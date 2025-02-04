Глава МЗС Люксембургу Беттель про політику Трампа: "Якщо ти слабкий, він тебе з’їсть"

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель прокоментував можливість торгової війни зі США.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть. А якщо ти не вестимеш переговори, він тебе уб'є. Він втрачає апетит до Європи. Ось як нам слід із ним поводитися: бути сильними, але єдиними. "Америка насамперед" не означає, що Америка одна, тому що Америці також потрібні партнери", - пояснив міністр.

За словами Беттеля, наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, що навряд було його метою.

Водночас глава МЗС, який працював із Трампом, коли був прем'єр-міністром Люксембурга, висловив оптимізм.

Він заявив, що він тоді "вижив", тому і Європа теж "виживе", матиме сильну економіку, тому що "нікому не вигідно намагатися послабити когось".

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