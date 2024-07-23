Депутатку від БЮТ Орлову зловили на п’яному водінні авто у Києві

Депутатка Обухівської райради від партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" Анастасія Орлова у центрі Києва майже опівночі керувала своїм авто Мерседес перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Про це свідчить Ухвала Шевченківського райсуду виід 8 липня поточного року, що доступна в Реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

"04 червня 2024 року о 23 годині 15 хвилин у місті Києві по вулиці Володимирській, водій ОСОБА_1 (Анастастія Юріївна Орлова, - ред.) керувала транспортним засобом марки "Mercedes" державний номерний знак НОМЕР_1 (КА7500КА, - ред.) з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю з порожнини рота, зіниці очей, що не реагують на світло, поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку відмовилася, чим порушила вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП", - йдеться в ухвалі суду.

Про те, що мова саме про депутатку від БЮТ Анастасію Орлову вказують відомості "Судової влади", де вказано, власне, прізвище порушниці та номер справи (761/22571/24), який співпадає з даними ухвали.

Під час Судового засідання Орлова відмовлялася визнавати свою вину, а тому судді були вимушені ознайомитися з відео із нагрудних камер спостереження патрульних. У підсумку суд встановив, що Орлова таки порушила вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху, що передбачає адміністративну відповідальність, передбачену ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння).



Крім того, Орлова ввела в оману суд, вказавши, що вона нібито є безробітною. Ймовірно це було зроблено як раз через її активну політичну діяльність та бажання приховати факт п'яного керування авто від широкої громадськості.

Суд визнав Орлову винною й постановив рішення про стягнення з неї "штрафу на користь держави в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день розгляду справи становить 17 000 (сімнадцять тисяч) грн з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 (один) рік".

В партії "Батьківщина" на поведінку та кермування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння наразі поки що ніяк не відреагували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родина нардепа "Батьківщини" Крулька за час його депутатства розбудувала готельний бізнес на Закарпатті, - ЗМІ. ВIДЕО