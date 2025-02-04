Глава МЗС Люксембургу Беттель про політику Трампа: "Якщо ти слабкий, він тебе з’їсть"
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель прокоментував можливість торгової війни зі США.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть. А якщо ти не вестимеш переговори, він тебе уб'є. Він втрачає апетит до Європи. Ось як нам слід із ним поводитися: бути сильними, але єдиними. "Америка насамперед" не означає, що Америка одна, тому що Америці також потрібні партнери", - пояснив міністр.
За словами Беттеля, наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, що навряд було його метою.
Водночас глава МЗС, який працював із Трампом, коли був прем'єр-міністром Люксембурга, висловив оптимізм.
Він заявив, що він тоді "вижив", тому і Європа теж "виживе", матиме сильну економіку, тому що "нікому не вигідно намагатися послабити когось".
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Но сейчас принято не слышать умных людей, они не в почете. У них нет прикольных ТикТоков и они не предлагают быдлу простых решений.
Возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет (с погрешностью в ±1 %)
Если историки и археологи не врут, история нашей цивилизации насчитывает 50 тысяч лет.
Чхати йому вже на виборців. Та й не виборці вони вже. Сказав на одному мітингу: оберіть мене - більше не треба буде на вибори ходити.
Якщо це методи розігріву Хйла перед перемовинами з демонстрацією своєї сили , то це довго не може продовжуватись - скоро буде результат.ЯКИЙ? Головне-щоб скорше.
Якщо це просте відволікання від неможливості отримати результат обіцяного вирішення з війною - то треба дивитися пункт ПЕРШИЙ.
Для України мабуть тільки середній пункт , як невідомість є зараз найоптимістичнішим, нажаль.