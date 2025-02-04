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Новини
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Посольство активно працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, - Маркарова

Трамп Зеленський

Наразі посольство України у США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, для організації особистої зустрічі потрібен час. 

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ

На запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа, Маркарова відповіла: "Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (з командою нового президента США. - Ред.) набагато більше, ніж в інших країн".

Також вона додала, що посольство має гарні контакти із держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Також читайте: Трамп може змусити Путіна піти на мир, якщо він дійсно цього захоче, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Трамп Дональд (6129) Маркарова Оксана (494)


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Топ коментарі
+10
та трамп Оманську Гниду та маркарову на дух не переносить ..тому і говорять про вибори відразу після припинення
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04.02.2025 12:05 Відповісти
+8
А твоя ресторація у Вашингтоне працює активно?
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04.02.2025 12:04 Відповісти
+6
Бізнесменшу ще не вигнали с посольства присосалося до бюджетних коштів як лідор
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04.02.2025 12:09 Відповісти
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А твоя ресторація у Вашингтоне працює активно?
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04.02.2025 12:04 Відповісти
та трамп Оманську Гниду та маркарову на дух не переносить ..тому і говорять про вибори відразу після припинення
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04.02.2025 12:05 Відповісти
Бізнесменшу ще не вигнали с посольства присосалося до бюджетних коштів як лідор
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04.02.2025 12:09 Відповісти
Посольство активно працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа
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04.02.2025 12:10 Відповісти
вийшов новий трек ... зеленьский - Дуже Потужно | Музика України
https://www.youtube.com/watch?v=lUV-TGFukXA
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04.02.2025 12:12 Відповісти
так активно працюють, що йбальніки послів і послиць в тілівізор не влазять.
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04.02.2025 12:14 Відповісти
діти війни ((( ... не доїдають ..посередині Салліван .. не зробіть помилку ))
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04.02.2025 12:20 Відповісти
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04.02.2025 12:33 Відповісти
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04.02.2025 12:16 Відповісти
взагалі коли я почув що маркарова стала послом в США ..я уху їв

і продовжую їсти .. ТАКЕ поставити послом в США можна тільки з точки зору відвертого саботажу та диверсії
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04.02.2025 12:17 Відповісти
Не поможет
Есть такая вещь - психологическая несовместимость
Трамп презирает Зеленского
С трудом выносил - когда был кандидатом
А теперь он может себе позволить НЕ ТЕРПЕТЬ ЗЕЛЕНСКОГО
Мы же с вами себе это позволяем
А Трамп почему не может? Может....
И я так этому рада...
Ермаку вообще передали из Госдепа- чтобы не высовывался
А как же Вовочка без Ермака?
Он без него даже заснуть не может
Не то что переговоры проводить....
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04.02.2025 12:17 Відповісти
там скумбрія по 8 скоріше без дерьмака заснути не може
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04.02.2025 12:22 Відповісти
Сперва трамп будет встречаться с политиками первого эшелона Затем второго А затем со всей остальной шоблой Ну а с зеленским он может встретится уже на подписании акта о (капитуляции) перемирии
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04.02.2025 12:19 Відповісти
трампісти макарову і в #уй не ставлять, доки не змінять посла ніхто з узілєнскімі говорити не буде
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04.02.2025 12:20 Відповісти
а от я підтримую послицю в сша.
ви, хоч уявляєте, як точно потрібно розрахувати, що б к приїзду найвеличнішого потужного верховголовкомандира, у ресторані чоловіка були свіжі смачні шашлики?
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04.02.2025 12:21 Відповісти
та не підуть вони туди, не комільфо
тіко cartie, louis vuitton, hermes, bvlgary, tiffany&co...
"це ж вже було" (с)
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04.02.2025 12:37 Відповісти
які промовисті кольори у послиці

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04.02.2025 12:53 Відповісти
Дуже активно, тзеінформ повідомляє, що зєля дрампу написав, що "помʼякшує свою позицію на рахунок територіальних поступок", так що праця потужна.
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04.02.2025 13:03 Відповісти
А цю доярку з Хацапетівки ще не поперли?
Ну тоді довго ще готуватимуть…в її ресторанах.
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04.02.2025 15:07 Відповісти
 
 