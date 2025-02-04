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Новини Війна
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Допомога Україні - це не лише благодійність, а й самозбереження, - Мецола

Європа допомагає Україні для самозбереження

Допомога Європи Україні не є проявом благодійності чи альтруїзму. Це крок до її самозбереження.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Допомога Україні не є проявом благодійності або альтруїзму, це також самозбереження. Тому що, якщо Путін переможе - ніхто не буде у безпеці, - ані Україна, ні Європа, ні навіть Сполучені Штати. Саме тому висока представниця Каллас та президент (Євроради) Кошта були в Києві з першим офіційним візитом. Я відзначаю це, тому що коли ми разом, Європа є найсильнішою", - пояснила вона.

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"Ми всі хочемо миру. Але, зараз, коли ми входимо у четверту зиму цієї війни, я не хочу, щоб ми втрачали сенс, що під цим розуміємо. Мир має бути справедливим. Він має бути справжнім. Він повинен ґрунтуватися на принципі – нічого про Україну без України. І немає жодних інших варіантів - Україна має бути у позиції сили. Це означає, що ми, як Європа, маємо нарощувати зусилля, - дипломатично, фінансово, у військовому вимірі та з гуманітарною допомогою", - додала президентка Європарламенту.

Мецола наголосила, що ЄС має продовжувати роботу з замороженими російськими активами та вжити більше заходів для того, щоб санкції ЄС проти Росії стали більш жорсткими.

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Автор: 

війна (1436) Європа (1877) Євросоюз (13665) Мецола Роберта (102) війна в Україні (4731)


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Для європейців "самозбереження" то збереження добробуту,ситого харчування,в деякій мірі культури та ідентичності.Для нас - збереження життя.
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04.02.2025 13:28 Відповісти
Если называть вещи своими именами, то помогая сегодня Украине вы все пытаетесь сохранить

свои жизни за счёт жизней украинцев.

Как жить дальше думаете, господа?
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04.02.2025 13:29 Відповісти
і сором'язливо додала: ми теж заслуговуємо на частку рідкоземельних металів.

# нам_ніхто_нічого_не_винний
# треба_мати_своє
# **************************
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04.02.2025 13:35 Відповісти
Дурний московський поп Ієрей Московської міської єпархії православної церкви (РПЦ) Олександр Волков заявив на пресконференції, що кацапищам, які воюють проти України, "не можна лаятися матом на передовій", щоб не загинути. Ну дебiляка!
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04.02.2025 13:56 Відповісти
ага, за рахунок крові українців, добре ж вони там встоїлись зі своїм занепокоєнням і стурбованістю.
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04.02.2025 14:38 Відповісти
І знову жінка каже те, про що мовчать ті, що ходять в штанях!
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05.02.2025 08:05 Відповісти
 
 