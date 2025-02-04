Законопроєкт про перенесення термінів проходження ВЛК ще не готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Федієнко

Верховна Рада найближчим часом не розглядатиме законопроєкт про перенесення термінів проходження ВЛК, оскільки він наразі ще не пройшов всі інстанції в парламенті.

Про це повідомив у телеграм-каналі член оборонного комітету ВР, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, "слуга народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Мова йде про перенесення термінів проходження військово лікарської комісії. Якщо відкрити карточку законопроекту, можна побачити що не всі інстанції він пройшов. Враховуючи це та діючий регламент парламенту, на мій погляд, вказаний законопроєкт не буде розглянуто", - каже нардеп.

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"Хочу заспокоїти громадян, що на спільній нараді за участі ОП, Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил домовились, що буде надіслано відповідну директиву до ТЦК, щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошувати їх у розшук", - додав Федієнко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.