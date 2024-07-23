Депутата от БЮТ Орлову поймали на вождении автомобиля в нетрезвом виде в Киеве
Депутат Обуховского райсовета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Анастасия Орлова в центре Киева почти в полночь управляла своим автомобилем "Мерседес" находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом свидетельствует Постановление Шевченковского райсуда от 8 июля текущего года, доступное в Реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.
"04 июня 2024 года в 23:15 в городе Киеве по улице Владимирской водитель ЛИЦО_1 (Анастастия Юрьевна Орлова. - Ред.) управляла транспортным средством марки "Mercedes", государственный номерной знак НОМЕР_1 (КА7500КА. - Ред.), с признаками алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта, зрачки глаз, не реагирующие на свет, поведение, не соответствующее обстановке. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке отказалась, чем нарушила требования п. 2.5 Правил дорожного движения, за что предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 130 КУоАП", - говорится в постановлении суда.
О том, что речь именно о депутате от БЮТ Анастасии Орловой указывают сведения "Судебной власти", где указана, собственно, фамилия нарушительницы и номер дела (761/22571/24), который совпадает с данными постановления.
Во время судебного заседания Орлова отказывалась признавать свою вину, а потому судьи были вынуждены ознакомиться с видео с нагрудных камер наблюдения патрульных. В итоге суд установил, что Орлова таки нарушила требования п. 2.5 Правил дорожного движения, что предусматривает административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).
Кроме того, Орлова ввела в заблуждение суд, указав, что она якобы является безработной. Вероятно это было сделано как раз из-за ее активной политической деятельности и желания скрыть факт пьяного управления автомобилем от широкой общественности.
Суд признал Орлову виновной и постановил решение о взыскании с нее "штрафа в пользу государства в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что на день рассмотрения дела составляет 17 000 (семнадцать тысяч) грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 (один) год".
В партии "Батькивщина" на поведение и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения пока что никак не отреагировали.
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це протокол чи опис депутатської діяльності?
Монета 1731 г. має назву "пьяный орёл"
ОдессуКиев, вся Одессаочень велика. Но и на Печерских липка и Соломенке, на Шулявке, на блатной, на Подоле знают номер мерса Депутат Обуховского райсовета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Анастасия Орлова Источник: то в Обухове она фигура, а в Киеве гумно.
Упс... Згадав... Він же й сам алкаш-вбивця, досі непокараний
Добре, нікого не вбила, не скалічила.
КАКА, вона і в БЮТі кака.