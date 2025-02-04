Вибух пролунав в Ізюмі на Харківщині: попереджали про загрозу балістики

В Ізюмі на Харківщині під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Також читайте: Війська РФ обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: серйозно пошкоджено інфраструктуру. ФОТО