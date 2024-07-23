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Депутата от БЮТ Орлову поймали на вождении автомобиля в нетрезвом виде в Киеве

Депутат Обуховского райсовета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Анастасия Орлова в центре Киева почти в полночь управляла своим автомобилем "Мерседес" находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом свидетельствует Постановление Шевченковского райсуда от 8 июля текущего года, доступное в Реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Депутатка від БЮТ Орлова викрита на п’яному водінні авто у Києві

"04 июня 2024 года в 23:15 в городе Киеве по улице Владимирской водитель ЛИЦО_1 (Анастастия Юрьевна Орлова. - Ред.) управляла транспортным средством марки "Mercedes", государственный номерной знак НОМЕР_1 (КА7500КА. - Ред.), с признаками алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта, зрачки глаз, не реагирующие на свет, поведение, не соответствующее обстановке. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке отказалась, чем нарушила требования п. 2.5 Правил дорожного движения, за что предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 130 КУоАП", - говорится в постановлении суда.

О том, что речь именно о депутате от БЮТ Анастасии Орловой указывают сведения "Судебной власти", где указана, собственно, фамилия нарушительницы и номер дела (761/22571/24), который совпадает с данными постановления.

орлова

Во время судебного заседания Орлова отказывалась признавать свою вину, а потому судьи были вынуждены ознакомиться с видео с нагрудных камер наблюдения патрульных. В итоге суд установил, что Орлова таки нарушила требования п. 2.5 Правил дорожного движения, что предусматривает административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).

Кроме того, Орлова ввела в заблуждение суд, указав, что она якобы является безработной. Вероятно это было сделано как раз из-за ее активной политической деятельности и желания скрыть факт пьяного управления автомобилем от широкой общественности.

Суд признал Орлову виновной и постановил решение о взыскании с нее "штрафа в пользу государства в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что на день рассмотрения дела составляет 17 000 (семнадцать тысяч) грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 (один) год".

В партии "Батькивщина" на поведение и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения пока что никак не отреагировали.

Автор: 

БЮТ (5043) депутат (3309) Батькивщина (2013)


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Топ комментарии
+16
Пошкодувала, що не перевзулась у партію "СН".
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23.07.2024 21:35
+13
Кацапка. П'яниця. Це у них у генах.
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23.07.2024 21:45
+9
Скрізь прив'язка до партій. То вже напечатайте нарешті перелік партій, членам яких можна керувати авто п'яними. )
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23.07.2024 21:40
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Пошкодувала, що не перевзулась у партію "СН".
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23.07.2024 21:35 Ответить
Та і ЄС булоб комфортніше.
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23.07.2024 22:02 Ответить
У Бахіні накрадено скіки, що всю фракцію Любителів широкого тухіса Бахіні, може хоч щодня від судів відмазувати
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23.07.2024 22:49 Ответить
І не мрій! ВАНА "За копійку в церкві пердне а за рубля - висереться!" Скільки було випадків - коли ВАНА своїх же прибічників "на гроші "кидала"?
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24.07.2024 00:26 Ответить
Зелене болото зелене, ой болото зелене...Гарна пісня , починай знову. Нічого не міняєтся у кращий бік.
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23.07.2024 21:36 Ответить
Наші друзі зі стран балтії вилучають авто у п'яних за кермом, та переправляють в ВСУ, а в Україні за таке , трохи розголос, а потім тиша, пробачення, застави іт.д
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23.07.2024 21:58 Ответить
Рішила проіхатись на всі гроші?
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23.07.2024 21:36 Ответить
Далеко не на всі...
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23.07.2024 22:29 Ответить
Скрізь прив'язка до партій. То вже напечатайте нарешті перелік партій, членам яких можна керувати авто п'яними. )
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23.07.2024 21:40 Ответить
а саме запах алкоголю з порожнини рота, зіниці очей, що не реагують на світло, поведінка, що не відповідає обстановці
=================
це протокол чи опис депутатської діяльності?
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23.07.2024 21:42 Ответить
Это описание нормального состояния теперешних депутатов ВР, всех.
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23.07.2024 21:45 Ответить
Не бреши про "всех", каzапа.
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23.07.2024 22:27 Ответить
Ты откуда всплыло, гимно, тебя еще не ипали?
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23.07.2024 23:31 Ответить
А тебе з усіх боків, в будь-якій кількості?
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24.07.2024 08:46 Ответить
Кацапка. П'яниця. Це у них у генах.
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23.07.2024 21:45 Ответить
Впродовж дня 3 по 150, а ввечері: "тєперь можна і випіть"
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23.07.2024 22:48 Ответить
так собі новина-- якби вона п"яна та ще комусь за кермом робила минет ...то так .. а це шо впіймали на хабарі чергового корупціонера
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23.07.2024 21:48 Ответить
Не верю
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23.07.2024 21:56 Ответить
Спіймали орлову, то нехай орел і розбирається!
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23.07.2024 21:59 Ответить
Суворо покарати
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23.07.2024 22:03 Ответить
Вона адвоката винайме)
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24.07.2024 00:19 Ответить
Грандіозна сенсація!
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23.07.2024 22:03 Ответить
юлінидєті...
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23.07.2024 22:06 Ответить
Пьяные депутатки-шлюхи разъежающие по ночам. Швондер от стыда съел фуражку.
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23.07.2024 22:08 Ответить

Монета 1731 г. має назву "пьяный орёл"



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23.07.2024 22:09 Ответить
А коли складають протокол на проститутку, то запах сперми з порожнини роту являється доказом протиправної діяльності? )
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23.07.2024 22:14 Ответить
Сдача 100% тому і прийняли зупигить мерс який знають всі то маячня десь комусь перейшла дорогу
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23.07.2024 22:15 Ответить
Я вам не скажу про всю Одессу Киев, вся Одесса очень велика. Но и на Печерских липка и Соломенке, на Шулявке, на блатной, на Подоле знают номер мерса Депутат Обуховского райсовета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Анастасия Орлова Источник: то в Обухове она фигура, а в Киеве гумно.
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24.07.2024 00:48 Ответить
"Не може сплатити штраф хай продаст собаку" - депутат СН Брагар
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23.07.2024 22:22 Ответить
Нехай її судить суддя Тандир, він всіх алкашів за кермом відмазує.
Упс... Згадав... Він же й сам алкаш-вбивця, досі непокараний
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24.07.2024 08:45 Ответить
Патрульних здивувало: Хто же такий, що номер КАКА собі вибрав...
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23.07.2024 22:26 Ответить
Новий девіз БЮТ: «Вона бухає.»
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23.07.2024 22:30 Ответить
Знов ж таки, кому це зараз цікаво? От якби родичка однопартійця Порошенка.... Тиждень би не стримували себе....
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23.07.2024 22:31 Ответить
Какая Юлька, такие и подопечные. Умно поступили те , кто вовремя переобулся в прыжке, хоть стыдно не будет за Юлькины пранцi.
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23.07.2024 22:33 Ответить
Активна політична діяльність?? Хто це??

Добре, нікого не вбила, не скалічила.
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23.07.2024 22:34 Ответить
Жодного зі "слуг народу" гнловили після відставки Авакова, доречі де ций муж?
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23.07.2024 22:45 Ответить
В себе дома, в Італії.
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23.07.2024 23:04 Ответить
О соромище! Мало того що п'є, так ще і на таксі гроші шкода!!
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23.07.2024 22:49 Ответить
А їй що-вона же недоторкована. Забагато в них привілеїв, і дуже мало відповідальності. Ось вони і живуть в своє задоволення.
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23.07.2024 22:49 Ответить
Партія "П'яна Батьківщина".
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23.07.2024 22:52 Ответить
- Я не п'яна, я рум'яна )))
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23.07.2024 23:22 Ответить
Ну, депутати тоже люди, всі мають право на помилку, тому було б правильно : 17000 штраф, машину на армію, а їй повістку, на медслужбу, а що бінти, утки, аналізи, перев'язки, була б якасть користь з блонди.
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23.07.2024 23:26 Ответить
Красівая
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24.07.2024 00:03 Ответить
Ще нормальна сосна... Там їздити, серед "тачьок" страшно... Вдень так собі , а от на вечір...
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24.07.2024 00:23 Ответить
У тих місцях, де дєпутати пошируються, не можна на ДПС наїхати!!! І запросто Мєрси у Києві не зупиняють. Ягуари, бентлі, бьюїки, купу мустангів, і інший непотріб теж...
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24.07.2024 00:39 Ответить
Кількість дебільних номерів зашкалює!
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24.07.2024 00:40 Ответить
Та у жульки все такие, как и она. Вопрос к украинцам, нафиг выбираете таких, как жулька, зебилы и прочие рыгоаналы, если есть те, кто ВСЕГДА! боролся за Украину под лозунгом *СЛАВА УКРАИНЕ*?
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24.07.2024 03:35 Ответить
кажете державний номер КА7500КА.
КАКА, вона і в БЮТі кака.
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24.07.2024 06:59 Ответить
Зато жульку ніхто не зупинить під коксом.
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24.07.2024 07:48 Ответить
Не на часі.....
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24.07.2024 10:15 Ответить
 
 