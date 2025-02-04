Допомога Україні - це не лише благодійність, а й самозбереження, - Мецола

Допомога Європи Україні не є проявом благодійності чи альтруїзму. Це крок до її самозбереження.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Допомога Україні не є проявом благодійності або альтруїзму, це також самозбереження. Тому що, якщо Путін переможе - ніхто не буде у безпеці, - ані Україна, ні Європа, ні навіть Сполучені Штати. Саме тому висока представниця Каллас та президент (Євроради) Кошта були в Києві з першим офіційним візитом. Я відзначаю це, тому що коли ми разом, Європа є найсильнішою", - пояснила вона.

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"Ми всі хочемо миру. Але, зараз, коли ми входимо у четверту зиму цієї війни, я не хочу, щоб ми втрачали сенс, що під цим розуміємо. Мир має бути справедливим. Він має бути справжнім. Він повинен ґрунтуватися на принципі – нічого про Україну без України. І немає жодних інших варіантів - Україна має бути у позиції сили. Це означає, що ми, як Європа, маємо нарощувати зусилля, - дипломатично, фінансово, у військовому вимірі та з гуманітарною допомогою", - додала президентка Європарламенту.

Мецола наголосила, що ЄС має продовжувати роботу з замороженими російськими активами та вжити більше заходів для того, щоб санкції ЄС проти Росії стали більш жорсткими.

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