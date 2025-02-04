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Законопроєкт про перенесення термінів проходження ВЛК ще не готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Федієнко

влк

Верховна Рада найближчим часом не розглядатиме законопроєкт про перенесення термінів проходження ВЛК, оскільки він наразі ще не пройшов всі інстанції в парламенті.

Про це повідомив у телеграм-каналі член оборонного комітету ВР, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, "слуга народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Мова йде про перенесення термінів проходження військово лікарської комісії. Якщо відкрити карточку законопроекту, можна побачити що не всі інстанції він пройшов. Враховуючи це та діючий регламент парламенту, на мій погляд, вказаний законопроєкт не буде розглянуто", - каже нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін проходження ВЛК для обмежено придатних відтермінують до 5 червня. Законопроєкт на фінальній стадії розгляду у Раді, - Міноборони

"Хочу заспокоїти громадян, що на спільній нараді за участі ОП, Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил домовились, що буде надіслано відповідну директиву до ТЦК, щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошувати їх у розшук", - додав Федієнко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.

Автор: 

ВР (15045) мобілізація (3117) військово-лікарська комісія (221) ТЦК та СП (656)


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Топ коментарі
+9
Спочатку обложать штрафами , а потім щось продовжать . Але ще кучу довідок принесете чого і як . І потім за 60 хв все пройдете і на бусі з веселою музикою повезуть на полігон
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04.02.2025 12:59 Відповісти
+5
Поки ці ЗЕлені слуги сруського народа-урода, яки відверто працюють на ворога народа України, шось там незрозуміле під час такой війни готуюють о перенесенні, касаби СБЗ перенесуть до лівого берега Дніпра.
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04.02.2025 12:51 Відповісти
+5
Сидів би вже мовчки.
Цей підр вважає, що йому забудуть ось це?

Олександр Павлович Федієнко є співавтором скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертну кару в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-unian118-11 [11]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]

Авторами закону також виступили депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуги народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Безугла М.В., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазурашу Г.Г..
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04.02.2025 13:02 Відповісти
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Поки ці ЗЕлені слуги сруського народа-урода, яки відверто працюють на ворога народа України, шось там незрозуміле під час такой війни готуюють о перенесенні, касаби СБЗ перенесуть до лівого берега Дніпра.
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04.02.2025 12:51 Відповісти
В смысле директиву?

Действие закона можно приостановить директивой? Круто.
Правова держава !
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04.02.2025 12:53 Відповісти
Потім цю директиву кожен очільник ТЦК буде трактувати на свою користь, бо це не закон і її швидко і тихо можна скасувати, не попередивши нікого...
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04.02.2025 12:55 Відповісти
Спочатку обложать штрафами , а потім щось продовжать . Але ще кучу довідок принесете чого і як . І потім за 60 хв все пройдете і на бусі з веселою музикою повезуть на полігон
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04.02.2025 12:59 Відповісти
Сидів би вже мовчки.
Цей підр вважає, що йому забудуть ось це?

Олександр Павлович Федієнко є співавтором скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертну кару в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-unian118-11 [11]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]

Авторами закону також виступили депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуги народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Безугла М.В., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазурашу Г.Г..
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04.02.2025 13:02 Відповісти
"Хочу заспокоїти громадян, що на спільній нараді за участі ОП, Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил домовились, що буде надіслано відповідну директиву до ТЦК, щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошувати їх у розшук", - додав Федієнко.
==================

Угу, під час зустрічі з тцкашниками розповісти про це. І всім разом посміятися дорогою на полігон
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04.02.2025 13:15 Відповісти
яке нах перенесення??? з травня 2024го коли через два роки з початку війни вимучили недолугий закон про мобілізацію було 7 місяців оновити дані і пройти те ВЛК. Що ще переносити і куди то відтягувати?
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04.02.2025 13:23 Відповісти
Что касается армии и обороны у зеленых постоянно не готово.
А чем вы тогда занимаетесь во время войны и нафиг вам тогда постоянные перывы, отпуска, армии призывного возраста помощников и высокие зарплаты с надбавками и льготами?
Война идет! Или у вас только дерибан, пока война?
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04.02.2025 13:38 Відповісти
Так ви ж все постановами км на тяп-ляп звикли робити. А тут прям законопроект
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04.02.2025 13:42 Відповісти
Щоб призвати 18 річнихта вагітних достатно буде постанови кабміну ащоб подовжити влк, треба міняти конституцію ...... інакше ніяк
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04.02.2025 23:20 Відповісти
Не знаю як в кого, а в моєму оточенні більшість інвалідів - фіктивні: зокрема, один - офіцер запасу-митник (50 років, КПП Ужгород), ще один - офіцер запасу-програміст (м. Львів - 38 р.), а ще один - випускник військового закладу-бізнесмен (м. Берегово - 34 р.), і один ще десантник ексмент-працівник ТЦК (м. Ужгород 49 р). Вже 3 роки в тилу сидять.

Це абсурд, коли на 30 млн. населення в країні припадає 3 млн інвалідів: кожен 10-й - каліка.
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04.02.2025 13:52 Відповісти
В моєму оточенні взагалі військових немає, ну окрім тих що добровольці чи кого бусифікували, ніодного кадрогвого військового. Як і я всі мої друзі жодного відношення до армії не мають, але деякі з них пішли на захист працівників із ТЦК, отака от фігня
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04.02.2025 13:55 Відповісти
вірити "зеленими прорашистським слугам в Україні "- Україні бути окупованою куйлом цілком,і в цій окупації будуть вині всі нині живущі ,в тому числі Авраам з Мойсеєм, тільки не "зелені брехуни"
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04.02.2025 13:52 Відповісти
А який сенс цих обмежено придатних на ВЛК гнати, якщо 90 % з них будуть обмежені все рівно у виконанні обов"язків. Там пишуть висновок ВЛК: може працювати в ТЦК, в тилових частинах, навчальних закладах. Вам ще штат тиловиків треба роздути ніфіганідеятельщікоф або ще набрати мілйьонну армію ТЦКунів?
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04.02.2025 13:57 Відповісти
Ти розказуй про сенс "зеленої брехливої шумової атаки" ...б для чого вона і що має на меті???
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04.02.2025 14:02 Відповісти
Тут немає ніякої зради. Можеш не шукати
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04.02.2025 14:03 Відповісти
де Ти щось прочитав про зраду??Що має на меті повдомлення про законопроект перенесення термінів проходження ВЛК ,після чого читаємо, що законопроект цей навіть не готовий,або його.як такого немає взагалі??
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04.02.2025 14:28 Відповісти
А в тилу місць не має, бо професійні військові сидять на складах, КЕЧах (теперішні КЕВ, тобто ЖЕК), ТЦК . Мабуть команда риго-зелених замість них готує придатних в тилу.
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04.02.2025 15:22 Відповісти
...расы эти слуги зеклована...
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04.02.2025 15:07 Відповісти
Команда риго-зелених працює на розвал України.
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04.02.2025 15:19 Відповісти
Всі законопроекти так і заалишаться тільки законопроектами. Тому , що в. рада -нелигітимна після жовтня 2023 р., президент нелигітимний після травня 2024 р, а Великої Держ. Печатки , якою повинні закріплюватися всі постанови каб.міну , всі закони взагалі не існує.
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05.02.2025 00:32 Відповісти
 
 