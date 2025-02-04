Вибух пролунав в Ізюмі на Харківщині: попереджали про загрозу балістики
В Ізюмі на Харківщині під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
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