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Новини
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Глава МЗС Люксембургу Беттель про політику Трампа: "Якщо ти слабкий, він тебе з’їсть"

Беттель заявив, що Трамп не поважає слабких

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель прокоментував можливість торгової війни зі США.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть. А якщо ти не вестимеш переговори, він тебе уб'є. Він втрачає апетит до Європи. Ось як нам слід із ним поводитися: бути сильними, але єдиними. "Америка насамперед" не означає, що Америка одна, тому що Америці також потрібні партнери", - пояснив міністр.

За словами Беттеля, наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, що навряд було його метою.

Водночас глава МЗС, який працював із Трампом, коли був прем'єр-міністром Люксембурга, висловив оптимізм.

Він заявив, що він тоді "вижив", тому і Європа теж "виживе", матиме сильну економіку, тому що "нікому не вигідно намагатися послабити когось".

Читайте: Глава МЗС Люксембургу Беттель проти вступу України в НАТО, - Spiegel

Автор: 

Європа (1877) Люксембург (141) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+9
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04.02.2025 14:30 Відповісти
+8
"Шестнадцать экономистов, лауреатов Нобелевской премии по экономике, выступили с письмом, в котором предупреждают, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах разгонит инфляцию в США и нанесет долгосрочный ущерб мировой экономике."

Но сейчас принято не слышать умных людей, они не в почете. У них нет прикольных ТикТоков и они не предлагают быдлу простых решений.
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04.02.2025 14:31 Відповісти
+5
так, ми в себе вже побачили результати правління дебіла - велика біда та країна на межі катастрофи
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04.02.2025 14:31 Відповісти
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Да, будет явно нескучно. Этот рыжий фрик устроит миру "веселые" времена. Когда дебил добирается до власти - жди беды.
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04.02.2025 14:26 Відповісти
"Шестнадцать экономистов, лауреатов Нобелевской премии по экономике, выступили с письмом, в котором предупреждают, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах разгонит инфляцию в США и нанесет долгосрочный ущерб мировой экономике."

Но сейчас принято не слышать умных людей, они не в почете. У них нет прикольных ТикТоков и они не предлагают быдлу простых решений.
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04.02.2025 14:31 Відповісти
так, ми в себе вже побачили результати правління дебіла - велика біда та країна на межі катастрофи
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04.02.2025 14:31 Відповісти
Да. Эпоха фриков во всей красе. Будет "весело", но недолго.
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04.02.2025 14:39 Відповісти
не буде весело. Жити ми будем погано, зате не довго.
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04.02.2025 14:44 Відповісти
Вы даже не представляете масштабы цифр.
Возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет (с погрешностью в ±1 %)
Если историки и археологи не врут, история нашей цивилизации насчитывает 50 тысяч лет.
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04.02.2025 15:08 Відповісти
Всесвіт був створений в минулий четвер, але з уже готовою історією - зі старими спогадами, артефактами, фотками, викопними рештками.Будь-який доказ давнього існування Всесвіту - теж частина цього обману.
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04.02.2025 15:34 Відповісти
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04.02.2025 17:24 Відповісти
Та ми це зрозуміли! Почав сікатися до Європи, Канади, Колумбії, Мексики, Панами, Данії..., а до китаю, ірану, рф та кндр - очко жим-жим !
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04.02.2025 14:27 Відповісти
Нарешті ХОЧ ХТОСЬ сазав пряму правду про оскал Америки , й це хтось величезний Люксембург!!!
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04.02.2025 14:49 Відповісти
А як скажеш коли перераховані країни є володарами ганебних секретів Трампа.
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04.02.2025 14:52 Відповісти
наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, що навряд було його метою
Чхати йому вже на виборців. Та й не виборці вони вже. Сказав на одному мітингу: оберіть мене - більше не треба буде на вибори ходити.
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04.02.2025 14:28 Відповісти
Європейці , як завжди , діють недолуго і постфактум - раніше треба було , до цього , готуватися !
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04.02.2025 14:28 Відповісти
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04.02.2025 14:30 Відповісти
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04.02.2025 14:48 Відповісти
Тобто, звичайне чмо, яке може чіплятися тільки до слабших?!?
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04.02.2025 14:31 Відповісти
Бггг.. голові МЗС Люксембургу добре казати. Він може бути спокійний. Люксембургу нічого не буде бо Трамп не здогадується шо така країна взагалі існує .
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04.02.2025 14:32 Відповісти
Все що потрібно для ЄС. так це вже почати годувати "трамбона" його ж хлібом - "ЄС- НАСАМПЕРЕД".а вже різні американські "трамбони" ,з їхніми й..бнутими масками" в порядку загальносвітової черги....
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04.02.2025 14:36 Відповісти
Було б цікаво почути думку голів ТНК...
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04.02.2025 14:44 Відповісти
Коли вовк їсть курку йому неважливо як голосно вона кудахчет.
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04.02.2025 14:48 Відповісти
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04.02.2025 15:09 Відповісти
Якщо це ґвалтування глузду та міжнародних відносин світового порядку єдності добра проти зла - то це швидко й негативно відгукнеться самим ґвалтівникам.
Якщо це методи розігріву Хйла перед перемовинами з демонстрацією своєї сили , то це довго не може продовжуватись - скоро буде результат.ЯКИЙ? Головне-щоб скорше.
Якщо це просте відволікання від неможливості отримати результат обіцяного вирішення з війною - то треба дивитися пункт ПЕРШИЙ.
Для України мабуть тільки середній пункт , як невідомість є зараз найоптимістичнішим, нажаль.
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04.02.2025 15:21 Відповісти
Значить Наркомана ще й виїпе перед тим як з'їсть
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04.02.2025 18:12 Відповісти
 
 