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Новини Війна
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Вибух пролунав в Ізюмі на Харківщині: попереджали про загрозу балістики

Вибух пролунав в Ізюмі 4 лютого 2025 року

В Ізюмі на Харківщині під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Автор: 

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