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Вимога Трампа щодо 5% на оборону є нереалістичною, - Бундесвер

У Німеччині відреагували на вимогу трампа збільшити витрати на оборону

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр вважає вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на оборону 5% ВВП нереалістичною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Він сумнівається, що ОПК взагалі зможе постачати таку кількість зброї.

"Трамп хотів спровокувати цим. Президент Трамп, звичайно, знову розпочав дискусію з цього питання. І я думаю, що це те, чого він хотів. Він хотів цим спровокувати. Зрозуміло одне, що 5% – це дуже, дуже висока цифра, яку я також вважаю нереалістичною наразі", - пояснив Броєр.

Це ж стосується і обсягів виробництва, додав генерал.

Також читайте: Рютте закликав Німеччину збільшити витрати на оборону

"Бо йдеться також про здатність збройової промисловості це забезпечити. Я думаю, що ми повинні підходити до цього поступово, крок за кроком. Зараз ми робимо це досить розумно.

Ясно одне, коли Трамп згадує про п'ять відсотків або щось подібне, він має на увазі щось інше. Він має на увазі, що ми повинні стати набагато більш залученими в Європу, ніж ми робили до цього часу", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа буде тиснути на країни Європи, які не збільшують витрати на оборону, - Волтц

Автор: 

Німеччина (7483) НАТО (6547) оборона (4831) США (23410) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+19
А Трамп правий, Європа не бажає навіть не то, щоб створювати потужні збройні сили, а лише фінансувати оборонні заходи. Америка врятує? Ну, ну....
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04.02.2025 12:35 Відповісти
+18
Не має бажання 5% то прийде час і 50% буде мало.Скупий двічі тратить.
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04.02.2025 12:41 Відповісти
+14
І далі хочуть бути імпотентами.
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04.02.2025 12:32 Відповісти
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І далі хочуть бути імпотентами.
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04.02.2025 12:32 Відповісти
Ну коли ВИ підписували вступ до НАТО, то не вважали ці цифри нереалістичними?!
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04.02.2025 12:34 Відповісти
Коли, вони вступали 5% не вимагали, навіть рішення про 2% ВВП для НАТО прийняли лише в 2006.
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04.02.2025 12:44 Відповісти
Що, до 2006-го НАТО існувало на благодійні пожертви?
А ви часом не ГОНИТЕ?!
Ссилочку на прийняття 2% у 2006 надасте?
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04.02.2025 13:19 Відповісти
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_67655.htm В 2006 году министры обороны стран НАТО приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, чтобы продолжать обеспечивать военную готовность Североатлантического союза.
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05.02.2025 11:39 Відповісти
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_1969_01/20100830_1969-001.pdf Фінансування НАТО 1946-1968 роки по країнам.
Можеш порівняти з їхнім тодішнім ВВП (нажаль вже готової таблички не знайшов)
Але впевнено більше 2% - ось що "Холодна Війна животворяща" робила для розвитку оборони НАТО.
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05.02.2025 12:12 Відповісти
Тут є динаміка росту ВВП, правда не за 1968, а з 1970:
https://seosait.com/dinamika-vvp-mira-1970-2016/ Динаміка ВВП світу з 1970 до 2016 року
Там вся Європа, тому до кінця 90-х суми мають бути десь вдвічі меншими.
Але і без цього ясно, що різниця внесків в НАТО 1 до 4 між США і Європою дає право США вимагати збільшення оплати)
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05.02.2025 13:14 Відповісти
А Трамп правий, Європа не бажає навіть не то, щоб створювати потужні збройні сили, а лише фінансувати оборонні заходи. Америка врятує? Ну, ну....
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04.02.2025 12:35 Відповісти
тому що це реально забагато, штати до 3% витрачають а від інших 5 вимагають.
але такими діями рижий змусить ситу європку витрачати хоча б записані у статуті нато 2% чого і зараз немає.
так не вистачить грошей на утримання різного роду "біженців"
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04.02.2025 12:53 Відповісти
США витрачають біля 3,5, а от Німеччина, Італія, Іспанія трать по 1,5 не дотримуючись навіть цифри в 2. А Трамп вимагає більше, на 5 не годитесь, але від 3% не ухилетися
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04.02.2025 13:30 Відповісти
США самі не виділяють 5%
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04.02.2025 13:35 Відповісти
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04.02.2025 12:35 Відповісти
беріть приклад з трампа: чемодан-вокзал - азія для всіх понаїхавших, статі тільки дві, хто не працює - отримує аби не вмер і т.д. і т.п.- і грошики з'являться
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04.02.2025 12:36 Відповісти
Все американцы-понаехавшие.
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04.02.2025 12:40 Відповісти
Запитай у путлера наскільки це нереалістично, залежить від бажання
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04.02.2025 12:37 Відповісти
империя с 30% быдломассы без канализации ,нищебродское убожество
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04.02.2025 12:47 Відповісти
Москалику, а чо ти під бандерівським стягом пишеш? Встидаєшся свого тріКАЛЛора?
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04.02.2025 12:51 Відповісти
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04.02.2025 12:39 Відповісти
Не має бажання 5% то прийде час і 50% буде мало.Скупий двічі тратить.
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04.02.2025 12:41 Відповісти
Тоді НАТО розпустити.
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04.02.2025 12:44 Відповісти
Ну то чекайте моска..ню в себе, бо наступним кроком США вийде з нато!
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04.02.2025 12:48 Відповісти
Нет необходимости выходить. Нет обязательств воевать, Трампу просто об этом не сказали еще
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04.02.2025 12:52 Відповісти
Чим більша загроза, тим більше проститутка Європа впадає у безтурботний загул, яким намагається заглушити страх - так було перед першою світовою, перед другою. Для чого відволікати гроші для ситого безтурботного життя, якщо "все буде добре".
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04.02.2025 12:49 Відповісти
И при этом 100% европейцев считают, что " если что нибудь случится" то Америка должна будет вместо них воевать. Держи карман шире.
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04.02.2025 12:50 Відповісти
Зробіть трошки менше порції ковбасок, квашеної капусти, пива і буде вам 5% без особого напряга...
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04.02.2025 12:52 Відповісти
На русню подивіться.
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04.02.2025 12:53 Відповісти
Русні тратить чуть більше 6%
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04.02.2025 13:27 Відповісти
Ми, звичайно, віримо офіційній російській статистиці.
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04.02.2025 13:36 Відповісти
Ну а скільки буде 130 млрд від 2 трлн доларів?
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04.02.2025 13:42 Відповісти
Ну так, русня всі військові витрати і показала.
Скільки там з "кубишок" неофіційно береться, ніхто крім вищого керівництва не знає.
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04.02.2025 13:43 Відповісти
З "кубишок" береться для погашення дефіциту бюджету, котрий в них з 2022 вже 3 роки поспіль становить біля 3,5 трлн рублів, або біля 2% ВВП
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04.02.2025 13:58 Відповісти
Вам це точно відомо?
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04.02.2025 13:59 Відповісти
В них, на відміну від нас, за останні років 20 бюджет практично кожно року виконувався з профіцитом, і ці кошти перенаправляли в так званий фонд національного благополуччя чи як воно там називається. В погані фінансові роки, як наприклад криза 2008 - 2009 чи ковідний 2020 і зараз з 2022 вони його "спалюють" для покриття держбюджету і дофінансування бюджету. В нас нажаль такого козиря не було, адже практично кожен наш бюджет був дефіцитним
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04.02.2025 14:09 Відповісти
Ще раз, вірити руснявим цифрам - це таке собі.
Наш овоч свого часу влаштував "стабільность": долар завжди був по 8.
Правда, доводилось бігати до росії за кредитом. І після втечі з'ясувалось, що у казначействі порожньо, бо всі резерви були пущені на підтримання долара по 8.
У росії резервів багато. І ніхто вам не скаже реальний їх стан, і що куди в якому обсязі з них йде.
Офіційні цифри - для надування щік. СРСР в останні роки теж офіційно не заявляв ні про які ознаки економічної кризи. У звітах невпинно зростав процєнт жіров у маслі. Ну а порожні полиці універсамів - то таке.
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04.02.2025 14:15 Відповісти
Ну звичайно я не говорю про якісь там достовірно точні цифри, але більш менш так воно приблизно в них відбувається, ну а стосовно пару гривень у казні теж може бути перебільшенням задля створення картинки і суспільної думки Чи ви особисто були присутні у структурі держказначейства в кінці лютого 2014
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04.02.2025 14:21 Відповісти
Якщо у нас плюс-мінус є якась прозорість, то про русню взагалі нічого стверджувати не можна. Вони дуже закриті, публікують лише те, що вигідно їм.
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04.02.2025 14:25 Відповісти
Та може й так. Але всеодно світ приблизно знає, скільки і яких ресурсів і по яких цінах русня продає, що на цьому заробляє, як формується їхній бюджет і яке в них ВВП. Цього приховати в 2025 році майже неможливо, приблизний стан речей завжди світовим економістам буде відомий
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04.02.2025 14:31 Відповісти
Зате ніякі економісти не можуть сказати, скільки у русні реальні витрати на війну. Скільки їм насправді коштує підтримка Ірана, КНД, Китаю.
Об'єктивний даних немає і бути не може.
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04.02.2025 14:33 Відповісти
Ну так так, ми вже таке проходили. Нагадаю шо саме ми проходили
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04.02.2025 12:58 Відповісти
Домовяться на 3.5%
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04.02.2025 13:01 Відповісти
5% ВВП это очень много. Вот будет 100, это будет нормально ...
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04.02.2025 13:01 Відповісти
А де Трама сказав що ці 5 відсотків треба витрачати саме на ОПК чи на армію. Він завжди казав що Європа повинна платити США. Так що можете засунути свої армії та ОТК в одне місце, а гроші передавати напряму Донні.
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04.02.2025 13:01 Відповісти
А потім дивуються, що вних намагаються чемно "віджати" Гренландію. Трамп ще минулої каденції вимагав збільшити витрати на оборону, але вирощування рожевих поні виявилось важливішим заняттям.
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04.02.2025 13:02 Відповісти
А під час війни скільки виділяти прийдеться? 90%, чи більше?
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04.02.2025 13:03 Відповісти
А навіщо Європі витрачати гроші на свій ВПК? От українці безкоштовними бусифікованими закриють фронт. А українців ще залишилося більше 20 млн. в Україні. "Воювати будуть всі" - це вони прямо казали.
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04.02.2025 13:14 Відповісти
дорослих не залишилось
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04.02.2025 13:22 Відповісти
@ "Ізраїльські дивізії підпорядковані військовим округам чи командуванням, якщо перекладати точно з івриту. Є чотири округи/командування: північне, центральне, південне та тилу. Корпуси формуються у випадки великих воїн. Округи також організовані як невеликі де-факто армії. Тобто якщо гіпотетично Ізраїль буде розсічений на дві частини, то Північний військовий округ зможе продовжувати функціонувати окремо від Південного, і навпаки.
Самі дивізії в Ізраїлі поділяються на два види: маневрові дивізії (які можуть бути як регулярними, так і резервістськими) і територіальні. Маневрові регулярні дивізії - всі танкові, крім однієї десантної елітної дивізії - 98-ї. У резерві є як піхотні дивізії, так і танкові.
Розглянемо структуру регулярної танкової дивізії на прикладі 36-ї бронетанкової дивізії. Вона включає дві бронетанкові бригади, одну піхотну бригаду, артилерійську бригаду, а також ще одну резервістську піхотну бригаду. Також до неї входить логістичне бригадне з'єднання, батальйон зв'язку та інші служби забезпечення та підтримки.
Тобто у разі великої війни це потужний бронекулак, здатний і покликаний увійти на територію ворога, включаючи можливість самостійно вирішувати поставлені перед ним завдання.

Склад 36-ї бронетанкової дивізії «Гааш» на 2023 рік.

Ізраїльська армія, традиційно формуючись, спиралася на організаційний та бойовий досвід британських та німецьких армій. Так, з німецької було взято ідею бойових груп (kampfruppe). У разі, коли така міць надмірна, наприклад, при війні низької інтенсивності проти терористів та інсургентів, створюються бригадні бойові групи. Але бригадні або батальйонні групи можуть створюватися і в інших ситуаціях, якщо то вимагатиме ситуація.
Зазвичай вони створюються на базі однієї з бригад, де "міксуються" різні батальйони з інших формувань. Подібним чином діяв і Вермахт, що додавало великої гнучкості там, де не потрібні «чисті» танкові чи піхотні з'єднання.
Але такий армійський конструктор несе великий ризик того, що постійна передислокація безлічі бригад, батальйонів і навіть окремих рот приведе до організаційного хаосу в управлінні та забезпеченні. Саме для цього і було створено територіальні формування.
Що робити, коли різні батальйони, «притягнуті» з різних дивізій, прибули на певну ділянку? Кому вони мають бути підпорядковані? Адже найважливішим, фундаментальним принципом є принцип єдиноначальності, коли завжди і скрізь над кожним армійським рівнем може бути лише один командир.
Для того, щоб не було такого хаосу, коли не ясно «хто головний», існують територіальні дивізії, які, як правило, не містять бойових бригад, але мають штаб і велику кількість батальйонів та сил підтримки - медицини, логістики, зв'язку, окремих загонів (сил спеціальних операцій, польової розвідки, контртерору тощо).
Такі формування прив'язані виключно до своєї місцевості, на відміну від маневрових, які можуть воювати де завгодно. Наприклад, 877-а територіальна дивізія відповідає виключно за певний район, на відміну від вже згаданої 36-ї танкової, яка є мобільною.
Як тільки маневрові з'єднання або навіть окремі батальйони потрапляють на місцевість таких територіальних дивізій або бригад, після придання їх новому командуванню, вони повністю підпорядковуються штабу та командуванню територіальної дивізії, а воно в свою чергу має повністю забезпечувати новий підрозділ.
Командир територіальної дивізії не може сказати, що от, мовляв, та бригада, яка спочатку знаходилась у складі танкової дивізії, це «не його» бригада, і він за неї не відповідає. Якщо цю бригаду було додано у його зону і під командування його дивізії, то, за принципом єдиноначальності, він є командиром на відповідному рівні.
Тут важливо наголосити, що ці територіальні дивізії та бригади - не ситуативні структури, а регулярні та фіксовані, суворо вписані до армійської організаційної ієрархії.
При цьому, як уже було зазначено, територіальні формування часто не мають своїх регулярних бойових бригад або батальйонів (крім кількох винятків, але про це нижче). Саме з цієї причини, наприклад, кілька тисяч бойовиків, що https://mil.in.ua/uk/news/raketnyj-obstril-i-vtorgnennya-hamas-atakuvav-izrayil/ прорвалися з Гази 7 жовтня 2023 року, змогли «подолати» аж цілу 143-ю територіальну дивізію, де на той фатальний день на всю її чисельність припадало трохи більше 300 солдатів - в основному тилова обслуга та одиничні бойові частини. Тобто організаційно це була дивізія, але за фактом лише кілька рот, і то не всі бойові. Як так виявилося, що дивізія того ранку була "порожньою" і хто в цьому винен, це окреме питання, яке виходить за рамки нашої теми, але цей епізод яскраво демонструє специфіку територіальних формувань.
Потрібно відзначити, що ось такі територіальні дивізії та бригади зазвичай мають бригади та батальйони у своєму резервістському штаті. Тобто у "мирний" час вони виконують роль логістичних, технічних і командних хабів, а в разі великої війни можуть бути розгорнуті у повноцінні формування.
Прикладом може слугувати 80-та територіальна дивізія, в якій я служив, будучи приписаним до батальйону "Каракаль" на початку своєї офіцерської служби. У "мирний" час ця дивізія має лише повноцінний штаб з усіма службами і лише кілька регулярних батальйонів у територіальних бригадах, на кшталт уже згаданого батальйону "Каракаль", але водночас ця дивізія також має резервістські батальйони, які розгортаються лише у разі війни .
Але якою б не була територіальна формація (дивізія чи бригада) завжди незмінним залишається одне - надані їй підрозділи на ділянці за яку вона відповідає, надходять під пряме підпорядкування штабів цих бригад та дивізій.
80-та дивізія знаходиться на півдні Ізраїлю і якщо, скажімо, під її командування прибуде регулярний батальйон з півночі країни, то командир цієї дивізії та всі її служби будуть відповідальні за цей батальйон. Саме тому такі територіальні дивізії мають регулярні та повноцінні служби логістики, розвідки, а також технічного забезпечення. Щоб наданий батальйон, будь він відмобілізований резервісткий чи регулярний, не були кинуті напризволяще, коли не ясно хто командує і хто несе відповідальність.
Вся вищеописана система створена з єдиною метою - завжди і будь-якої миті, навіть у хаосі великої війни зберегти принцип єдиноначальності.
При цьому служби не є номінальними одиницями, у територіальних формаціях штаб може займати сотні службовців, де тільки відділ розвідки чи логістики - це повноцінні формування ротного рівня зі своєю інфраструктурою, службовцями регулярними солдатами та офіцерами, технікою, обладнанням тощо.
Звичайно, всі ці монструозні структури, часто створюють бюрократичні лабіринти і можуть пробуксовувати з-за організаційного хаосу або взагалі десь працювати погано через те, що армія Ізраїлю не професійна, а призовна, що складається зі строковиків та має притаманні проблеми. Але така система всяко краще, ніж ситуація, коли на одному напрямку багато різних окремих рот, батальйонів і бригад, де права рука не знає, що робить ліва і коли мінімальна координація, якщо вона взагалі є.
Як мені здається, це вкрай актуально для Сил оборони України, які давно переросли бригадну систему і де на фронті часто можна бачити організаційний хаос через відсутність не ситуативних, а повноцінних і фіксованих формацій вище за бригаду, які були б вписані в загальну структуру війська і зв'язуючу ланку між бригадами, корпусами та оперативно-стратегічними угрупованнями."
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04.02.2025 13:24 Відповісти
Такі "кулаки" підійдуть хіба що у війні проти палестини чи Сирії якоїсь. В нашій війні по цьому "кулаку" зразу прилетить купа технологічних засобів ураження і кулак вмить стане розплюснутою долонькою
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04.02.2025 14:15 Відповісти
Ось так само і думали ізраїльські генерали ще півтора роки тому - час танкових колон пройшов і тепер все вирішує маленька, але розумна та високотехнологічна армія нового типу. Поки вони на нас не напали на своїх джипах та ішаках, і виявилося, що БПЛА та електронна розвідка це дуже добре, але танк залишається танком і ніхто війну не виграє, окрім танків. І, до речі, новим командувачем Південного округу призначено уродженця білоруського Мозиря Романа Гофмана, який не боявся відкрито потивостояти концепції "маленької, але розумної армії" ще коли був полковником і командиром танкової бригади. Над ним відкрито сміялися, а він уперто гнув свою лінію. А тепер ті, хто з нього сміялися пачками йдуть у відставку (і як би ще не під суд), а він зробив стрімке піднесення і наступна війна з ХАМАСом тепер буде на ньому та на його "старомодній" концепції пріоритету танків і важкоозброєної піхоти
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04.02.2025 14:38 Відповісти
В коментарях одні експерти з швидкого розвитку військово промислового комплексу зібралися.

Щось мені підказує, що не все так просто навіть якщо гроші на це все є. ******* танки, гармати, літаки та навіть бронетранспортери це не те, що було у другу світову війну. Ракети, всілякі дрони з розумними снарядами теж. І щось мені підказує, що всі комплетуючі до ******** зброї не у Німеччині виготовляють. Тому клепати в режимі "вставай страна огромная" просто неможливо. Може хіба США за рахунок своїх розмірів з таким впорається.
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04.02.2025 13:34 Відповісти
А ніхто не говорить про тисячі танків і літаків. Просто не личить наприклад 85 млн Німеччині мати армію в 180 тисяч, коли у русні 1,5 млн. В Німеччини має бути біля пів мільйонна армія, і це не так вже й багато, якщо враховувати, що 30 мільйонна Україна зараз змушена утримувати майже мільйонну армію, з допомогою правда, але все ж
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04.02.2025 13:40 Відповісти
Коли нову модель машини або смартфона випускають сотнями тисяч екземплярів, то проблем наявності потужностей немає.
Є проблема в тому, що танк зробив - і ніякого навару з нього не отримав, бо стоїть він і на війну чекає. А легковик зробив - продав - додану вартість отримав зі споживача.
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04.02.2025 13:40 Відповісти
В даному випадку споживач, це місцеве міноборони і виробник все ж таки отримає свій дохід. Інша справа, що німецький уряд не хоче реструктуризувати свій бюджет і витрачати бодай на 1% більше на армію
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04.02.2025 14:02 Відповісти
Пересічний німець за танк заплатить, але у відповідь від танка навіть фари не отримає.
В той час як за смартфон заплатить - і отримає смартфон.
З точки зору пересічного, він віддав свої гроші виробнику просто так.
Звісно, якщо пересічний не хоче розуміти, що безпека в результаті обходиться на порядки дорожче.
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04.02.2025 14:05 Відповісти
Ну якщо німці настільки дурні і не розуміють навіщо з них беруться податки то хай і замість тих коштів, що зараз тратять на свої збройні сили відкладуть на відпочинок на морі наприклад
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04.02.2025 14:13 Відповісти
Так і відбувається зараз. От тільки нещодавно почали лякати пересічних вибором між Новою Зеландією та курсами йазика. Все для того, щоб обгрунтувати "неприємні" необхідні витрати. Поки що виходить відверто погано: морє завьот, война подождьот.
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04.02.2025 14:17 Відповісти
Значить люди всюди більш-менш одинакові в плані захисту своєх країни і не потрібно українців звинувачувати, що не готовились до масштабної війни, тоді вона дійсно здавались неможливою у в нас на континенті в сьогоднішні часи і більшість українців в неї не вірили. А тут вже 3 роки є факт, а німці й далі кладуть автобани і жарять шашлики ой ковбаски по вихідним
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04.02.2025 14:27 Відповісти
На те й уряд потрібен.
У когось уряд "ми скалазі - ви сдєлалі. Нєдоволєн - тявкай сєбє в рукав".
А у когось - "ми нікогда нє пойдьом протів вигод і комфорта малєнького чєловєка".
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04.02.2025 14:31 Відповісти
німецькі халявщики з часів рашистської агентки муркель недоплачували в казну НАТО значні кошти .хочуть і дальше "на халяву" ховатися за чужими спинами...
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04.02.2025 13:59 Відповісти
 
 