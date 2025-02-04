Ворог атакував у районі Вовчанська. Сили оборони знищили понад 70 фортифікаційних споруд, - ОТУ "Харків"

Минулої доби Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

На Харківському напрямку російські окупанти завдали 4 авіаудари із застосуванням 3 КАБ, 7 НАР, а також 82 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 542 обстріли позицій захисників України.

"Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - зазначили військові.

Втрати ворога за минулу добу становлять 69 росіян, з них безповоротні - 32, санітарні – 37.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 125 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини;

5 артилерійських систем;

22 автомобілі;

14 одиниць спецтехніки;

82 БпЛА.

Знищено 74 укриття для особового складу, 4 стартових майданчики запуску БпЛА та 3 місця зберігання боєприпасів.

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