04 червня 2024 року о 23 годині 15 хвилин у місті Києві по вулиці Володимирській, водій ОСОБА_1 (Анастастія Юріївна Орлова, - ред.) керувала транспортним засобом марки "Mercedes" державний номерний знак НОМЕР_1 (КА7500КА, - ред.) з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю з порожнини рота, зіниці очей, що не реагують на світло, поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку відмовилася, чим порушила вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП", - йдеться в ухвалі суду.

Про те, що мова саме про депутатку від БЮТ Анастасію Орлову вказують відомості "Судової влади", де вказано, власне, прізвище порушниці та номер справи (761/22571/24), який співпадає з даними ухвали.

орлова

Під час Судового засідання Орлова відмовлялася визнавати свою вину, а тому судді були вимушені ознайомитися з відео із нагрудних камер спостереження патрульних. У підсумку суд встановив, що Орлова таки порушила вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху, що передбачає адміністративну відповідальність, передбачену ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння).

Крім того, Орлова ввела в оману суд, вказавши, що вона нібито є безробітною. Ймовірно це було зроблено як раз через її активну політичну діяльність та бажання приховати факт п'яного керування авто від широкої громадськості.

Суд визнав Орлову винною й постановив рішення про стягнення з неї "штрафу на користь держави в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день розгляду справи становить 17 000 (сімнадцять тисяч) грн з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 (один) рік".

В партії "Батьківщина" на поведінку та кермування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння наразі поки що ніяк не відреагували.

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Автор: 

БЮТ (114) депутат (1775) Батьківщина (586)


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Топ коментарі
+16
Пошкодувала, що не перевзулась у партію "СН".
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23.07.2024 21:35
+13
Кацапка. П'яниця. Це у них у генах.
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23.07.2024 21:45
+9
Скрізь прив'язка до партій. То вже напечатайте нарешті перелік партій, членам яких можна керувати авто п'яними. )
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23.07.2024 21:40
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Пошкодувала, що не перевзулась у партію "СН".
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23.07.2024 21:35 Відповісти
Та і ЄС булоб комфортніше.
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23.07.2024 22:02 Відповісти
У Бахіні накрадено скіки, що всю фракцію Любителів широкого тухіса Бахіні, може хоч щодня від судів відмазувати
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23.07.2024 22:49 Відповісти
І не мрій! ВАНА "За копійку в церкві пердне а за рубля - висереться!" Скільки було випадків - коли ВАНА своїх же прибічників "на гроші "кидала"?
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24.07.2024 00:26 Відповісти
Зелене болото зелене, ой болото зелене...Гарна пісня , починай знову. Нічого не міняєтся у кращий бік.
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23.07.2024 21:36 Відповісти
Наші друзі зі стран балтії вилучають авто у п'яних за кермом, та переправляють в ВСУ, а в Україні за таке , трохи розголос, а потім тиша, пробачення, застави іт.д
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23.07.2024 21:58 Відповісти
Рішила проіхатись на всі гроші?
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23.07.2024 21:36 Відповісти
Далеко не на всі...
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23.07.2024 22:29 Відповісти
Скрізь прив'язка до партій. То вже напечатайте нарешті перелік партій, членам яких можна керувати авто п'яними. )
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23.07.2024 21:40 Відповісти
а саме запах алкоголю з порожнини рота, зіниці очей, що не реагують на світло, поведінка, що не відповідає обстановці
=================
це протокол чи опис депутатської діяльності?
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23.07.2024 21:42 Відповісти
Это описание нормального состояния теперешних депутатов ВР, всех.
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23.07.2024 21:45 Відповісти
Не бреши про "всех", каzапа.
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23.07.2024 22:27 Відповісти
Ты откуда всплыло, гимно, тебя еще не ипали?
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23.07.2024 23:31 Відповісти
А тебе з усіх боків, в будь-якій кількості?
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24.07.2024 08:46 Відповісти
Кацапка. П'яниця. Це у них у генах.
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23.07.2024 21:45 Відповісти
Впродовж дня 3 по 150, а ввечері: "тєперь можна і випіть"
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23.07.2024 22:48 Відповісти
так собі новина-- якби вона п"яна та ще комусь за кермом робила минет ...то так .. а це шо впіймали на хабарі чергового корупціонера
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23.07.2024 21:48 Відповісти
Не верю
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23.07.2024 21:56 Відповісти
Спіймали орлову, то нехай орел і розбирається!
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23.07.2024 21:59 Відповісти
Суворо покарати
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23.07.2024 22:03 Відповісти
Вона адвоката винайме)
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24.07.2024 00:19 Відповісти
Грандіозна сенсація!
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23.07.2024 22:03 Відповісти
юлінидєті...
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23.07.2024 22:06 Відповісти
Пьяные депутатки-шлюхи разъежающие по ночам. Швондер от стыда съел фуражку.
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23.07.2024 22:08 Відповісти

Монета 1731 г. має назву "пьяный орёл"



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23.07.2024 22:09 Відповісти
А коли складають протокол на проститутку, то запах сперми з порожнини роту являється доказом протиправної діяльності? )
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23.07.2024 22:14 Відповісти
Сдача 100% тому і прийняли зупигить мерс який знають всі то маячня десь комусь перейшла дорогу
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23.07.2024 22:15 Відповісти
Я вам не скажу про всю Одессу Киев, вся Одесса очень велика. Но и на Печерских липка и Соломенке, на Шулявке, на блатной, на Подоле знают номер мерса Депутат Обуховского райсовета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Анастасия Орлова Источник: то в Обухове она фигура, а в Киеве гумно.
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24.07.2024 00:48 Відповісти
"Не може сплатити штраф хай продаст собаку" - депутат СН Брагар
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23.07.2024 22:22 Відповісти
Нехай її судить суддя Тандир, він всіх алкашів за кермом відмазує.
Упс... Згадав... Він же й сам алкаш-вбивця, досі непокараний
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24.07.2024 08:45 Відповісти
Патрульних здивувало: Хто же такий, що номер КАКА собі вибрав...
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23.07.2024 22:26 Відповісти
Новий девіз БЮТ: «Вона бухає.»
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23.07.2024 22:30 Відповісти
Знов ж таки, кому це зараз цікаво? От якби родичка однопартійця Порошенка.... Тиждень би не стримували себе....
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23.07.2024 22:31 Відповісти
Какая Юлька, такие и подопечные. Умно поступили те , кто вовремя переобулся в прыжке, хоть стыдно не будет за Юлькины пранцi.
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23.07.2024 22:33 Відповісти
Активна політична діяльність?? Хто це??

Добре, нікого не вбила, не скалічила.
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23.07.2024 22:34 Відповісти
Жодного зі "слуг народу" гнловили після відставки Авакова, доречі де ций муж?
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23.07.2024 22:45 Відповісти
В себе дома, в Італії.
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23.07.2024 23:04 Відповісти
О соромище! Мало того що п'є, так ще і на таксі гроші шкода!!
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23.07.2024 22:49 Відповісти
А їй що-вона же недоторкована. Забагато в них привілеїв, і дуже мало відповідальності. Ось вони і живуть в своє задоволення.
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23.07.2024 22:49 Відповісти
Партія "П'яна Батьківщина".
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23.07.2024 22:52 Відповісти
- Я не п'яна, я рум'яна )))
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23.07.2024 23:22 Відповісти
Ну, депутати тоже люди, всі мають право на помилку, тому було б правильно : 17000 штраф, машину на армію, а їй повістку, на медслужбу, а що бінти, утки, аналізи, перев'язки, була б якасть користь з блонди.
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23.07.2024 23:26 Відповісти
Красівая
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24.07.2024 00:03 Відповісти
Ще нормальна сосна... Там їздити, серед "тачьок" страшно... Вдень так собі , а от на вечір...
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24.07.2024 00:23 Відповісти
У тих місцях, де дєпутати пошируються, не можна на ДПС наїхати!!! І запросто Мєрси у Києві не зупиняють. Ягуари, бентлі, бьюїки, купу мустангів, і інший непотріб теж...
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24.07.2024 00:39 Відповісти
Кількість дебільних номерів зашкалює!
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24.07.2024 00:40 Відповісти
Та у жульки все такие, как и она. Вопрос к украинцам, нафиг выбираете таких, как жулька, зебилы и прочие рыгоаналы, если есть те, кто ВСЕГДА! боролся за Украину под лозунгом *СЛАВА УКРАИНЕ*?
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24.07.2024 03:35 Відповісти
кажете державний номер КА7500КА.
КАКА, вона і в БЮТі кака.
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24.07.2024 06:59 Відповісти
Зато жульку ніхто не зупинить під коксом.
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24.07.2024 07:48 Відповісти
Не на часі.....
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24.07.2024 10:15 Відповісти
 
 