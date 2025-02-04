Посольство активно працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, - Маркарова
Наразі посольство України у США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, для організації особистої зустрічі потрібен час.
Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа, Маркарова відповіла: "Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (з командою нового президента США. - Ред.) набагато більше, ніж в інших країн".
Також вона додала, що посольство має гарні контакти із держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.
Топ коментарі
+10 Ostap Brander
показати весь коментар04.02.2025 12:05 Відповісти Посилання
+8 Старый зольдат
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+6 Ukrain
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https://www.youtube.com/watch?v=lUV-TGFukXA
і продовжую їсти .. ТАКЕ поставити послом в США можна тільки з точки зору відвертого саботажу та диверсії
Есть такая вещь - психологическая несовместимость
Трамп презирает Зеленского
С трудом выносил - когда был кандидатом
А теперь он может себе позволить НЕ ТЕРПЕТЬ ЗЕЛЕНСКОГО
Мы же с вами себе это позволяем
А Трамп почему не может? Может....
И я так этому рада...
Ермаку вообще передали из Госдепа- чтобы не высовывался
А как же Вовочка без Ермака?
Он без него даже заснуть не может
Не то что переговоры проводить....
ви, хоч уявляєте, як точно потрібно розрахувати, що б к приїзду найвеличнішого потужного верховголовкомандира, у ресторані чоловіка були свіжі смачні шашлики?
тіко cartie, louis vuitton, hermes, bvlgary, tiffany&co...
"це ж вже було" (с)
Ну тоді довго ще готуватимуть…в її ресторанах.