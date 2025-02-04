Щодня ворог проводить по 10-20 штурмів під Покровськом, - бригада "Червона Калина"

Російська армія на Покровському напрямку продовжує штурмувати позиції Сил оборони малими піхотними групами, випускає БПЛА десятками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби 14 бригади Національної гвардії України "Червона Калина" Микола Коваль.

Загарбники йдуть у штурми пішки або ж їдуть на цивільних автомобілях та мотоциклах. Інколи противник накопичує сили й атакує броньованими колонами.

Як зазначив військовий, якщо ворог бачить перспективу прорвати оборону, то застосовує і ствольну артилерію, і керовані авіабомби, і дрони, і броньовану техніку. Особливо багато різноманітних БПЛА.

"Якщо запускають FPV-дрони, то їх вони відразу кілька десятків запускають. Ці дрони дістають до населених пунктів, таких як Мирноград, Покровськ. Якщо вони не виявляють по дорозі військову техніку, то можуть і по місцевих жителях працювати, і по звичайних автомобілях місцевих", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Генштабу минулої доби на Покровському напрямку зафіксовано 38 штурмових та наступальних дій агресора.

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