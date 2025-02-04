Посольство активно працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, - Маркарова

Наразі посольство України у США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, для організації особистої зустрічі потрібен час.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа, Маркарова відповіла: "Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (з командою нового президента США. - Ред.) набагато більше, ніж в інших країн".

Також вона додала, що посольство має гарні контакти із держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Також читайте: Трамп може змусити Путіна піти на мир, якщо він дійсно цього захоче, - Зеленський