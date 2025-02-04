Вимога Трампа щодо 5% на оборону є нереалістичною, - Бундесвер

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр вважає вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на оборону 5% ВВП нереалістичною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Він сумнівається, що ОПК взагалі зможе постачати таку кількість зброї.

"Трамп хотів спровокувати цим. Президент Трамп, звичайно, знову розпочав дискусію з цього питання. І я думаю, що це те, чого він хотів. Він хотів цим спровокувати. Зрозуміло одне, що 5% – це дуже, дуже висока цифра, яку я також вважаю нереалістичною наразі", - пояснив Броєр.

Це ж стосується і обсягів виробництва, додав генерал.

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"Бо йдеться також про здатність збройової промисловості це забезпечити. Я думаю, що ми повинні підходити до цього поступово, крок за кроком. Зараз ми робимо це досить розумно.

Ясно одне, коли Трамп згадує про п'ять відсотків або щось подібне, він має на увазі щось інше. Він має на увазі, що ми повинні стати набагато більш залученими в Європу, ніж ми робили до цього часу", - зазначив він.

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